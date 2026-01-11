11 Ianuarie, calendarul zilei: Se naște Carroll Shelby. Moare Anita Ekberg. Primul tratament de succes al unui diabetic cu insulină

Gândul vă prezintă calendarul zilei de duminică, 11 ianuarie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată.

Carroll Shelby a fost un pilot de curse și constructor auto american legendar, cunoscut pentru contribuția sa majoră la dezvoltarea mașinilor sport de înaltă performanță. Născut pe 11 ianuarie 1923, în Texas, Shelby și-a început cariera ca pilot în anii ‘50, obținând cel mai important succes în 1959, când a câștigat cursa de 24 de ore de la Le Mans alături de Roy Salvadori. După retragerea din competiții din motive de sănătate, Carroll Shelby s-a remarcat ca vizionar în industria auto, colaborând cu Ford pentru crearea celebrului Shelby Cobra și a modelelor Ford Mustang Shelby GT350 și GT500. Prin inovație, curaj și pasiune pentru viteză, a devenit o figură emblematică a motorsportului și a lăsat o moștenire durabilă în istoria automobilului.

Anita Ekberg a fost o actriță și model suedez celebru, devenită un adevărat simbol al cinematografiei europene din anii ‘50-‘60. Născută pe 29 septembrie 1931, în Malmö, Suedia, ea și-a început cariera ca model, câștigând titlul de Miss Suedia, fapt care i-a deschis drumul către Hollywood. A lucrat cu actori celebri precum Frank Sinatra, Dean Martin și Bob Hope, devenind rapid o prezență constantă în presa de divertisment. A rămas în istoria filmului mai ales pentru rolul memorabil din La Dolce Vita (1960), regizat de Federico Fellini, unde scena din Fontana di Trevi a transformat-o într-o legendă a cinematografiei mondiale. Cu frumusețea sa impunătoare, prezența magnetică și stilul sofisticat, a devenit un simbol al feminității și al glamourului, lăsând o amprentă durabilă asupra culturii cinematografice internaționale. Anita Ekberg s-a stins din viață pe 11 ianuarie 2015, la Roma, orașul pe care l-a considerat a doua sa casă.

Pe 11 ianuarie 1922 s‑a înregistrat un moment crucial în istoria medicinei moderne: Leonard Thompson, un băiat de 14 ani grav bolnav de diabet de tip 1, a devenit prima persoană din lume tratată cu insulină la Toronto General Hospital, în Canada. Injectarea acestui hormon a fost rezultatul cercetărilor conduse de medicul Frederick Banting și asistentul său Charles Best, care, împreună cu biochimistul James Collip, izolaseră și purificaseră pentru prima dată o formă de insulină capabilă să scadă nivelul zahărului din sânge la pacienți. Deși prima doză administrată nu a avut un succes complet, ducând chiar la o reacție alergică din cauza impurităților, a doua injecție, administrată pe 23 ianuarie cu un extract mult mai purificat, a avut efecte terapeutice clare, normalizând glicemia și transformând diabetul dintr‑o boală fatală într‑una tratabilă. Această descoperire revoluționară a marcat începutul terapiei moderne cu insulină și a salvat milioane de vieți.

Alte evenimente semnificative petrecute în decursul anilor în această zi:

Nașteri 🎂

🎂1638: Niels Stensen 🇩🇰🌍 considerat părintele geologiei și stratigrafiei

🎂1757: Alexander Hamilton 🇺🇸📜 unul din cei doi creatori majori ai Federalist Papers, Actelor Federaliste, prima constituție a țării; a fost, de asemenea, primul secretar al Trezoreriei SUA, membru al primului guvern federal al țării sub președinția lui George Washington

🎂1923: Carroll Shelby 🇺🇸🚘 pilot și constructor de automobile de curse

🎂1949: Terry Williams 🇬🇧🥁 (Dire Straits)

🎂1954: Doru Tureanu 🇷🇴🥅🏒 star al CS Dinamo București din Liga Națională de hochei pentru 11 ani și i-a ajutat să câștige șase campionate, în 1971, 1972, 1973, 1976, 1979 și 1981. De asemenea, a fost un membru cheie al Echipei națională de hochei pe gheață a României, cu care a luat parte la 17 Campionate Mondiale de Hochei pe Gheață, din 1971-1987 și la Jocurile Olimpice de iarnă, în 1976 și 1980

🎂1968: Titus Corlățean 🇷🇴🗣

🎂1971: Mary J. Blige 🇺🇸🎤 una dintre cele mai influente și versatile voci feminine din hip hop

🎂1986: Oana Ban 🇷🇴🤸 laureată cu aur olimpic la Atena 2004

Decese 🕯

🕯️2003: Mickey Finn 🇬🇧🥁 a cântat cu trupa glam rock T. Rex, împreună cu Marc Bolan

🕯️2014: Ariel Șaron 🇮🇱🗣 cel de-al 11-lea prim ministru al Israelului

🕯️2015: Anita Ekberg 🇸🇪🇮🇹🎬 actriță italiană de origine suedeză, model și sex simbol. Este cunoscută pentru rolul Silvia din filmului lui Federico Fellini La Dolce Vita (1960)

🕯️2022: David Sassoli 🇮🇹🗣 președinte al Parlamentului European. A murit de pneumonie, la 65 de ani

Calendar 🗒

🗒532: A început, la Constantinopol, răscoala Nika, care a fost reprimată de către comandantul militar Belisarius, răsculații fiind masacrați în hipodrom

🗒1569: Prima loterie despre care sunt date istorice în Anglia

🗒1571: Nobilimea austriacă obține libertatea religioasă

🗒1600: Împăratul Rudolf al II-lea primește solia lui Mihai Viteazul, condusă de banul Mihalcea, care cerea recunoașterea domnului român ca principe al Transilvaniei

🗒1865: A avut loc la Cernăuți prima adunare a „Societății pentru cultura și literatura română din Bucovina”

🗒1908: Zona din jurul Marelui Canion este declarată Monument Național de către președintele american Theodore Roosevelt

🗒1922: Frederick Banting și Charles Best reușesc primul tratament de succes al unui diabetic cu insulină

🗒1923: Franța și Belgia ocupă zona Ruhr ca urmare a refuzului Germaniei de a plăti despăgubirile de război

🗒1935: Amelia Earhart devine prima persoană care zboară singură din Hawaii în California

🗒1943: S-a încheiat protocolul româno-german prin care România se angaja să continuie războiul, cu condiția ca Germania să sporească ajutorul militar destinat echipării trupelor românești

🗒1946: Proclamarea Republicii Albania

🗒1958: Ion Gheorghe Maurer este ales președinte al Prezidiului Marii Adunări Naționale

🗒1962: În timp ce era legat de debarcaderul său din Polyarny, submarinul sovietic B-37 este distrus când izbucnește un incendiu în compartimentul său pentru torpile

🗒1962: Erupția vulcanului Huascaran în Peru; se înregistrează 4.000 de morți

🗒1982: NATO condamnă URSS pentru sprijinul acordat generalului Jaruzelski în acțiunile de descurajare a manifestațiilor de protest din Polonia

🗒1998: Peste 100 de persoane sunt ucise în masacrul de la Sidi-Hamed din Algeria

CITEȘTE ȘI:

10 Ianuarie, calendarul zilei: Rod Stewart împlinește 81 de ani, Remy Bonjasky 50. Anna Lesko face 47 de ani

9 Ianuarie, calendarul zilei: Jimmy Page împlinește 82 de ani, Cristi Minculescu 67. Se stinge Lia Manoliu

8 Ianuarie, calendarul zilei: Adrian Mutu împlinește 47 de ani. David Bowie ar fi împlinit 79 de ani, Elvis Presley 91