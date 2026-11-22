Târgul de Crăciun din București își deschide porțile joi, 27 noiembrie, în Piața Constituției. Primăria Capitalei a anunțat că în aceeași zi vor fi aprinse luminile de sărbători și a făcut publică lista artiștilor care vor susține concerte pe scena din fața Palatului Parlamentului, pe parcursul evenimentului.

Deschiderea sezonului sărbătorilor de iarnă va avea loc înaintea minivacanței de Sfântul Andrei și 1 Decembrie. Potrivit calendarului anunțat pe Facebook de Primăria Capitalei, târgul organizat în Piața Constituției va funcționa timp de o lună, până pe 27 decembrie.

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Ce artiști vor urca pe scena din fața Palatului Parlamentului

Printre artiștii care vor urca pe scena principală se numără Andra, Loredana, Horia Brenciu, Fuego, Vunk, Paula Seling, Alina Eremia, Lidia Buble și Elena Gheorghe. Lista anunțată de Primăria Capitalei îi mai include pe Alifantis & Zan, Ionuț Dolănescu, Damian Drăghici, Alina Sorescu, Florin Ristei, Bere Gratis, Gheorghe Zamfir și Bosquito.

Organizatorii au pregătit și momente dedicate tradițiilor de Crăciun. Pe scenă vor urca ansambluri folclorice și orchestre populare din diferite zone ale țării, dar și coruri de copii, care vor interpreta colinde.

Concertele vor avea intrare liberă

Primăria Capitalei a transmis că evenimentul va transforma Piața Constituției într-un loc de întâlnire pentru bucureșteni și turiști, timp de o lună. Toate concertele vor avea acces gratuit.