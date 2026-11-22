Ministerul Muncii, Florin Manole, a acuzat, în cadrul noului său podcast, „De vorbă cu Manole”, că deputatul PNL, Raluca Turcan, „se luptă cu un proiect care nu există”, referindu-se la propunerile PSD privind impozitarea salariului minim, în contextul negocierilor pentru bugetul din 2027.

Declarațiile social-democratului Florin Manole, vin în contextul în care Raluca Turcan, fostul ministru al Muncii, a criticat PSD cu privire la impozitarea progresivă. Potrivit deputatului PNL, românii care câștigă peste 6000 de lei brut urmează să plătească mai mult.

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„Raluca Turcan se luptă din toate puterile cu un proiect de lege care nu există. Ea spune că PSD pregătește impozitarea progresivă, deși această măsură nu se află în programul de guvernare și nu există niciun proiect legislativ în acest sens”, spune Florin Manole.

Potrivit minsitrului Muncii, discuția reală „este despre exact contrariul introducerii unei taxe noi” și argumentează că acestea sunt „două discuții diferite”.

„Este despre reducerea taxării pe muncă pentru oamenii cu salariile mici. De la reducerea taxării pe muncă, pe care PSD o ia într-adevăr în considerare, până la introducerea impozitării progresive este un drum lung”, a explicat el.

Ministrul PSD a adăugat că „orice reducere a taxării trebuie să înceapă cu salariile mici, acolo unde povara fiscală apasă cel mai greu”.

Impozitarea progresivă poate fi analizată, spune Manole

În ceea ce privește impozitarea progresivă, Manole a declarat că „este o soluția care poate fi analizată pe termen mediu”.

„Consider că este o soluție care poate fi analizată pe termen mediu. Și aici avem ca repere analizele și recomandările FMI ale Comisiei Europene și ale OCDE”, a mai spus el.

Ministrul a reiterat că impozitarea progresivă nu se află în actualul program de guvernare.

„Repet și pentru PNL, impozitarea progresivă nu se află în actualul program de guvernare pe care și voi l-ați votat. Nu există niciun proiect legislativ și nu a fost luată o asemenea decizie”, subliniază el.

Manole a precizat, că în prezent există o cotă unică de impozitare: „Acum avem o cotă unică. (…) de 3, 10 și 16%”.

„În loc să inventeze taxe care nu există, doamna Turcan ar trebui să răspundă la o întrebare simplă: susține sau nu reducerea impozitării pentru oamenii care muncesc pe salarii mici?”, a declarat Manole.