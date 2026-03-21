Alimentul preferat al tuturor românilor, redus cu 40% în LIDL, începând de astăzi. Costă doar 10.29 lei

Weekend cu reduceri consistente în magazinele Lidl. Unul dintre cele mai consumate produse de pe mesele românilor beneficiază de o reducere importantă, iar oferta este valabilă doar pentru câteva zile. Pe lângă acest produs, retailerul a inclus în promoție și alte alimente și produse de bază, cu prețuri atractive.

Crenvurștii, vedeta promoțiilor de weekend

În perioada 21-22 martie, Lidl lansează campania „Super Weekend”, iar printre produsele vedetă se află crenvurștii de curcan Pikok. Aceștia au o reducere de 40% și ajung să coste doar 10,29 lei pentru un pachet de 500 de grame.

Produsul conține 82% carne și este unul dintre cele mai populare în rândul românilor, fiind preferat atât pentru micul dejun, cât și pentru mese rapide. Prețul redus îi face și mai atractivi, mai ales într-o perioadă în care consumatorii sunt atenți la fiecare leu cheltuit.

Pe aceeași pagină de promoții apar și alte produse cu discounturi semnificative. De exemplu, pieptul de porc cu os, feliat, este redus cu 36% și ajunge la 1,89 lei per 100 de grame, o ofertă competitivă pentru cei care preferă carnea proaspătă.

La categoria produse de uz casnic, hârtia igienică Floralys (8 role, 3 straturi) beneficiază de o reducere de 40%, fiind disponibilă la prețul de 6,89 lei.

Pentru cei care caută băuturi răcoritoare, Nestea la 1,5 litri este inclusă în ofertă la 5,99 lei, însă stocurile sunt limitate. Nu lipsesc nici fructele: strugurii mix (caserolă de 500 g) au un preț redus cu 35%, ajungând la 8,99 lei.

Toate aceste reduceri sunt valabile strict în perioada 21–22 martie, în limita stocurilor disponibile.

