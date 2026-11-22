Ministrul Educației din Coreea de Sud, Choi Kyo-jin, a demisionat, duminică, după un scandal major legat de fraudarea examenelor cu ajutorul inteligenței artificiale care a zgudit țara, transmit BBC și The Guardian.

Totul a început pe 15 noiembrie 2026, când Han Won-seok (34 de ania), candidatul care a obținut cel mai mare punctaj la examenul național pentru contabili fiscali din Coreea de Sud, a recunoscut public într-un videoclip pe YouTube că a trișat folosind inteligența artificială. Acesta a mărturisit că a folosit o cameră video minusculă, un telefon și inteligența artificială ca să primească rezolvările.

Mărturisirea sa a venit pe fondul speculațiilor privind punctajul său neobișnuit de mare, având doar o singură greșeală din 160 de întrebări.

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„Am folosit o microcameră pentru a fotografia întrebările din test și le-am trimis unui sistem de inteligență artificială, apoi mi-am verificat răspunsurile pe smartphone pentru a trișa”, a declarat bărbatul în vârstă de 34 de ani într-un mesaj video.

Incidentul a avut loc cu patru zile înaintea examenului anual de admitere la facultate din Coreea de Sud, cunoscut sub numele de Suneung, lucur care i-a determinat pe oficialii de la Seul să ia măsuri urgente pentru a detecta dispozitivele ascunse.

Pentru prima dată în istorie, guvernul a folosit sistemul național de alertă pentru dezastre ca să prindă elevii care aveau telefoane ascunse. Între orele 08:00 și 15:00 au fost trimise trei alerte sonore la nivel național, care au făcut toate telefoanele din țară să sune puternic simultan — chiar dacă erau pe modul silențios (excepție făcând doar cele închise complet sau pe modul avion). Prin această metodă au fost depistați 54 de candidați.

Elevii au fost obligați, de asemenea, să își acopere nasturii de la cămăși, sacouri sau jachete cu autocolante speciale oferite de supraveghetori, pentru a bloca eventualele microcamere video ascunse. Fiecare centru de examen a avut personal dedicat care a inspectat manual fiecare pereche de ochelari purtată de elevi (pentru a preveni folosirea ochelarilor inteligenți cu AI), precum și ceasurile, gulerele și mânecile suflecate ale candidaților.

Recompense de 75.000 de dolari

Marți, cu două zile înainte de examen, președintele sud-coreean Lee Jae-Myung a anunțat, într-o postare pe X, că introduce un sistem cu recompense de cel puțin 100 de milioane de woni, adică 75.000 de dolari pentru prinderea celor care folosesc AI la examen.

„A copia la examene folosind echipamente avansate nu este diferit de a fura banii a sute de mii de candidați care au muncit din greu”, a scris președintele Lee pe X.

El a spus că autoritățile au convenit cu companii de inteligență artificială să obțină înregistrări ale utilizatorilor care fotografiază întrebările examenului în timpul perioadei de testare. Autoritățile au analizat, de asemenea, o propunere de prelungire a perioadei de interdicție privind susținerea din nou a examenului Suneung, în cazul în care s-a constatat fraudă, de la un an la 10 ani.

„Dacă cineva se gândește să copieze la examen”, a scris Lee, „vă rog să nu vă distrugeți viața sperând la un noroc chior”.

Toate aceste măsuri i-au făcut chiar și pe candidații cinstiți să devină paranoici.

Înaintea examenului Suneung, un elev din ultimul an de liceu a declarat pentru Korea Times că era îngrijorat că ochelarii săi cu ramă de corn ar putea fi confundați cu ochelari inteligenți.

Un altul a declarat pentru Yonhap că, de obicei, purta ochelari, dar s-a străduit să poarte lentile de contact pentru examenul Suneung, pentru a nu trezi suspiciuni.

Ministrul Educației a declarat că își asumă întreaga responsabilitate pentru confuzia provocată de măsurile de urgență luate în ultimul moment, menite să împiedice fraudarea cu ajutorul inteligenței artificiale în timpul examenului anual de admitere la facultate de joi, cunoscut sub numele de Suneung.

„În calitate de ministru responsabil, consider că nu pot scăpa de critica conform căreia nu ne-am pregătit din timp”, a declarat Choi duminică, potrivit agenției de știri sud-coreene Yonhap. „Acum că examenul s-a încheiat, simt o profundă responsabilitate și îmi prezint demisia”, a adăugat ministrul.

Suneung (numit oficial College Scholastic Ability Test – CSAT) este examenul național de admitere la universitate din Coreea de Sud, fiind echivalentul Bacalaureatului combinat cu admiterea la facultate, dar cu o miză socială și profesională uriașă. Examenul Suneung durează până la nouă ore și joacă un rol important în parcursul profesional a milioane de sud-coreeni.

Examenul are loc o singură dată pe an (de obicei într-o zi de joi din luna noiembrie) și durează între 08:40 și 17:45. Elevii susțin probe la limba coreeană, matematică, limba engleză, istoria Coreei, științe sociale sau naturale și o a doua limbă străină. Deoarece examenul are o importanță națională, toată Coreea de Sud își adaptează programul în acea zi pentru a-i ajuta pe elevi. Traficul aerian este suspendat complet în toată țara timp de aproximativ 35 de minute în timpul probei de ascultare la limba engleză, pentru ca zgomotul avioanelor să nu îi deranjeze pe candidați. Instituțiile publice, băncile și bursa de valori își încep programul cu o oră mai târziu pentru a evita blocajele în trafic dimineața. Șantierele de construcții din apropierea școlilor își opresc lucrările, iar șoferii sunt rugați să nu claxoneze, iar polițiștii stau pregătiți pe motociclete pentru a-i duce de urgență la centrele de examen pe elevii care întârzie din cauza traficului.

Președintele sud-coreean Lee Jae Myung – care a cerut o reformă a actualului sistem de examene – a acceptat ulterior demisia lui Choi.

Ministerul Educației a declarat anterior că 111 candidați au fost surprinși cu dispozitive inteligente neautorizate în timpul examenului Suneung din acest an, la care au participat aproximativ 500.000 de elevi.