A cincea zi de proteste la CE Oltenia. Peste 1000 de mineri și energeticieni au ieșit pe străzile din Târgu-Jiu

Continuă protestele în Târgu Jiu. Angajații Complexului Energetic Oltenia au ieșit în stradă pentru a cincea zi la rând pentru a protesta împotriva concedierilor pregătite și cer demiterea conducerii și a Consiliului de Supraveghere a companiei de stat.

Potrivit presei locale, astăzi va avea loc și comisia de negociere între administrație și sindicate. De asemenea, și-au anunțat prezența la manifestații și zece primari din zone miniere.

Aproximativ 1.5000 de angajați, care au contracte de muncă pe perioadă determinată vor fi disponibilizați de la Complexul Energetic Oltenia în două etape, de la 1 aprilie și 1 mai. Aceștia se tem că în noul Contract Colectiv de Muncă nu vor fi incluse măsuri de protecție socială.

„Situația de la Complexul Energetic Oltenia a depășit de mult orice limită a normalului și a responsabilității. Să ajungi în punctul în care aduci 2 milioane de tone de cărbune de la Motru, cu transport auto, către termocentrala Rovinari – în condițiile în care există trei cariere în imediata apropiere – nu este doar o decizie greșită, ci una de-a dreptul de neînțeles. Costuri uriașe, logistică absurdă și o lipsă totală de viziune. Să conduci compania timp de 3 ani și să nu asiguri necesarul de cărbune pentru două grupuri energetice la Rovinari, în condițiile în care energia produsă aici este printre cele mai ieftine din sistem, ridică semne grave de întrebare asupra competenței și intențiilor celor aflați la conducere. Iar acum, când realitatea a devenit evidentă – că nu există cărbune suficient – soluția găsită este aceea de a încheia contracte păguboase, care împovărează și mai mult compania. Cine are de câștigat din aceste decizii? Cine a inițiat, aprobat și semnat aceste contracte?”, a transmis Sindicatul Liber EMC Roșia.

AUTORUL RECOMANDĂ: