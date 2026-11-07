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Trump îl propune pe Dana White, președintele unei organizații de arte marțiale mixte, pentru postul de purtător de cuvânt al Casei Albe

Trump îl propune pe Dana White, președintele unei organizații de arte marțiale mixte, pentru postul de purtător de cuvânt al Casei Albe
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Președintele american Donald Trump a anunțat că i-a oferit lui Dana White postul de comunicator al Casei Albe.

Dana White este președintele executiv al UFC (Ultimate Fighting Championship), cea mai mare organizație de arte marțiale mixte. Dacă va accepta, va fi noul secretar de presă al Casei Albe după ce Karoline Leavitt s-a retras la finalul lunii august, după nașterea celui de-al doilea copil al ei.

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Trump a spus că-l dorește pe Dana White și de asistenții săi pentru a contracara „Stânga” din SUA, reprezentată de Partidul Democrat care a câștigat alegerile de la mijlocul mandatului din 3 noiembrie 2026.

„Am plăcerea de a anunța că marelui Dana White, un luptător și războinic feroce, i s-a oferit postul de secretar de presă al Statelor Unite. Am cerut ca el să vină însoțit de asistenți – chiar dacă unii dintre ei nu sunt din țara noastră – precum Islam Makhachev, Khabib Nurmagomedov, Justin Gaethje, Daniel Cormier, Amanda Nunes și Kayla Harrison. Avem nevoie de acești oameni pentru a ne apăra împotriva Stângii smintite. Dana va fi un secretar de presă cum nu a mai existat. Dana, te rog, acceptă postul!” a scris Trump.

După plecarea Karolinei Leavitt, Katie Zacharia a fost numită la începutul lunii octombrie în locul ei. Dar a fost concediată după numai o singură conferință de presă oficială, considerată de mass-media și de opinia publică drept cea mai „dezastruoasă din istoria SUA”, dar și în urma unor controverse apărute în spațiul public legate de calificările sale juridice. Ea avut și cel mai scurt mandat de comunciator al Casei Albe: doar cinci zile.

Sursa Foto: Profimedia

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