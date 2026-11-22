Un bărbat ucrainean și-a găsit sfârșitul în Munţii Maramureşului, după ce ar fi încercat să treacă ilegal granița în România.

Bărbatul a fost găsit fără viață de echipele de salvare, într-o zonă montană greu accesibilă, acoperită de un strat consistent de zăpadă. Alți doi ucraineni, care se rătăciseră în aceeași zonă, au fost găsiți în viață de polițiștii de frontieră și salvamontiști.

”Un ucrainean a murit după ce s-a rătăcit în Munţii Maramureşului, alţi doi fiind găsiţi cu sprijinul unei echipe mixte formate din poliţişti de frontieră şi salvamontişti”, a informat purtătorul de cuvânt al Inspectoratului Teritorial al Poliţiei de Frontieră (ITPF) Sighetu Marmaţiei, Alina Petraru.

Căutarea s-a desfășurat în condiții dificile

Centrul Operaţional de Coordonare din cadrul ITPF a fost informat telefonic de către o femeie cu privire la faptul că trei cetăţeni ucraineni s-ar fi rătăcit într-o zonă montană din apropierea frontierei de stat, după ce au trecut ilegal frontiera din Ucraina în România.

”A fost declanşată o acţiune de căutare şi salvare, la care au participat doi poliţişti de frontieră din cadrul Sectorul Poliţiei de Frontieră din comuna Poienile de sub Munte, cu o autospecială, precum şi trei lucrători ai Serviciului Public Judeţean (SPJ) Salvamont Maramureş, cu două autospeciale. În timpul acţiunii, echipele de căutare au identificat pe direcţia localităţii Repedea, în imediata apropiere a frontierei de stat, pe doi dintre cetăţenii ucraineni, iar la scurt timp l-au descoperit şi pe cel de-al treilea, însă, din păcate, era fără semne vitale”, a transmis Alina Petraru.

Acţiunea s-a desfăşurat în condiţii dificile, într-o zonă montană greu accesibilă, acoperită de un strat consistent de zăpadă.