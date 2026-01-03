3 ianuarie, calendarul zilei: Victoria Principal împlinește 76 de ani, Mel Gibson 70. Michael Schumacher face 57 de ani

Gândul vă prezintă calendarul zilei de sâmbătă, 3 ianuarie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată.

Victoria Principal, născută pe 3 ianuarie 1950 în Tokyo, Japonia, este o actriță și antreprenoare americană, cunoscută în special pentru rolul ei emblematic Pamela Barnes Ewing din Dallas (1978–1991), unul dintre cele mai populare seriale din istoria televiziunii americane. Înainte de a deveni celebră, Victoria Principal şi-a început cariera în modeling, apoi a trecut treptat la televiziune și film. Pe lângă Dallas, a avut apariții în diverse filme și seriale TV, fiind apreciată pentru profesionalismul și prezența sa carismatică. În afara actoriei, este o antreprenoare de succes. A fondat și dezvoltat linia de produse de îngrijire a pielii Principal Secret, care a devenit cunoscută pentru calitatea și eficiența produselor. A fost implicată în proiecte de filantropie, inclusiv campanii pentru protecția animalelor și susținerea cauzelor sociale.

Născut pe 3 ianuarie 1956, în Peekskill, New York, SUA, Mel Gibson este un actor și regizor australian-american, recunoscut pentru cariera sa prolifică în cinematografie, atât ca interpret, cât și ca regizor și producător. Familia sa s-a mutat în Australia când el era copil, iar acolo și-a început educația și pregătirea pentru actorie, absolvind National Institute of Dramatic Art din Sydney. A devenit celebru prin seria de filme Mad Max și Lethal Weapon, consolidându-și statutul de star de filme de acțiune. S-a afirmat și ca regizor prin filme precum Braveheart (1995), care i-a adus Premiul Oscar pentru cel mai bun regizor, și The Passion of the Christ (2004), un film controversat, dar extrem de influent. De-a lungul carierei sale, a fost implicat și în producții comerciale majore și proiecte independente, iar talentul său actoricesc, vizunea regizorală și abilitatea de a crea filme epice l-au făcut o figură marcantă în industria cinematografică mondială.

Michael Schumacher, născut pe 3 ianuarie 1969 în Hürth, Germania, este un fost pilot de Formula 1, considerat unul dintre cei mai mari și influenți din istoria motorsportului. Și-a început cariera în 1991, la echipa Jordan, iar ulterior a trecut la Benetton, unde a câștigat două titluri mondiale consecutive, în 1994 și 1995. Cea mai faimoasă perioadă a carierei sale a fost la Ferrari, între 1996 și 2006, unde a câștigat cinci titluri mondiale consecutive (2000-2004). A fost renumit pentru abilitatea sa tehnică, viteza excepțională, disciplina în pregătire și determinarea pe circuit, calități care l-au transformat într-un simbol al excelenței în Formula 1. După retragerea inițială în 2006, a revenit temporar în competiție între 2010 și 2012 cu Mercedes. În decembrie 2013, a suferit un accident grav la schi în Franța, care i-a provocat traumatisme cerebrale severe. De atunci, familia sa menține informațiile despre starea sa de sănătate strict private, iar Schumacher continuă să primească îngrijiri medicale speciale acasă.

Alte evenimente semnificative petrecute în decursul anilor în această zi:

Nașteri 🎂

🎂106 î.Hr.: Cicero 🇮🇹📜 om politic, filozof, scriitor și orator roman

🎂1892: J.R.R. Tolkien 🇬🇧✒️ cunoscut cel mai bine pentru cărțile fantastice clasice Hobbitul și Stăpânul Inelelor

🎂1929: Sergio Leone 🇮🇹🎥 celebru pentru filmele sale western, cunoscute drept spaghetti western, precum și pentru stilul său de a alătura scene filmate în prim-planuri extreme cu altele filmate la distanță, ca prima scenă din The Good, the Bad and the Ugly, din 1966

🎂1932: Dabney Coleman 🇺🇸🎬

🎂1946: John Paul Jones 🇬🇧🎸 (chitară bas Led Zeppelin)

🎂1946: Victoria Principal 🇺🇸🎬 Pamela Barnes Ewing din serialul Dallas, 1978-1987

🎂1953: Gabriel Dorobanțu 🇷🇴🎤 cunoscut publicului pentru șlagărul Hai, vino iar în gara noastră mică!

🎂1956: Mel Gibson 🇺🇸🎬🎥 Primul rol al a fost filmul australian Summer City (1977). De-a lungul mai multor decenii, rolurile sale, regia și producțiile i-au adus multiple nominalizări și câștigarea a numeroase premii, câștigând peste 2,5 miliarde $ doar în SUA

🎂1963: Gavrilă Balint 🇷🇴⚽️ a câștigat Cupa Campionilor Europeni (1986) și Supercupa Europei (1987) cu Steaua

🎂1969: Michael Schumacher 🇩🇪🏎 șapte titluri de campion mondial la piloți. În decembrie 2013, a suferit o traumă serioasă la cap în timp ce schia în stațiunea Meribel, din alpii francezi. A fost operat și indus în stare de comă artificială

🎂1980: Emil Jula 🇷🇴⚽️ A jucat la echipe precum Energie Cottbus, Oțelul Galați, Universitatea Cluj, MSV Duisburg, TuS Bersenbrück pe postul de atacant. S-a stins din viață la doar 40 de ani, după ce a suferit un infarct

🎂1981: Alexandra Dinu 🇷🇴🎬

🎂1996: Florence Pugh 🇬🇧🎬 Midsommar (2019), Black Widow (2021), Oppenheimer (2023)

🎂2003: Greta Thunberg 🇸🇪🙋🏻‍♀️ a devenit o figură proeminentă pentru începerea primei greve școlare pentru climă, în față clădirii parlamentului suedez

Decese 🕯

🕯️1875: Pierre Larousse 🇫🇷📖 cunoscut mai ales pentru dicționarele care îi poartă numele, dintre care Le Petit Larousse. A creat o casă de editură cunoscută sub denumirea de Librairie Larousse, specializată în editarea dicționarelor și a enciclopediilor

🕯️2013: Sergiu Nicolaescu 🇷🇴🎥

🕯️2020: Qasem Soleimani 🇮🇷✩ general iranian din cadrul Corpului Gărzilor Revoluționare Islamice și, din 1998, comandantul Forțelor Quds – o divizie responsabilă cu operațiunile militare externe și considerată de SUA, Arabia Saudită, Israel și majoritatea statelor europene, ca o organzție para-militară teroristă. Ucis de un atac aerian american ordonat de Donald Trump pe Aeroportul Internațional Bagdad

🕯️2023: Mitică Popescu 🇷🇴🎭 și-a desfășurat cea mai mare parte a activității sale în teatru pe scena Teatrului Mic din București

Calendar 🗒

🗒1472: Ștefan cel Mare acordă un important privilegiu comercial negustorilor brașoveni: libertate comercială deplină în întreaga țară și garantarea securității activității lor

🗒1521: Papa Leon al X-lea îl excomunică pe Martin Luther prin bula papală Decet Romanum Pontificem

🗒1749: Apare la Copenhaga cel mai vechi ziar danez, Berlingska Tidende

🗒1805: Restrângerea dreptului țăranilor moldoveni asupra fânețelor, pășunilor și pădurilor

🗒1833: Marea Britanie a preluat controlul asupra Insulelor Falkland

🗒1870: A început construcția podului Brooklyn din New York

🗒1899: Prima utilizare a cuvântului „automobil” a apărut într-un editorial din New York Times

🗒1925: Benito Mussolini a scos în afara legii partidele de opoziție, Partidul Fascist devenind unicul partid activ în Italia

🗒1936: A fost alcătuit primul top de muzică pop, pe baza vânzărilor de discuri, publicat de revista „Billboard”, New York

🗒1948: Regele Mihai I, împreună cu Regina mamă Elena sunt siliți să părăsească România, luând cu ei doar câteva bunuri personale. Regele Mihai se va întoarce în țară abia în 1992, de Paște, și va primi cetățenie română în 1997

🗒1959: Alaska a devenit cel de-al 49-lea stat american

🗒1987: Aretha Franklin a fost inclusă în Rock and Roll Hall of Fame, devenind astfel prima femeie din lume care a primit aceasta distincție

🗒1990: Fostul lider al Panama Manuel Noriega se predă forțelor americane

🗒1993: Moscova: Parafarea acordului de dezarmare strategică START II ce prevedea diminuarea în, 10 ani, cu doua treimi a arsenalelor nucleare strategice ale Rusiei și Americii

🗒2004: Un Boeing 737 aparținând companiei egiptene private Flash Airlines s-a prăbușit în Marea Roșie; 148 de morți

🗒2019: China a efectuat cu succes prima aselenizare realizată pe fața nevăzută a Lunii. Sonda spațială Chang’e 4 care a fost lansată la 8 decembrie 2018 a aselinizat la ora 02:26 GMT

CITEȘTE ȘI:

2 Ianuarie, calendarul zilei: Ion „Liță” Dumitru împlinește 76 de ani, Sanda Ladoși 56. Laura Cosoi face 44 de ani

1 Ianuarie, calendarul zilei: Actorul Frank Langella împlinește 88 de ani. România devine membră a UE. Este publicat romanul Frankenstein

31 Decembrie, calendarul zilei: Anthony Hopkins împlinește 88 de ani, Alex Ferguson 84. Val Kilmer ar fi împlinit 66 de ani