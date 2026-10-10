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Unde vrea Primăria Sectorului 4 să mai facă un nou pasaj subteran, după ce se va termina Podul de la Apărătorii Patriei. City-manager: „Va facilita foarte mult traficul”

Nicolae Oprea
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Alexandru Hazem Kansou, city-manager al Sectorului 4, a detaliat în cadrul emisiunii „Cu Gândul la București” proiectul unui nou pasaj în București, care va fluidiza traficul în zona de sud a Capitalei. Noua lucrare va începe după ce se va finaliza Podul Apărătorii Patriei. Aici poate fi vizionată emisiunea integrală cu Hazem Kansou. 

„Vom începe un alt pasaj care va închide total partea de Inel Median ce ține de Sectorul 4. A fost votat în ultima ședință inclusiv culoarul de exproprieri. Va fi subteran acest pasaj, la intersecția dintre Șoseaua Olteniței cu Iriceanu. Te duci spre Vitan-Bârzești, pe sub Olteniței, dar va fi și o bretea care va ieși la Hațeganu, și de acolo ajungi în Sectorul 3. Primarul Sectorului 3 a spus că va susține și Primăria Sectorului 3 construirea acestui pasaj”, a declarat Hazem Kansou în emisiunea „Cu Gândul la București”.

Potrivit administratorului public al Sectorului 4, la acest pasaj se va lucra într-un timp scurt, iar partea de suprafață, îndeosebi Șoseaua Olteniței, nu va fi afectată foarte mult.

City-manager: Partea de suprafață nu va fi foarte afectată

„Acest pasaj va facilita foarte mult traficul, măcar până la ieșirea din Sectorul 4. Noi ne închidem partea asta, pentru că până la urmă este Inelul Median al Bucureștiului. Aici se va lucra repede. Partea de suprafață încercăm să nu o afectăm. Soluțiile inginerești sunt inovatoare la momentul acesta. Se vine cu plăci turnate și se va lucra pe dedesubt”, mai spune Kansou.

Potrivit reprezentantului Primăriei Sectorului 4, până la finalul acestui an, Pasajul Apărătorii Patriei, care se află acum în construcție, va fi dat în trafic.

Pasajul Apărătorii Patriei costă aproximativ 20 de milioane de euro

Potrivit edilului Daniel Băluță, valoarea investiției este de aproximativ 20 de milioane de euro, bani proveniţi din bugetul local al Sectorului 4.

Constructorul desemnat este Asocierea Concelex, Omega Star Systems, Alpenside, Luxten și PAB România.

Proiectul prevede și realizarea unui nod intermodal de transport public. Pe pasaj vor fi amenajate două stații de tramvai, conectate prin lifturi și escalatoare cu stația de metrou Apărătorii Patriei și cu transportul public de la nivelul solului.
Datele tehnice ale Pasajului:

  • Lungimea totală a podului va fi de 860 de metri
  • Cost: aproximativ 20 de milioane de euro
  • Structură: Pod parțial hobanat cu tablier metalic
  • Amplasat la intersecție Șoselei Berceni cu „Turnu Măgurele” și Strada Ion Iriceanu
  • Termen de finalizare: sfârșitul anului 2026
  • Capacitatea: 2 benzi pe fiecare sens

Revenind la pasajul care va trece pe sub Șoseaua Olteniței, lucrările pentru această construcție vor începe din 2027.

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