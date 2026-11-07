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Primarul Sectorului 1, George Tuță, a oprit lucrările la o structură metalică montată fără autorizație pe fațada unui bloc. Construcția ar putea fi demolată

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Primarul Sectorului 1, George Tuță, a intervenit pentru oprirea lucrărilor la o structură metalică montată fără autorizațiile necesare pe fațada unui bloc din București. Edilul spune că, deși Poliția Locală a dispus oprirea lucrărilor, acestea au continuat, motiv pentru care a mers personal la fața locului ca să discute cu reprezentanții constructorului.

Într-o postare publicată pe Facebook, George Tuță a povestit că a observat situația weekendul trecut, când pe fațada blocului se monta structura metalică. Primarul a verificat ulterior evidențele Primăriei Sectorului 1 și spune că nu a găsit nicio autorizație de construire și niciun certificat de urbanism pentru această lucrare.

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„Weekendul trecut am observat că pe fațada unui bloc se monta o structură metalică de mari dimensiuni, fără panoul obligatoriu de identificare a lucrărilor. Am verificat personal în evidențele Primăriei Sectorului 1 și nu am găsit nicio autorizație de construire și niciun certificat de urbanism pentru această lucrare”, a transmis George Tuță pe Facebook.

Sursa foto: Captură de ecran Facebook/George Cristian Tuță

Potrivit edilului, luni a fost sesizată Poliția Locală, iar angajații Serviciului Disciplina în Construcții au mers la fața locului pentru verificări. În urma verificărilor, aceștia i-au cerut proprietarului documentele necesare, însă acesta nu le-a putut prezenta. În consecință, i-au acordat termenul legal de șapte zile pentru clarificarea situației.

George Tuță spune că lucrările au continuat, deși Poliția Locală dispusese oprirea acestora

Primarul Sectorului 1 spune că constructorul nu a respectat măsura de oprire a lucrărilor, iar montajul structurii metalice a continuat. Polițiștii locali au constatat situația, iar Tuță a mers personal la fața locului pentru a discuta cu reprezentanții constructorului despre încălcările constatate și consecințele legale.

„Între timp, deși fusese dispusă oprirea lucrărilor, montajul a continuat! Astăzi, polițiștii locali au constatat acest lucru, iar eu am mers personal la fața locului și am discutat cu constructorul despre situație și despre consecințele legale. Și nu vorbim despre o simplă reparație. Vorbim despre o structură metalică destinată montării unui panou publicitar LED de mari dimensiuni, pe fațada unui bloc”.

Edilul a precizat că a dispus oprirea imediată a lucrărilor, iar constructorul s-a conformat, în cele din urmă, solicitării. De asemenea, în zonă au fost instalate camere de monitorizare prin care autoritățile vor putea să urmărească activitatea de pe șantier.

Construcția ar putea fi demolată. Primăria Sectorului 1 a demarat o anchetă

George Tuță a mai anunțat că Primăria Sectorului 1 a demarat o anchetă pentru clarificarea situației, iar verificările ar putea avea drept rezultat inclusiv demolarea structurii metalice. Totodată, acesta a avertizat că ar putea sesiza autoritățile abilitate pentru deschiderea unui dosar penal.

„Am demarat o anchetă care se poate sfârși inclusiv cu demolarea construcției și cu sesizări către autoritățile abilitate pentru deschiderea unui dosar penal”.

Primarul a subliniat că își dorește investițiile și modernizarea clădirilor din Sectorul 1, însă a insistat că legea trebuie respectată.

„Vreau investiții în Sectorul 1. Vreau clădiri modernizate, afaceri care se dezvoltă și un oraș care arată mai bine. Dar vreau ca toate acestea să se întâmple cu respectarea legii. Pentru că regulile trebuie să fie aceleași pentru toți: cetățeni, firme și administrație.

Iar cei care aleg să le ignore trebuie să știe că vor exista verificări și, atunci când se constată încălcări ale legii, sancțiuni. Sectorul 1 nu este locul în care fiecare construiește ce vrea, unde vrea și cum vrea. Legea se aplică tuturor”, a conchis George Tuță

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