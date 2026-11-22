O instanță din Haga a interzis vineri vânzarea în Uniunea Europeană a SUV-ului chinezesc BYD Ti7, după ce a constatat, printr-o hotărâre provizorie, că designul mașinii încalcă drepturile de proprietate ale Jaguar Land Rover asupra modelului Defender, potrivit Reuters.

Jaguar Land Rover, companie controlată de grupul indian Tata Motors, a deschis procesul la începutul acestui an, după ce BYD a anunțat pe site-ul său britanic că SUV-ul Ti7, cu șapte locuri, poate fi comandat, iar livrările urmau să înceapă în ianuarie 2027.

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Ce elemente de design au determinat instanța să interzică vânzarea SUV-ului BYD

Modelul produs de BYD a fost lansat în China anul trecut și prezintă, potrivit instanței, elemente de design caracteristice și distinctive ale Land Rover Defender. Printre asemănările semnalate se numără caroseria cu forme pătrățoase, plafonul plat, pasajele roților cu contur rectangular și forma hayonului.

Judecătorul a stabilit că interdicția de comercializare în UE va intra în vigoare la o săptămână după pronunțarea hotărârii, având în vedere că BYD nu are în prezent planuri concrete să introducă modelul în Uniunea Europeană.

Instanța a interzis, de asemenea, producerea SUV-ului Ti7 la noua fabrică BYD din Ungaria, până la soluționarea litigiului privind proprietatea intelectuală. Unitatea urmează să înceapă producția de serie la începutul anului viitor.

Hotărârea nu se aplică însă filialei BYD din Regatul Unit, deoarece instanța olandeză a stabilit că nu are jurisdicție asupra acesteia.

Chinezii contestă decizia instanței și anunță că va formula apel

Jaguar Land Rover a transmis că își protejează drepturile de proprietate intelectuală şi recurge la acţiuni în justiţie atunci când este necesar, precizând că procesul este în desfășurare.

BYD a respins categoric decizia și a anunțat că va formula apel. Compania chineză susţine că Ti7 este rezultatul propriilor activităţi independente de proiectare și că nu încalcă drepturile Jaguar Land Rover.