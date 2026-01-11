Ion Cristoiu: „Nu va mai rămâne nimic din NATO. Trebuia să se întâmple asta din 1990”

Într-o ediție transmisă live de Gândul, scriitorul și jurnalistul Ion Cristoiu vorbește despre motivul pentru care NATO a fost creată și de ce el consideră inutilă alianța în acest moment al istoriei. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă
Invitat în emisiunea Marius Tucă Show, Ion Cristoiu susține că, din perspectiva sa, Alianța Nord-Atlantică ar fi trebuit desființată încă din 1990. Acesta creează un context istoric pentru a explica cum această alianță a fost creată pentru ca țările occidentale să se ferească de pericolul pe care îl reprezenta Uniunea Sovietică la acel moment.
„Nimic, ceea ce trebuia din ’90. Omul simplu are o mare problemă, că întotdeauna nu-și imaginează că ar putea fi altceva. Și ne uităm, la sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial, Japonia încasase două bombe nucleare. Și, cu toate acestea, în timpul ăsta, în timpul războiului, americanii au fost aliați cu rușii. În 1947 erau prieteni cu Japonia, și dușmani cu ăștia.”
Odată cu desființarea Uniunii Sovietice, și NATO ar fi trebuit desființată, susține Cristoiu, dat fiind faptul că, spune el, nu reprezintă altceva decât o povară economică la momentul actual.
„În perioada postbelică s-a întâmplat un lucru, Occidentul, adică America și Europa de Vest, s-au confruntat cu un pericol nu rusesc, ci sovietic, comunist. În 1945, când au venit, n-au venit trupe rusești, adică cum sunt acum oamenii. Nu, ci trupe sovietice. Trupe comuniste. Și atunci a apărut pericolul comunist, întruchipat de Uniunea Sovietică. Deci, ei nu se temeau de Stalin, că vin rușii, ci se temeau că vine comunismul și le mănâncă tot. Și atunci s-a făcut o alianță între Statele Unite ale Americii și Occident. Împotriva lor, la rândul ei, Uniunea Sovietică a făcut o alianță și lumea era împărțită în două. În cadrul acestui Război Rece s-au creat NATO și Tratatul de la Varșovia. În 1990, când s-a prăbușit Uniunea Sovietică și tot lagărul din Est, s-a desființat Tratatul. Normal era să desființeze și NATO. Este încă de pe atunci o relicvă. N-are nicio treabă. Și atunci au început să inventeze pentru NATO tot felul de pericole. La ora actuală, pentru Occident, pentru America, NATO este o povară economică.”