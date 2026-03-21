Cât costă să scoți o femeie la date în 2026, în funcție de oraș. Am făcut calculul complet: cină + flori

O ieșire în doi, care până nu demult era un gest simplu, a devenit pentru mulți români o cheltuială serioasă în 2026. Datele arată diferențe semnificative între orașe, iar în marile centre urbane costurile au crescut vizibil.

O cină cu flori în București poate depășii 2.000 de lei

Potrivit datelor analizate, București conduce detașat în topul celor mai scumpe orașe pentru o întâlnire romantică. O cină pentru două persoane ajunge la aproximativ 1.800 de lei, iar un buchet de flori poate costa în jur de 450 de lei. În total, o seară obișnuită poate depăși 2.250 de lei.

Este un nivel care transformă o ieșire aparent banală într-un lux pentru mulți, mai ales în contextul costului general al vieții din Capitală.

Diferențele sunt evidente și în alte orașe importante. În Cluj-Napoca, costul total pentru o întâlnire ajunge la aproximativ 1.750 de lei, în timp ce în Brașov și Timișoara suma se situează în jur de 1.400 de lei.

Orașele mari rămân scumpe, dar sub București

Și în Iași sau Constanța costurile sunt considerabile, apropiindu-se de 1.280 de lei pentru o seară în doi. Aceste cifre arată clar că marile centre urbane vin la pachet cu prețuri mai ridicate, inclusiv când vine vorba de viața socială.

La polul opus, orașele mai mici rămân mult mai accesibile. În Botoșani sau Drobeta-Turnu Severin, o întâlnire similară costă în jur de 680 de lei.

De asemenea, în Bistrița, Piatra Neamț sau Râmnicu Vâlcea, bugetul rămâne sub 750 de lei, de peste trei ori mai mic decât în Capitală.

