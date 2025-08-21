Cutremur de magnitudine 3,2 în Buzău, azi. La ce adâncime s-a produs seismul

Potrivit datelor publicate de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP), un cutremur de suprafață, cu magnitudinea 3,2 pe scara Richter, s-a produs joi, la ora 11:02, în județul Buzău.

Cutremurul a avut magnitudinea de 3,2 grade și s-a produs la adâncimea de 140 de kilometri. Cutremurul s-a produs în apropierea oraşelor Focșani (48 km), Buzău (51 km), Sfântu-Gheorghe (70 km), Brașov (77 km), Ploiești (82 km).

