Benjamin Netanyahu, exclus de la guvernare. Președintele israelian Isaac Herzog l-a nominalizat oficial pe Gadi Eisenkot să formeze noul guvern

Președintele israelian Isaac Herzog l-a ales oficial pe fostul șef mikitar Gadi Eisenot pentru a forma noul guvern. Anunțul a fost făcut într-o declarație sâmbăta aceasta. În urma alegerilor parlamentare din 27 octombrie, nicio tabăra n-a reușit să obțină majoritatea în Parlamentul Israelului, dar blocul pro-Eisenkot a obținut sprijin din partea partidelor arabe din Lista Comună.

„Președintele Herzog l-a invitat pe Gadi Eisenkot la reședința prezidențială, unde îl va însărcina să formeze guvernul începând de mâine”, a declarat purtătorul de cuvânt al președintelui Herzog.

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Netanyahu, cel mai longeviv premier din istoria Israelului, se luptă să fie numit în funcție pentru al șaptelea mandat, deși coaliția sa naționalistă a pierdut majoritatea în urma alegerilor. Totuși, el conduce în continuare cel mai mare bloc parlamentar.

Coaliția condusă de Eisenkot, cu toate că a refuzat să se coalizeze cu partidele arabe, are susținere din partea liderilor arabi, care s-au declarat mult mai furioși pe Netanyahu pentru politicile sale anti-musulmane și crimele de război comise în războiul din Fâșia Gaza.

Eisenkot este fiul al unor migranți marocani. În vârstă de 66 de anim, el ar ptuea fi primul premier al țării care provine din comunitatea Mizrahi, originală din Orientul Mijlociu și Africa de Nord. El a intrat în politică din 2022 și a făcut parte pentru scurt timp din cabinetul lui Netanyahu după atacurile Hamas din 7 octombrie 2023.

Fiul și doi nepoți ai lui au fost uciși în 2023, când au luptat în Fâșia Gaza.

De la lansarea candidaturii pentru funcția de prim-ministru, Eisenkot a făcut campanie după „Doctrina Dahiyeh”, care presupune atacuri cu forțe disproporționate, așa cum a procedat el pe durata războiului din 2006 cu Hezbollah, în Liban.

El a susținut atacurile masive împotriva infrastructurii civile din zonele ocupate de Hezbollah. Israelul a adoptat această doctrină în Fâșia Gaza, provocând distrugeri și moartea a 74.000 de palestinieni după atacurile Hamas din octombrie 2023. Netanyahu a fost acuzat de atunci pentru crime de război.

Eisenkot a criticat actele de violență împotriva palestinienilor în Cisiordania controlată de coloniștii israelieni și a denunțat „terorismul evreiesc” inițiat de Netanyahu și de partenerii săi de coaliție Itamar Ben-Gvir și Bezalel Smotrich împotriva palestinienilor.

Sursa Foto: Hepta