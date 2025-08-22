A fost CUTREMUR în Gorj, de 4,4 pe scara Richter, vineri, 22 august 2025. Ce a anunțat INCDFP

A fost cutremur în Gorj, de magnitudine 4,4 pe scara Richter, azi, la ora 14:18. Cutremurul s-a produs la o adâncime de 13 km.

Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pământului INCDFP transmite:

În ziua de 22 August 2025, la ora 14:18:14 (ora locală a României), s-a produs în OLTENIA, GORJ un cutremur mediu cu magnitudinea ml 4.4, la adâncimea de 15.0 km.

Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 16km NV de Targu Jiu, 67km S de Hunedoara, 73km NE de Drobeta-Turnu Severin, 81km S de Deva, 93km V de Ramnicu Valcea.

