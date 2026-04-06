6 Aprilie, calendarul zilei: Gheorghe Zamfir împlinește 85 de ani. Steaua se califică în semifinalele UEFA, acum 20 de ani

Gândul vă prezintă calendarul zilei de luni, 6 aprilie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată.

Gheorghe Zamfir este unul dintre cei mai cunoscuți muzicieni români la nivel internațional, renumit pentru măiestria sa în interpretarea la nai. Născut pe 6 aprilie 1941, în Găești, a descoperit acest instrument în timpul studiilor la Conservatorul din București, unde a fost elevul celebrului profesor Fănică Luca. Zamfir a revoluționat tehnica naiului, extinzând posibilitățile acestuia și transformându-l într-un instrument de concert apreciat pe marile scene internaționale. A susținut spectacole în întreaga lume și a colaborat cu artiști și orchestre de renume, contribuind la promovarea muzicii românești peste hotare. Stilul său îmbină muzica populară românească cu elemente de muzică clasică și contemporană, creând un sunet unic și emoționant. A înregistrat zeci de albume și a vândut milioane de discuri, fiind apreciat pentru sensibilitatea și virtuozitatea sa. Muzica lui a fost inclusă și în coloane sonore ale unor filme celebre. De-a lungul carierei, Gheorghe Zamfir a primit numeroase premii și distincții pentru contribuția sa artistică, iar prin pasiunea și talentul său a devenit un adevărat ambasador al culturii române.

Pe 6 aprilie 2006, Steaua București a reușit o performanță remarcabilă, calificându-se în semifinalele Cupei UEFA 2005-2006, după confruntarea dramatică cu rivala locală Rapid București. Meciul tur, desfășurat pe stadionul Steaua, s-a încheiat cu scorul 1-1, iar returul, disputat pe arena Rapidului, s-a terminat 0-0. Datorită regulii golului marcat în deplasare, Steaua a obținut calificarea, spre entuziasmul suporterilor. Această performanță a fost un punct culminant al parcursului Stelei în competițiile europene. Echipa, condusă de antrenorul Cosmin Olăroiu, a reușit să gestioneze eficient ambele partide, bazându-se pe organizarea defensivă și eficiența contraatacurilor. Calificarea în semifinale a reprezentat nu doar o victorie sportivă, ci și o confirmare a puterii Stelei în fotbalul românesc și european, fiind una dintre cele mai memorabile confruntări din istoria derbiurilor bucureștene.

Alte evenimente semnificative petrecute în decursul anilor în această zi:

Nașteri 🎂

🎂1483: Rafael (Raffaello Sanzio) 🇮🇹🎨

🎂1941: Gheorghe Zamfir 🇷🇴🎵 Cu un instrument aproape uitat (naiul, numit și fluierul lui Pan), reușește să cucerească aplauzele întregii planete. Modifică forma, construcția și tehnica naiului, lărgindu-i considerabil paleta de interpretare. Introduce naiul în toate stilurile și genurile muzicale, revoluționând sunetul la scară mondială și aducând naiul în atenția publicului modern

🎂1942: Barry Levinson 🇺🇸📽 „Good Morning, Vietnam” (1987), „Rain Man” (1988), „Sleepers” (1996)

🎂1944: Florin Gheorghiu 🇷🇴♟, mare maestru internațional român de șah

🎂1969: Paul Rudd 🇺🇸🎬 The 40-Year-Old Virgin (2005), Dinner for Schmucks (2010), This is 40 (2012), Ant-Man (2015), Anaconda (2025)

🎂1979: Ombladon 🇷🇴🎤 (Paraziții)

Decese 🕯

🕯️1199: Richard I al Angliei 🇬🇧♛ Richard Inimă-de-Leu moare de o infecție, în urma îndepărtării unei săgeți din umărul său

🕯️1490: Matia Corvin 🇭🇺♛ al doilea fiu al lui Ioan de Hunedoara, Matia, cunoscut și ca Mateiaș în cronicile Moldovei sau Matei Corvin, a fost unul dintre cei mai mari regi ai Ungariei. A condus Regatul Ungariei între anii 1458-1490. A fost botezat după Sfântul Matia, apostolul, nu după Matei Evanghelistul. A murti la 47 de ani, de toxiinfecție alimentară

🕯️1520: Rafael (Raffaello Sanzio) 🇮🇹🎨

🕯️1992: Isaac Asimov 🇷🇺✒️ cunoscut mai ales pentru lucrările sale SF și pentru cărțile de popularizare a științei. Cea mai faimoasă lucrare este seria Fundația, pe care a combinat-o mai târziu cu două alte serii ale sale, seria Imperiului Galactic și seria Roboților. A scris și romane polițiste și fantasy, precum și o mare cantitate de lucrări non-ficțiune

🕯️2014: Mickey Rooney 🇺🇸🎬

🕯️2020: Radomir Antić 🇷🇸⚽️ singurul antrenor care a antrenat atât pe Real Madrid, FC Barcelona cât și pe Atlético Madrid

🕯️2022: Vladimir Jirinovski 🇷🇺🗣

🕯️2022: Ana Pascu 🇷🇴🤺

🕯️2024: Akebono Tarō 🇯🇵🤼‍♂️ luptător de sumo originar din Hawaii, primul yokozuna născut în afara Japoniei

Evenimente📋

📋🤝 Ziua internaţională a sportului pentru dezvoltare şi pace

Calendar 🗒

🗒1749: Constantin Mavrocordat abolește șerbia în Moldova, prin redefinirea statutului vecinilor, care nu mai sunt considerați robi, ci țărani fără pământ. Anterior, la 5 august 1746, se instituise aceeași reformă în Muntenia, desființând rumânia.

🗒1814: Începutul Restaurației franceze; data când Napoleon abdică și este exilat în Elba

🗒1871: Este dată în folosință calea ferată Timișoara-Arad

🗒1893: Meciul de box dintre americanii Andy Bowen și Jack Burke a rămas fără câștigător după 110 runde și 7 ore și 19 minute. Este cel mai lung meci de box din toate timpurile

🗒1896: La Atena, se deschid primele Jocuri Olimpice Moderne, la 1.500 de ani după ce ele au fost interzise de împăratul Teodosiu I

🗒1913: S-a înființat, la București, Academia de Înalte Studii Comerciale și Industriale (azi A.S.E.)

🗒1917: Statele Unite declară război Germaniei

🗒1941: Germania invadează Iugoslavia și Grecia

🗒1945: Sarajevo este eliberat de forțele germane și croate de către partizanii iugoslavi

🗒1974: ABBA câștigă cea de-a 19-a ediție a Eurovision pentru Suedia cu piesa Waterloo

🗒1990: Ion Rațiu este ales președinte al PNȚCD

🗒1990: Tabloul lui Rembrandt „Rondul de noapte” este pulverizat cu acid sulfuric de un bărbat confuz în Rijksmuseum din Amsterdam

🗒1992: Începe asediul orașului Sarajevo de către armata sârbă condusă de Slobodan Miloșevici. Comunitatea europeană recunoaște în aceeași zi independența Bosniei-Herțegovina. Începutul Războiului bosniac.

🗒2006: Steaua ajunge în semifinalele UEFA, după 1-1, 0-0 cu Rapid

