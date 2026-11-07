Prima pagină » Actualitate » Alarmă falsă în Brăila și Galați, privind deversarea controlată a unui bararaj în Neamț. ISU invocă „o eroare de soft”

Alarmă falsă în Brăila și Galați, privind deversarea controlată a unui bararaj în Neamț. ISU invocă „o eroare de soft”

Ruxandra Radulescu
Alarmă falsă în Brăila și Galați, privind deversarea controlată a unui bararaj în Neamț. ISU invocă
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Populația din județele Brăila și Galați au primit, sâmbătă 7 noiembrie, un mesaj de avertizare, prin sistemul de înştiinţare şi alarmare la inundaţii, privind privind deversarea controlată a unui baraj de pe râul Bistriţa. Autoritățile din cadrul ISU Brăila a transmis, ulterior, că mesajul a fost transmis către mai multe judeţe din cauza unei erori de soft.

Sondaj Gândul

Ați vota-o președinte pe Diana Buzoianu?

Loading ...

Potrivit reprezentanţilor Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Brăila, mesajul anunţa o deversare controlată din Barajul Reconstrucţia, de pe râul Bistriţa, în zona acumulării Piatra Neamţ.

Sistemul de înştiinţare şi alarmare la inundaţii funcţionează şi pe raza judeţului Brăila, însă transmiterea mesajului către populaţie s-a produs accidental, ca urmare a unei erori informatice.

„Astăzi, 07 noiembrie 2026, în jurul orei 16.00, din cauza unei erori de soft, în sistemul de înştiinţare-alarmare la inundaţii pe râul Siret, care funcţionează şi pe raza judeţului Brăila, a fost transmis un mesaj către populaţie privind deversarea controlată din Barajul Reconstrucţia de pe râul Bistriţa, acumularea Piatra Neamţ” menţionează autorităţile pe Facebook.

ISU Brăila precizează că autorităţile locale şi populaţia din localităţile judeţului aflate în albia majoră a râului Siret vor fi informate operativ în cazul unor astfel de deversări controlate, astfel încât să poată lua măsurile necesare de autoprotecţie.

Anunțul ISU Galați

La scurt timp, şi ISU Galaţi a precizat, în legătură cu mesajul RO-ALERT privind deversarea controlată de apă de la Barajul Reconstrucţia, din judeţul Neamţ, că transmiterea acestuia şi către populaţia din judeţul Galaţi a fost cauzată de o eroare de soft a sistemului de alarmare.

„Menţionăm că mesajul nu semnalează producerea unei situaţii de urgenţă pe raza judeţului Galaţi şi nu impune adoptarea unor măsuri suplimentare de către populaţie”, informează reprezentanţii ISU Galaţi.

Potrivit ISU Neamţ, informarea conform căreia sâmbătă, începând cu ora 16:00, la barajul Reconstrucţia are loc o deversare controlată a fost primită de la Hidroelectrica.
De asemenea, mesajul a fost transmis de către operatorul economic.

FOTO: Envato Facebook Isu Brăila

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

ULTIMA ORĂMesajul ministrului de Interne, Marian Neacșu, după atacul armat din Cracovia: „Suntem pregătiți să le oferim sprijin”
19:22
Mesajul ministrului de Interne, Marian Neacșu, după atacul armat din Cracovia: „Suntem pregătiți să le oferim sprijin”
REACȚIEMesajul ministrului Afacerilor Externe după atacul armat din Polonia, în urma căruia cinci persoane au fost ucise și alte 15 au fost rănite
18:47
Mesajul ministrului Afacerilor Externe după atacul armat din Polonia, în urma căruia cinci persoane au fost ucise și alte 15 au fost rănite
ULTIMA ORĂMărturia unui român prins în împușcăturile din Cracovia. „Zboară elicoptere peste oraș, e haotic totul”
18:31
Mărturia unui român prins în împușcăturile din Cracovia. „Zboară elicoptere peste oraș, e haotic totul”
FLASH NEWSIncident cu arma din dotare la Poliția Locală Constanța. O angajată a tras accidental în sediul instituției înainte să predea pistolul
17:25
Incident cu arma din dotare la Poliția Locală Constanța. O angajată a tras accidental în sediul instituției înainte să predea pistolul
INEDITUn pui aparținând uneia dintre cele mai rare specii de balenă din lume, descoperit în largul coastelor Canadei. Numărul puilor identificați în acest sezon a ajuns la 24, cel mai ridicat din 2009 încoace
17:11
Un pui aparținând uneia dintre cele mai rare specii de balenă din lume, descoperit în largul coastelor Canadei. Numărul puilor identificați în acest sezon a ajuns la 24, cel mai ridicat din 2009 încoace
INEDITCredința în supranatural nu a dispărut în lumea modernă. Un studiu arată că fantomele continuă să fascineze oamenii, chiar și într-o societate tot mai orientată spre știință
16:53
Credința în supranatural nu a dispărut în lumea modernă. Un studiu arată că fantomele continuă să fascineze oamenii, chiar și într-o societate tot mai orientată spre știință
Mediafax
Noua țară membră a UE! Are 630.000 de locuitori și intră PRIMA după Croația
Digi24
Tanczos Barna, după botezul lui Alfred Simonis: „Noi la UDMR nu avem asemenea evenimente. La nunta domnului Kelemen nu au ieșit știri”
Cancan.ro
Cum a reacționat Prințul Marco după ce Gabriella l-a taxat dur. A făcut-o de rușine și nu s-a oprit
Prosport.ro
Julia de la Exotic l-a refuzat pe Adrian Mutu: „Eram fițoasă”. Cum arată acum
Adevarul
Primăria unde consilierii locali au fost declarați persoane fără venituri. Cum au ajuns să facă „muncă în folosul comunității”
Mediafax
Nouă CRIZĂ uriașă în Rusia! EPIDEMIA de HIV scapă de sub control din cauza războiului
Click
Nuntă de lux pentru Pescobar! Piscină în mijlocul sălii, decor spectaculos și imagini de la petrecerea cu sute de invitați
Digi24
Gen. Dorin Toma, fost comandant NATO: „România începe târziu proiectul unei baze americane permanente”. Cu cât suntem în urma Poloniei
Cancan.ro
'Sfârșitul Lumii va fi pe 13 noiembrie 2026'. În 1960, un matematician renumit a calculat data exactă a Apocalipsei
Ce se întâmplă doctore
Îl mai recunoști pe adolescentul din „Karate Kid”? Ralph Macchio împlinește 65 de ani
Ciao.ro
Marius Damian de la Asia Express se topește pe picioare. De ce a slăbit atât de mult
Promotor.ro
Mașina Zilei: Skoda Scala 2021, compacta ideală pentru familii și oraș. Puncte forte și compromisuri la sub 8.000 de euro
Descopera.ro
Sucul de merișoare pare să inhibe formarea plăcii dentare, potrivit unui studiu
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-am combinat cu fata de la Meteo
Descopera.ro
Sorin Ene, invitat la „Podcast cu Prioritate” #116 by ProMotor. Drift, familie, mașini spectaculoase și noua generație de piloți din România
Mediafax Italia
Codul secret care TE POATE SALVA pe stradă!
Mediafax Spania
BREAKING! Șoferului premierului, ARESTAT!
FLASH NEWSAtacatorul din Cracovia a tras mai întâi într-un tramvai care circula în centrul orașului. Un glonte ar fi nimerit geamul din dreptul vatmanului
20:19
Atacatorul din Cracovia a tras mai întâi într-un tramvai care circula în centrul orașului. Un glonte ar fi nimerit geamul din dreptul vatmanului
REACȚIEKaja Kallas, mesaj de solidaritate după atacul armat din Cracovia. „În aceste momente de durere, Polonia nu este singură”
20:12
Kaja Kallas, mesaj de solidaritate după atacul armat din Cracovia. „În aceste momente de durere, Polonia nu este singură”
ULTIMA ORĂCine este autorul atacului armat de la Cracovia
19:54
Cine este autorul atacului armat de la Cracovia
EMISIUNIDuminică 8 noiembrie 2026, de la ora 19.00, Gândul prezintă MARTORII- DE CE ÎI VERIFICĂ POLIȚIA PE ELEVII CARE CHIULESC
19:00
Duminică 8 noiembrie 2026, de la ora 19.00, Gândul prezintă MARTORII- DE CE ÎI VERIFICĂ POLIȚIA PE ELEVII CARE CHIULESC
ULTIMA ORĂMesajul premierului Luca Niculescu pentru poporul polonez și omologul său, Donald Tusk, după atacul armat din Cracovia
18:59
Mesajul premierului Luca Niculescu pentru poporul polonez și omologul său, Donald Tusk, după atacul armat din Cracovia
SCANDALCiprian Ciucu dă înapoi după ce a numit USR „partid de agitați”: „Evident că e o tâmpenie”. A găsit și vinovatul: un ziarist din presa locală
18:31
Ciprian Ciucu dă înapoi după ce a numit USR „partid de agitați”: „Evident că e o tâmpenie”. A găsit și vinovatul: un ziarist din presa locală

Cele mai noi

Trimite acest link pe