627 lei în plus la pensie pentru pensionarii din aceste orașe din România

Peste 840.000 de pensionari din România nu ating o pensie minimă de 1.281 de lei. Statul completează diferența, conform Legii nr. 360/2023, pentru a le asigura un venit minim decent celor care au muncit ani buni, dar au avut salarii mici sau stadii scurte de cotizare.

Pensii suplimentate în Maramureș

Județul Maramureș se află în fruntea clasamentului: 28.554 de pensionari primesc în medie 627 de lei lunar pentru a ajunge la pensia minimă. Aceasta este cea mai mare completare medie din țară și reprezintă un sprijin esențial pentru vârstnicii care au avut salarii mici sau stadii de cotizare scurte, conform Newsweek.

Orașele cu cei mai mulți beneficiari sunt Baia Mare, Sighetu Marmației, Borșa și Vișeu de Sus. Autoritățile locale explică că aceste completări le permit pensionarilor să acopere cheltuielile de bază, în contextul inflației și al creșterii prețurilor.

Ce motivează aceste completări

Pensionarii care primesc suplimente au, de regulă, pensii contributive foarte mici din câteva motive principale:

Stagiu redus de cotizare: mulți au muncit doar perioada minimă de 15–20 de ani.

Salarii mici: industriile precum turismul, textilele sau confecțiile au adus venituri reduse pe parcursul vieții active.

Lipsa muncii în condiții speciale: majoritatea nu au lucrat în domenii care oferă punctaje suplimentare la pensie.

Probleme cu plata contribuțiilor: angajatorii nu au achitat întotdeauna integral contribuțiile, diminuând astfel pensia finală.

Alte județe cu completări semnificative

Și în alte județe completările sunt semnificative. De exemplu, în Caraș-Severin, 11.956 pensionari primesc 601 lei mediu, iar în Hunedoara 16.183 de persoane beneficiază tot de 601 lei.

În Alba, completarea medie este de 546 lei, în Vaslui de 547 lei, iar în Iași 543 lei. Alte județe cu valori mari includ Neamț (520 lei) și Timiș (519 lei).

La polul opus se află Tulcea, cu 438 lei mediu, cea mai mică completare din țară. Diferențele reflectă variațiile salariilor și stagiilor de cotizare din diferite regiuni.

Recomandarea autorului: