Un bărbat a fost găsit mort, duminică, într-un lac din Călinești, județul Argeș. Acesta a plecat de la locul în care era cazat de dimineață, iar autoritățile i-au găsit, prima dată, ghiozdanul.

Potrivit presei locale, bărbatul găsit mort este nepalez. Acesta ar fi fost angajat la o plantație de afine din comuna Călinești.

”În dimineața zilei de 22 noiembrie a.c., polițiștii din cadrul Poliției Orașului Topoloveni au fost sesizați cu privire la faptul că un bărbat de 31 de ani, angajat al unei societăți din Călinești, ar fi plecat de la locul unde era cazat, iar în urma verificărilor, rucsacul acestuia a fost găsit într-un lac tehnic de pe raza aceleiași localități”, a transmis IPJ Argeș.

Salvatorii au început căutările bărbatului și, din nefericire, l-au găsit mort, în același lac în care i-au găsit și ghiozdanul.

”Primele verificări la fața locului au fost efectuate de către polițiștii Secției de Poliție Rurală Călinești, împreună cu pompierii argeșeni, iar în urma activităților, bărbatul în cauză a fost găsit decedat, în același lac”, transmite IPJ Argeș.

Poliția va întocmi dosar penal pentru ucidere din culpă

Trupul bărbatului urmează să fie supus autopsiei, iar medicii legiști urmează să stabilească cauza decesului. Cercetările vor continua pentru clarificarea tuturor împrejurărilor în care a murit bărbatul.

Poliția va întocmi un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă, în care cercetările se desfășoară sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Topoloveni.