Președintele Partidului Național Liberal, Ilie Bolojan, pare că și-a asumat două misiuni la nivelul formațiunii politice pe care o conduce. Pe de o parte, să își contureze imaginea clasică a unui lider de partid – prin acțiuni precum critici aduse oponenților politici, vizite în teritoriu la filialele locale conduse de „subalterni” sau pregătirea campaniilor electorale pentru viitoarele alegeri – și, pe de altă parte, să îi elimine din funcțiile de conducere ale partidului pe toți disidenții care au declarat public că nu susțin actuala conducere liberală. Unul dintre cele mai bune exemple în acest sens este chiar ziua de duminică, 22 noiembrie, când președintele grupării politice cu cele mai vechi origini din România a fost întâmpinat cu osanale la Târgu Mureș de liderii organizației județene, în contextul în care, în urmă cu mai puțin de 24 de ore, a influențat înlocuirea senatoarei Nicoletei Pauliuc – una dintre principalele voci critice la adresa sa – de la conducerea Biroului Politic Național al Organizației Femeilor Liberale (OFL).

De altfel, la scurt timp după încheierea ședinței în urma căreia a fost demisă din funcție, senatoarea PNL a explicat, într-un articol publicat pe blogul personal, că decizia luată la nivelul OFL nu reprezintă nimic altceva decât „ultimul episod” dintr-un șir de „sancționări și presiuni politice” la care a fost supusă de actuala conducere a partidului.

Sondaj Gândul Crezi că a procedat corect Ilie Bolojan când și-a trimis mașina SPP pentru a prelua de la aeroport invitații la nunta fiicei sale? DA

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Nicoleta Pauliuc, atac la adresa liderului PNL după ce și-a pierdut funcția de conducere: „Domnule Bolojan, haideți să facem și bilanțul activității dumneavoastră”

În textul publicat, senatoarea PNL a făcut referire la scandalului „Alai cu SPP” la nunta fiicei lui Ilie Bolojan, dezvăluit de Gândul, în urma căruia a fost demarată procedura de instituire a unei anchete parlamentare.

Ca primă reacție, fostul prim-ministru a declarat, la Digi24, că este o victimă a unui proces de hărțuire și că nu a făcut nimic altceva decât să respecte „o procedură legală” prin care foștii premieri sunt obligați să aibă pază SPP. Gândul a demontat afirmațiile liderului PNL și a demonstrat, în baza legii, că acesta se folosește de minciună pentru a-și justifica deciziile personale.

Mai mult decât atât, Nicoleta Pauliuc a subliniat și faptul că, „în ultimul an și jumătate, viața internă a PNL a fost realmente înghețată”. Senatoarea a explicat că, în fața unor anumite decizii luate în interiorul grupării politice, anumiți membri nu au fost nici măcar consultați cu privire la propriile păreri.

„Ilie Bolojan consideră că o anchetă parlamentară privind folosirea unei mașini SPP pentru transportul unor invitați la nunta fiicei sale este hărțuire. Dacă o anchetă parlamentară poate fi resimțită ca hărțuire, cum ar trebui să descriu eu cele șase episoade de sancționare și presiune politică îndreptate împotriva mea de conducerea PNL?

În ultimul an și jumătate, viața internă a PNL a fost realmente înghețată. Am aflat de la televizor despre decizii importante, despre măsuri care afectau milioane de români, despre direcția în care merge partidul nostru.

Nu ne-a întrebat nimeni ce credem. Nu ne-a cerut nimeni părerea. Ni s-a cerut doar să susținem deciziile conducerii. Iar astăzi, culmea ironiei, sunt acuzată că Organizația Femeilor Liberale nu a avut suficientă activitate.

Domnule Bolojan, dacă vreți să facem bilanțul activității politice, haideți să îl facem pentru toată lumea. Inclusiv pentru dumneavoastră.

Câte dezbateri reale au avut loc în PNL? Câte programe liberale au fost construite împreună cu organizațiile din teritoriu? De câte ori au fost consultați membrii partidului înaintea unor decizii importante?”, a punctat Nicoleta Pauliuc.

Ilie Bolojan, întâmpinat cu surle și trâmbițe la Târgu Mureș, după ce a reușit să mai elimine un desident dintr-o funcție de conducere a partidului

În ciuda situației tensionate resimțite la nivelul formațiunii politice al cărei lider este, Ilie Bolojan a fost prezent duminică, 22 noiembrie, la reuniunea Comitetui Director al organizației liberale din județul Mureș.

Evenimentul a fost prezidat de prim-vicepreședintele PNL Mureș, Mara Togănel, care a publicat, pe pagina personală de Facebook, un mesaj elogios la adresa fostului premier. Principala recunoștință pe care o transmite este că „de când Ilie Bolojan a preluat conducerea PNL, tot mai mulți oameni vin să se înscrie în partid”.

„Vizita președintelui Ilie Bolojan la Târgu Mureș a fost un bun prilej să vorbim despre partid, despre direcția PNL și despre oamenii care îi dau forță. Sunt membră PNL de 20 de ani și am văzut partidul trecând prin multe etape. Știu ce înseamnă să rămâi într-o echipă, să îi împărtășești valorile și să îi fii alături și în momentele dificile.

Un lucru pe care îl observ cu bucurie este că, de când Ilie Bolojan a preluat conducerea PNL, tot mai mulți oameni vin să se înscrie în partid. Este un semn că există energie, interes și dorință de implicare. Este un capital de încredere pe care avem datoria să îl consolidăm”, a scris Mara Togănel în postarea publicată pe Facebook.

„În urma acestei întâlniri, liberalii mureșeni au o înțelegere clară a direcției pe care PNL trebuie să o urmeze”

Totodată, președintele PNL Mureș, Ciprian Dobre, a precizat că întâlnirea a vizat „un dialog deschis”, în urma căruia „liberalii mureșeni sunt o echipă mai puternică și mai unită, cu o înțelegere clară a direcției pe care Partidul Național Liberal trebuie să o urmeze”.

„PNL Mureș a fost gazda președintelui Partidul Naţional Liberal, Ilie Bolojan, în cadrul reuniunii Comitetului Director, organizată la finalul unui an politic dificil.

Împreună cu reprezentanții conducerii naționale, am discutat deschis despre bilanțul politic al anului 2026, intrarea PNL în opoziție, delimitarea clară de PSD și responsabilitatea construirii unei alternative serioase pentru România, în perspectiva alegerilor din 2028.

Nu am ocolit întrebările dificile și nici deciziile care trebuie luate. Opoziția nu înseamnă retragere. Înseamnă reconstrucție, consecvență și recâștigarea încrederii oamenilor prin fapte.

În urma acestei întâlniri, liberalii mureșeni sunt o echipă mai puternică și mai unită, cu o înțelegere clară a direcției pe care Partidul Național Liberal trebuie să o urmeze”, a scris Ciprian Dobre în postarea publicată pe Facebook.

„Le mulțumesc colegilor din organizația Mureș pentru primire și organizare”

Nu în ultimul rând, deputatul PNL Raluca Turcan, care l-a însoțit pe fostul premier în deplasarea la Târgu Mureș, a postat, tot pe Facebook, un mesaj în care confirmă faptul că discuțiile au vizat „direcția partidului și planurile pentru perioada următoare”.

„Am fost în județul Mureș, alături de președintele PNL, Ilie Bolojan și de colegii liberali, unde am discutat despre direcția partidului și planurile pentru perioada următoare.

Cred că este important să vorbim cu oamenii, să ascultăm ce au de spus și să construim împreună soluții pentru comunitățile noastre.

Le mulțumesc pentru primire și organizare, colegului meu deputat și președinte de organizație, Ciprian Dobre, bunei mele colege Mara Togănel, cât și celorlalți colegi din organizația Mureș”, a scris Raluca Turcan în postarea publicată pe Facebook.

Întreaga istorie a „războiului” dintre Ilie Bolojan și disidenții din partidul pe care astăzi îl conduce

Conflictul dintre Ilie Bolojan și aripa conservatoare din Partidul Național Liberal nu a început în urmă cu puțin timp. Primele tensiuni au apărut în primăvara anului 2023, atunci când, alături de Vasile Blaga, fostul primar al Oradei a criticat dur conducerea partidului, formată, la acea vreme, din Nicolae Ciucă și Lucian Bode.

Bolojan le reproșa liderilor PNL că nu au făcut reformele promise, că nu au contribuit la organizarea filialelor de partid și că nu afișează o atitudine mai fermă față de PSD.

Ulterior, în ianuarie 2025, când deja ocupa funcție de președinte al liberalilor, Ilie Bolojan a avut un conflict public cu fostul secretar general adjunct al PNL, Silviu Mănăstire, care l-a criticat pe noul lider că are o cotă de încredere mai mică de 10%. În apărarea lui Bolojan, a sărit succesorul său în fotoliul de primar al Oradei, liberalul Florin Birta.

Ilie Bolojan, acuzat de Hubert Thuma că „l-a trădat” pe Crin Antonescu la alegerile prezidențiale din 2025

În februarie 2026, președintele Consiliului Județean Ilfov, Hubert Thuma, l-a acuzat pe Ilie Bolojan că ar fi trădat candidatura lui Crin Antonescu la alegerile prezidențiale din 2025 și că ar încerca să transforme PNL într-un partid apropiat de USR. În apărarea fostului premier au intervenit Florin Birta, Vasile Blaga și Daniel Fenechiu.

Tot în acea perioadă, Bolojan a anunțat că intenționează să schimbe conducerile organizațiilor județene sau a celor de sector care au înregistrat rezultate electorale slabe, însă propunerea sa nu a obținut susținerea necesară.

Primele atacuri la adresa lui Ilie Bolojan din partea Nicoletei Pauliuc, care a fost demisă din funcție

La data de 21 aprilie 2026, Gândul a publicat stenograme dintr-o ședință tensionată a conducerii PNL care vizau viitorul politic al partidului, raporturile cu PSD și posibilitatea formării unui guvern minoritar.

Nicoleta Pauliuc a cerut ca PNL să nu negocieze cu AUR, SOS și POT fără o decizie prealabilă a conducerii, Hubert Thuma a criticat direcția politică a partidului, iar Rareș Bogdan a ridicat problema contradicțiilor dintre criticile adresate miniștrilor PSD și lipsa unor solicitări de înlocuire a acestora.

După căderea Guvernului Bolojan prin moțiunea de cenzură adoptată la data de 5 mai 2026, conducerea PNL s-a reunit într-o ședință de urgență. Gândul a publicat stenograme în care senatoarea Nicoleta Pauliuc i-a adresat reproșuri directe lui Bolojan cu privire la faptul că ar fi oferit funcții unor persoane din USR, REPER și SENS, că ar fi distribuit poziții unor persoane provenite din ONG-uri sau că ar fi marginalizat liberalii în procesul de distribuire a funcțiilor.

Desemnarea lui Adrian Veștea pentru funcția de premier, momentul de declanșare a războiului din PNL

Ruptura majoră în interiorul partidului s-a produs în luna iunie, atunci când președintele Nicușor Dan l-a desemnat pe Adrian Veștea pentru formarea noului Executiv cu puteri depline. Din acel punct, PNL s-a împărțit în două tabere.

„Tabăra Bolojan” a respins susținerea Guvernului Veștea, a cerut parlamentarilor liberali să nu voteze învestirea acestuia și a susținut că desemnarea lui Veștea nu fusese discutată și aprobată în prealabil de partid.

La polul opus, „Tabăra Veștea” a contestat mai multe decizii luate de conducerii PNL și a reunit mai mulți lideri importanți ai partidului, precum Hubert Thuma, Lucian Bode, Rareș Bogdan, Alina Gorghiu și, nu în ultimul rând, Nicoleta Pauliuc.

După confruntarea cu privire la susținerea Guvernului Veștea – care, ulterior, a picat la votul din Parlament – Ilie Bolojan a convocat Congresul Extraordinar al PNL la data de 21 iunie 2026.

Mișcarea s-a dovedit a fi una foarte inspirată, întrucât Bolojan a fost reales președintele partidului, a fost instalată o nouă echipă de conducere, au fost schimbate conducerile mai multor filiale, iar Hubert Thuma și Adrian Veștea au pierdut pozițiile de conducere la nivelul organizațiilor lor.

Conflictul dintre Ilie Bolojan și aripa conservatoare din PNL a ajuns în instanță

Mai apoi, conflictul a depășit nivelul disputelor politice și a ajuns în instanță. În luna iulie, un grup de 18 liberali, printre care se numărau și Hubert Thuma, Adrian Veștea, Lucian Bode, Rareș Bogdan, Alina Gorghiu, Nicoleta Pauliuc, Monica Anisie, respectiv Sorin Cîmpeanu a contestat hotărârile luat în Congresul PNL.

Tribunalul București a suspendat efectele unor hotărâri ale Congresului extraordinar, inclusiv cele care vizau noua conducere și modificările statutare.

Câteva luni mai târziu, la ședința Biroului Politic Național din 8 noiembrie, Hubert Thuma l-a confruntat din nou pe Ilie Bolojan. Acesta i-a reproșat că dirijează partidul „pe persoană fizică”. Mai exact, că nu organizează alegeri în filialele PNL, că numește și schimbă președinții organizațiilor după propriile decizii și că fuge de competiția internă.

În aceeași zi, fostul premier le-a transmis liberalilor care au contestat în instanță hotărârile Congresului să-și retragă acțiunile. Practic, aceștia aveau la dispoziție zece zile pentru a renunța la procese. În caz contrar, riscau excluderea din partid.

Partidul Național Liberal, gruparea cu cea mai longevivă istorie din politica românească

Formațiunea politică dirijată astăzi de fostul premier Ilie Bolojan are o istorie de peste 150 de ani. Aceasta a fost înființată la data de 24 mai 1875 de un grup de oameni politici liberali, printre care se numără nume grele precum Ion C. Brătianu, Mihail Kogălniceanu, C.A. Rosetti, Alexandru G. Golescu sau Gheorghe Venerescu.

Primul președinte al Partidului Național Liberal a fost Ion C. Brătianu. Principalele obiective ale partidului erau modernizarea României, dezvoltarea economiei și industriei, susținerea învățământului, consolidarea instituțiilor democratice și dezvoltarea statului național, sub deviza „Prin noi înșine!”.

În perioada interbelică, PNL a continuat să joace un rol important în viața politică. Printre realizările și măsurile promovate s-au numărat reforma agrară, Constituția din 1923, organizarea administrativă a României și refacerea economică după criza dintre anii 1929 și 1933.

În noiembrie 1947, PNL și-a încetat oficial activitatea, în contextul instaurării regimului comunist și al eliminării pluralismului politic. Mai mulți membri și lideri liberali au fost arestați și persecutați politic.

După căderea regimului comunist, la data de 15 ianuarie 1990, Partidul Național Liberal a fost reînființat, sub conducerea lui Radu Câmpeanu. În 2014, PNL a fuzionat cu Partidul Democrat Liberal (PDL), însă și-a păstrat denumirea istorică.

Printre liderii perioadei postcomuniste se numără Radu Câmpeanu, Mircea Ionescu-Quintus, Valeriu Stoica, Theodor Stolojan, Călin Popescu-Tăriceanu, Crin Antonescu, Klaus Iohannis, Vasile Blaga, Alina Gorghiu, Raluca Turcan, Ludovic Orban, Florin Cîțu, Nicolae Ciucă și, nu în ultimul rând, Ilie Bolojan.