5 Aprilie, calendarul zilei: Marius Lăcătuș împlinește 62 de ani. Kurt Cobain se sinucide. Ziua NATO în România

Gândul vă prezintă calendarul zilei de duminică, 5 aprilie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată.

Marius Lăcătuș este considerat una dintre cele mai importante figuri din istoria fotbalului românesc, atât prin performanțele sale ca jucător, cât și prin implicarea ulterioară ca antrenor. Născut pe 5 aprilie 1964, la Brașov, el a devenit cunoscut mai ales pentru activitatea sa la clubul Steaua București, unde a evoluat în mai multe perioade și a devenit o legendă. Supranumit “Fiara”, el a fost un jucător ofensiv versatil, evoluând în special ca extremă dreaptă. Momentul de vârf al carierei sale a fost câștigarea Cupei Campionilor Europeni în 1986, când Steaua a învins Barcelona la penalty-uri. La echipa națională a României, a adunat peste 80 de selecții și a marcat mai multe goluri importante. A participat la turnee finale precum Campionatul Mondial 1990 și Campionatul Mondial 1998, fiind apreciat pentru dăruirea sa pe teren. După retragere, a devenit antrenor și a avut mai multe mandate la Steaua București, dar și la alte echipe din România. Prin spiritul de sacrificiu și loialitatea față de echipă, Marius Lăcătuș este considerat un model de profesionalism și pasiune în fotbal.

Kurt Cobain a fost unul dintre cei mai influenți artiști ai anilor ‘90 și o figură centrală a mișcării grunge. S-a născut pe 20 februarie 1967, în Aberdeen, Washington, și a devenit cunoscut ca solist, chitarist și compozitor principal al trupei Nirvana. Succesul global a venit odată cu albumul Nevermind, care include celebrul hit Smells Like Teen Spirit. Stilul său muzical, caracterizat prin emoție brută și versuri introspective, a redefinit rockul alternativ. În 1992, Cobain s-a căsătorit cu Courtney Love, lidera trupei Hole, cu care a avut o fiică, Frances Bean Cobain. Relația lor a fost intens mediatizată, la fel ca și problemele lui Cobain legate de dependența de droguri și starea sa emoțională fragilă. Pe 5 aprilie 1994, Kurt Cobain s-a sinucis prin împușcare. Moartea sa, la doar 27 de ani, a șocat lumea muzicii şi a consolidat statutul său de simbol al generației grunge, fiind adesea asociat cu așa-numitul “Club 27”. Este considerat și astăzi un simbol al autenticității și al spiritului rebel, influențând numeroși artiști și ascultători.

Ziua NATO în România este marcată anual în prima duminică a lunii aprilie și reprezintă un moment important pentru a evidenția apartenența României la NATO. Aderarea oficială a avut loc pe 29 martie 2004, când România a devenit membru cu drepturi depline al alianței. Această zi are o semnificație strategică majoră, deoarece reflectă orientarea ţării către valorile occidentale, precum democrația, statul de drept și securitatea colectivă. Intrarea în NATO a oferit României garanții de securitate, dar și responsabilități, inclusiv participarea la misiuni internaționale. Cu această ocazie, sunt organizate diverse activități în întreaga țară: ceremonii militare, exerciții demonstrative, expoziții de tehnică militară și evenimente educative în școli și instituții publice. Evenimentul este şi un prilej de informare a publicului cu privire la importanța alianței și la contribuția României la menținerea păcii și securității internaționale, consolidând sentimentul de apartenență la comunitatea euro-atlantică.

Alte evenimente semnificative petrecute în decursul anilor în această zi:

Nașteri 🎂

🎂1900: Spencer Tracy 🇺🇸🎬 2 premii Oscar

🎂1908: Bette Davis 🇺🇸🎬 laureată de două ori a Premiului Oscar. Cunoscută pentru dorința sa de a interpreta caractere deloc simpatice

🎂1916: Gregory Peck 🇺🇸🎬 Oscar pentru „Să ucizi o pasăre cântătoare” (To Kill a Mockingbird) 1962

🎂1932: Fănuș Neagu 🇷🇴✒️

🎂1937: Colin Powell 🇺🇸🗣

🎂1950: Silviu Purcărete 🇷🇴📽

🎂1950: Agnetha Fältskog 🇸🇪🎤 (ABBA)

🎂1964: Marius Lăcătuș 🇷🇴⚽️

🎂1971: Krista Allen 🇺🇸🎬 Emmanuelle in Space (1994), Liar Liar (1997), Anger Management (2003), The Final Destination (2009)

🎂1973: Pharrell Williams 🇺🇸🎤

🎂1975: Alexandru Papadopol 🇷🇴🎬

🎂1982: Hayley Atwell 🇺🇸🎬 Captain America: The First Avenger (2011), Agent Carter (2015 – 2016), Mission: Impossible – Dead Reckoning Part (2023), Mission: Impossible – The Final Reckoning (2025)

🎂1989: Lily James 🇬🇧🎬 serialul Downton Abbey

Decese 🕯

🕯️1943: Tony Bulandra 🇷🇴🎭

🕯️1964: Douglas MacArthur 🇺🇸✯ general american și mareșal al Armatei Filipineze, care a avut o carieră lungă, începând cu campania SUA în Mexic și terminându-se în Războiul din Coreea

🕯️1976: Howard Hughes 🇺🇸🛩 aviator, inginer, industriaș, producător/regizor de film, filantrop american și unul dintre cei mai bogați oameni din lume

🕯️1994: Kurt Cobain 🇺🇸🎤🎸 a format în 1986 trupa „Nirvana”, împreună cu Krist Novoselic. În primii doi ani trupa a devenit cunoscută printre amatorii de grunge din Seattle. În 1991 lansarea videoclipului pentru piesa „Smells Like Teen Spirit” de pe albumul „Nevermind” a marcat schimbarea preferințelor în rândul fanilor muzicii rock „mainstream”, care în anii ’80 preferaseră stiluri precum glam metal, arena rock, sau dance-pop, către grunge și rockul alternativ în general. Pe 5 aprilie 1994 se sinucide prin împușcare, iar pe 8 aprilie a fost găsit în casa din Lake Washington de către un electrician

🕯️1997: Allen Ginsberg 🇺🇸✒️ poet american postbelic, aparținând așa numitei generații „beat”. Este cunoscut pentru celebrul poem postmodern Howl

🕯️2002: Layne Staley 🇺🇸🎤 solistul Alice in Chains, decedat la 34 de ani (supradoză)

🕯️2008: Charlton Heston 🇺🇸🎬 cunoscut în special pentru rolurile sale de dur, succesul său a început odată cu rolul jucat în Ben-Hur, rol pentru care a primit în 1959 Oscarul

Evenimente📋

📋✩ Ziua NATO în România, în prima duminică a lunii aprilie; în toate structurile militare se arborează drapelul României şi cel al NATO

Calendar 🗒

🗒1764: Parlamentul britanic adoptă Legea zahărului. Lege tarifară, aproape că a blocat economia coloniilor și este una dintre cauzele mișcării de independență americane.

🗒1772: Exploratorul olandez Jacob Roggeveen descoperă o insulă în Oceanul Pacific, pe care băștinașii o numeau Rapa Nui. Descoperitorul o va boteza Paasch Eyland (Insula Paștelui).

🗒1904: București: a luat ființă Automobil Club Regal, în prezent Automobil Club Român (ACR)

🗒1910: Este inaugurată Calea Ferată Transandină care leagă Chile și Argentina

🗒1924: Ordonanță militară prin care se interzice activitatea Partidului Comunist Român

🗒1934: Este înființată legația României de la Buenos Aires.

🗒1955: După 50 de ani de activitate, Churchill se retrage din viața politică pentru a se dedica scrisului. Premiul Nobel pentru Literatură în 1953, când primește titlul de lord

🗒1964: A intrat în funcțiune primul tren fără conductor, folosit la metroul din Londra.

🗒1967: Stabilirea de relații diplomatice între România și Canada.

🗒1973: Târgu Mureș: o echipă de medici condusă de prof. dr. Ioan Pop de Popa efectuează prima operație pe cord deschis din România.

🗒1976: China: Incidentul Tiananmen, când mulțimea strânsă în Piața Tiananmen, solicită eliberarea lui Deng Xiaoping, simbolul și speranța reformării societății chineze

🗒1983: Acuzați de spionaj, 40 de diplomați sovietici sînt expulzați de la Paris.

🗒1989: În Polonia, este încheiat compromisul dintre guvern și reprezentanții opoziției prin care se prevede crearea unei a doua Camere a Parlamentului – Senatul, instituirea postului de președinte al republicii și organizarea de alegeri libere.

🗒1992: În Peru, are loc o lovitură de stat a președintelui Alberto Fujimori, care a suspendat garanțiile constituționale

🗒1994: București: Vizita președintelui Serbiei, Slobodan Miloșevici.

🗒1998: Japonia: podul Akashi Kaikyō se deschide traficului, devenind cel mai lung pod din lume, 3.911 metri

🗒2001: Liderul Partidului Comuniștilor din Republica Moldova, Vladimir Voronin, a fost ales președinte

