Este panică în mai multe localități din Dolj, foarte aproape de Craiova, precum Palilula, unde a fost semnalată prezența unui urs.

Autoritățile din Dolj sunt în alertă. Un urs și-a făcut apariția la aproximativ 10 kilometri de Craiova. Asta după ce în urmă cu săptămână animalul sălbatic fusese văzut într-o altă localitate din apropiere. Atunci camerele de supraveghere l-au surprins în timp ce intra într-o gospodărie, după ce a distrus gardul.

Prima dată, ursul a fost văzut în localitatea Brădești din județul Dolj. A traversat drumul european, după care a intrat într-o gospodărie. A distrus gardul, iar totul a fost surprins de camerele de supraveghere. De doua zile însă a fost văzut în alte două localități din Dolj, Podari și Bucovăț. Acum, prezența ursului a fost semnalată la Palilula, foarte aproape de Craiova.

Oamenii au primit mesaje Ro Alert și au întrat în panică.

S-a constituit un grup de lucru operativ

Prefectul județului a cerut ca fiecare structură responsabilă să fie pregătită în orice moment pentru intervenție, solicitând totodată clarificări privind delimitările fondurilor funciare și responsabilitățile directe ce revin fiecărei instituții.

Pentru o coordonare rapidă și eficientă, a fost constituit un grup de lucru operativ, format din reprezentanți ai AJVPS Dolj, Gărzii Forestiere, Direcției Silvice, IPJ Dolj, IJJ Dolj, DSV Dolj, ISU Dolj și ai Instituției Prefectului Județului Dolj.

De asemenea, luni dimineață, toți primarii din Dolj vor primi prin corespondență electronică procedura detaliată ce trebuie aplicată în asemenea cazuri, având în vedere că, potrivit OUG nr. 81/2021, aceștia dețin calitatea de conducători ai echipelor locale de intervenție.

Dacă va fi găsit, ursul va fi tranchilizant și relocat în zona de munte.