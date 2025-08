A început numărătoarea inversă pentru UNTOLD 2025. Ce surprize au pregătit organizatorii, la aniversarea de 10 ani

Numărătoare inversă până la startul ediției a 10-a Festivalului UNTOLD de la Cluj-Napoca. E nebunie, ca în fiecare an, cazările în apartamentele din oraș pe perioada festivalului ajungând și la 1.000 lei pe noapte. Și se dau, pentru că vin tineri din toată lumea pentru cele 4 zile de concerte non-stop.

Edy Chereji, unul dintre organizatori, a explicat – la Digi 24 – ce este special anul acesta în cadrul celebrului eveniment.

„În primul rând, avem ediția aniversară și sărbătorim 10 ani de distracție, aici la Cluj, 10 ani de când UNTOLD a pus România pe harta internațională a marilor festivaluri și ne-am pregătit, ca la orice aniversare, cu multe surprize pentru cei care ne vor trece pragul. Avem mulți artiști care vor fi în premieră în România în acest an, la ediția aniversară. Apoi, sigur, un alt moment special va fi și prezența proiectului Anyma, la ora actuală, cel mai spectaculos proiect de tip DJ de muzică electronică, care îmbină muzica cu efectele speciale pe scenă. Iar Anyma va avea un moment special pentru care am modificat sau am mărit suprafața de LED în acest an cu peste 350 m² de LED. Am ajuns la aproape 1.000m² de LED, tocmai pentru a putea găzdui show-ul acesta deosebit al lui Anyma, care e un e un artist ce, în ultimul an, a avut show-uri exclusive doar la celebra Sferă (Sphere-n.r.) din Las Vegas”, a precizat el.