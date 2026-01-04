4 ianuarie, calendarul zilei: Mihai Constantinescu ar fi împlinit 80 de ani. Moare Albert Camus, la 46 de ani. Este inaugurată cea mai înaltă clădire

Gândul vă prezintă calendarul zilei de duminică, 4 ianuarie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată.

Mihai Constantinescu, născut pe 4 ianuarie 1946 în București, a fost cântăreț, compozitor și interpret român, cunoscut pentru contribuția sa semnificativă la muzica ușoară românească. A absolvit Universitatea Națională de Educație Fizică și Sport și Școala Populară de Artă, formându-și astfel baza pentru o carieră artistică solidă. A făcut parte din trio-ul lansat de Titus Munteanu, alături de Olimpia Panciu și Marius Țeicu, iar de-a lungul timpului a lansat numeroase melodii care au devenit hituri, precum Un zâmbet, o floare, Sus în deal, O lume minunată, Iubiţi şi câinii vagabonzi. A participat la festivaluri muzicale și emisiuni TV, fiind apreciat pentru vocea sa caldă, expresivitatea interpretărilor și abilitatea de a transmite emoție prin muzică. A colaborat cu mai mulți compozitori și textieri importanți, contribuind la dezvoltarea muzicii românești și influențând generații de artiști tineri. Mihai Constantinescu a murit pe 29 octombrie 2019, la vârsta de 73 de ani.

Albert Camus a fost un scriitor, filozof și jurnalist francez, una dintre cele mai importante figuri intelectuale ale secolului XX. S-a născut pe 7 noiembrie 1913 în Mondovi, Algeria (pe atunci colonie franceză), într-o familie modestă. Camus este asociat frecvent cu existențialismul, deși el însuși a respins această etichetă, preferând să vorbească despre filozofia absurdului. În centrul gândirii sale se află ideea că omul caută sens într-o lume indiferentă, iar răspunsul nu este resemnarea, ci luciditatea, revolta și responsabilitatea morală. Această viziune este exprimată clar în eseul Mitul lui Sisif. Cele mai cunoscute opere literare ale sale sunt romanele Străinul (1942) și Ciuma (1947), precum și piesele de teatru Caligula și Neînțelegerea. În 1957, a primit Premiul Nobel pentru Literatură, fiind unul dintre cei mai tineri laureați, pentru “opera sa literară importantă, care pune în lumină problemele conștiinței umane”. Albert Camus a murit tragic pe 4 ianuarie 1960, la doar 46 de ani, într-un accident de mașină în Franța.

Pe 4 ianuarie 2010, a fost inaugurată oficial Burj Khalifa, cea mai înaltă clădire din lume, situată în Dubai, Emiratele Arabe Unite. Cu o înălțime impresionantă de 828 de metri și peste 160 de etaje, Burj Khalifa a stabilit multiple recorduri mondiale, devenind un reper al arhitecturii moderne și al ingineriei de vârf. Clădirea are o structură inspirată de forma unei flori de deșert și este proiectată să reziste condițiilor climatice extreme, inclusiv vânturilor puternice. Numele a fost ales în onoarea șeicului Khalifa bin Zayed Al Nahyan, președintele Emiratelor Arabe Unite. Găzduiește spații rezidențiale, birouri, hoteluri și platforme de observație, atrăgând milioane de vizitatori din întreaga lume. Inaugurarea Burj Khalifa a marcat un moment important în istoria arhitecturii contemporane și a consolidat poziția Dubaiului ca centru global al inovației și turismului.

Alte evenimente semnificative petrecute în decursul anilor în această zi:

Nașteri 🎂

🎂1809: Louis Braille 🇫🇷🔤 a inventat și dezvoltat alfabetul Braille, de tipărire și scriere pentru nevăzători

🎂1841: Petru Poni 🇷🇴🧪 unul dintre fondatorii școlii românești de chimie

🎂1944: Michelle Phillips 🇺🇸🎤 (Mamas & the Papas); California Dreamin’ (1965), I Saw Her Again (1966), Dream a Little Dream of Me (1968)

🎂1946: Mihai Constantinescu 🇷🇴🎤 decorat post-mortem de președintele Klaus Iohannis cu Ordinul Național „Pentru Merit” în grad de Cavaler

🎂1956: Bernard Sumner 🇬🇧🎸🎹🎤 (Joy Division, New Order)

🎂1958: Julian Sands 🇬🇧🎬 A Room with a View (1985). A dispărut în ianuarie 2023 în timpul unei drumeții montane (California) și a fost găsit mort la sfârșitul lunii iunie. Avea 65 de ani

🎂1962: Peter Steele 🇺🇸🎸🎤 Type O Negative. A murit de septicemie la 48 de ani

🎂1963: Till Lindemann 🇩🇪 🎤 vocalistul Rammstein

🎂1990: Toni Kroos 🇩🇪⚽️ Cu 34 de titluri câștigate, este cel mai de succes fotbalist german

🎂2005: Dafne Keen 🇪🇸🇬🇧🎬 Logan (2017), Deadpool & Wolverine (2024), Whistle (2025)

Decese 🕯

🕯️1954: Elena Farago 🇷🇴✒️ Cățelușul șchiop, Gândăcelul, Cloșca, Sfatul degetelor, Motanul pedepsit

🕯️1960: Albert Camus 🇫🇷✒️ reprezentant al existențialismului. În 1957 a primit Premiul Nobel pentru Literatură. Moare la 46 de ani, accident rutier

🕯️1961: Erwin Schrödinger 🇦🇹🔬 laureat al premiului Nobel pentru fizică în 1933, unul din părinții fizicii cuantice

🕯️1965: T. S. Eliot 🇬🇧✒️ laureat al Premiului Nobel pentru Literatură (1948), prin arta sa remarcabilă, a revoluționat întreaga poezie modernă engleză

🕯️2021: Tanya Roberts 🇺🇸🎬 cunoscută mai ales pentru rolul Juliei Rogers din ultimul sezon al serialului din anii ’70 Charlie’s Angels, Stacey Sutton în James Bond, A View to a Kill, și ca Midge Pinciotti în 81 de episoade din That ’70s Show

Calendar 🗒

🗒46 î.Hr.: Iulius Cezar înfrânge armata republicană condusă de fostul său susținător, Titus Labienus, în bătălia de la Ruspina (astăzi în Tunisia)

🗒1798: Constantin Hangerli ajunge la București și devine noul Domn investit de Imperiul Otoman

🗒1896: Utah a devenit cel de-al 45-lea stat american

🗒1918: Exploratorul german Reinhard Maack descoperă pictura pe stâncă a Doamnei Albe, care are cel puțin două mii de ani vechime, în masivul Brandberg, cel mai înalt munte din Namibia

🗒1926: Parlamentul votează îndepărtarea prințului Carol (viitorul rege Carol al II-lea) de la succesiune (“Actul de la 4 ianuarie”) și recunoașterea prințului Mihai ca principe moștenitor al României. Pe timpul minoratului lui Mihai s-a instituit o regență formată din patriarhul Miron Cristea, președintele Înaltei Curți de Casație, Gheorghe Buzdugan și prințul Nicolae de Hohenzollern

🗒1958: Sputnik 1, primul satelit artificial al Pământului, lansat de Uniunea Sovietică în 1957, se prăbușește de pe orbită pe Pământ

🗒1959: Luna 1 devine prima navă spațială care ajunge în vecinătatea Lunii

🗒1980: Ca răspuns la invazia sovietică în Afghanistan, la 27 dec. 1979, președintele Carter suspendă vânzările de tehnologie și grâne către URSS

🗒1999: Greva minerilor din Valea Jiului. Aproape 15.000 de mineri de la Compania Naționala a Huilei din Valea Jiului încep o grevă pentru a obține mărirea salariilor și renunțarea la programul de închidere a minelor nerentabile, amenințând că vin la București, în cazul în care revendicările lor nu vor fi satisfăcute. Guvernul refuză să negocieze

🗒2004: Roverul Spirit aterizează cu succes pe Marte

🗒2010: Este inaugurată oficial cea mai înaltă clădire din lume, Burj Khalifa, având o înălțime de 828 m

CITEȘTE ȘI:

3 Ianuarie, calendarul zilei: Victoria Principal împlinește 76 de ani, Mel Gibson 70. Michael Schumacher face 57 de ani

2 Ianuarie, calendarul zilei: Ion „Liță” Dumitru împlinește 76 de ani, Sanda Ladoși 56. Laura Cosoi face 44 de ani

1 Ianuarie, calendarul zilei: Actorul Frank Langella împlinește 88 de ani. România devine membră a UE. Este publicat romanul Frankenstein