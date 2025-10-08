Prima pagină » Actualitate » A început PELERINAJUL de Sfânta Parascheva. Regulile pe care miile de credincioși veniți la Iași trebuie să le respecte

A început PELERINAJUL de Sfânta Parascheva. Regulile pe care miile de credincioși veniți la Iași trebuie să le respecte

08 oct. 2025, 10:07, Actualitate
A început PELERINAJUL de Sfânta Parascheva. Regulile pe care miile de credincioși veniți la Iași trebuie să le respecte
A început Pelerinajul de Sfânta Parascheva / foto cu caracter ilustrativ, sursa: Mediafax

La Iași a început Pelerinajul de Sfânta Cuvioasă Parascheva 2025, cel mai mare eveniment religios ortodox din România și unul dintre cele mai ample din Europa. Timp de o săptămână, capitala Moldovei devine loc de rugăciune, credință și reculegere pentru sute de mii de credincioși veniți din toate colțurile țării.

Pentru buna desfășurare a evenimentului și în spiritul evlaviei, organizatorii îi îndeamnă pe participanți să respecte regulile stabilite.

Programul pelerinajului de la Iași

Deschiderea oficială a avut loc marți, 8 octombrie, la ora 06:30, când racla cu moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva a fost scoasă din Catedrala Mitropolitană și așezată în baldachinul special amenajat în curtea lăcașului de cult.

Încă de la primele ore ale dimineții mii de oameni s-au așezat la rând pentru a se închina la moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva. Racla va rămâne la închinare până pe 15 octombrie 2025, dată la care este prăznuită Sfânta Cuvioasă Parascheva.

Anul acesta, pelerinii vor avea ocazia să se închine și la un fragment din moaștele Sfântului Grigorie Palama, aduse special din Grecia.

Printre momentele importante din program se numără:

  • Duminică, 12 octombrie, ora 19:00 – tradiționala procesiune „Calea Sfinților”, pe traseul Catedrala Mitropolitană – Str. I.C. Brătianu – Str. Cuza Vodă – Str. Armeană – Str. Costache Negri – Pietonalul Ștefan cel Mare și Sfânt – întoarcere la Catedrală.
  • Marți, 14 octombrie, ora 09:00 – Sfânta Liturghie oficiată pe Pietonalul Ștefan cel Mare, în ziua hramului.

Reguli pentru pelerini

Autoritățile anunță măsuri speciale pentru buna desfășurare a pelerinajului. Jandarmi, polițiști și voluntari sunt prezenți permanent în zonă pentru a gestiona fluxul de oameni și a preveni incidentele.

Trebuie spus că accesul către raclă se face prin culoare speciale delimitate de garduri, organizate sub forma unui labirint, pentru a facilita deplasarea și a evita îmbulzeala.

Sunt interzise obiectele periculoase, băuturile alcoolice și materialele inflamabile. De asemenea, fotografiile se pot face doar în locurile permise, iar participanții sunt rugați să mențină liniștea și să nu blocheze zonele de circulație cu bagaje voluminoase.

„Pelerinajul de la Iași este o lecție de răbdare și smerenie. Totul se desfășoară sub semnul ordinii și al respectului reciproc”, au transmis și reprezentanții Mitropoliei Moldovei și Bucovinei.

În altă ordine de idei, organizatorii recomandă pelerinilor să fie îmbrăcați adecvat temperaturilor de toamnă, să aibă telefoanele încărcate și să acorde atenție persoanelor vulnerabile din grup – copii, vârstnici sau persoane cu dizabilități.

„Vine foarte multă lume în această perioadă, iar racla cu sfintele moaște este unică – toți vor să ajungă acolo, iar acest lucru ia timp. Le cerem tuturor participanților să aibă grijă de persoanele în vârstă și de copii și să înțeleagă că nu există prioritizare. Toți se așază la rând și așteaptă oricât va fi nevoie pentru a se închina.

Este important să urmărească prognoza meteo, să se îmbrace corespunzător și să aibă telefoanele încărcate, pentru situațiile în care pot pierde legătura cu grupul lor sau familia. Experiența anilor trecuți arată că astfel de situații pot apărea și vrem să ne asigurăm că pelerinii sunt pregătiți din timp”, a declarat Horia Mătăsaru Adrian-Constantin, împuternicit al comandantului Grupării de Jandarmi Mobile Bacău, citat de adevarul.ro.

Pe durata evenimentului, organizatorii pun la dispoziția credincioșilor mai multe puncte de prim-ajutor și hidratare, unde se oferă și ceai cald. Acestea funcționează zilnic între 07:00 și 23:00.

Totodată, peste 40.000 de porții de hrană vor fi oferite gratuit în apropierea Catedralei Mitropolitane, iar alte 100.000 vor fi distribuite prin parohiile și mănăstirile din cadrul Arhiepiscopiei Iașilor.

Pentru mulți creștini, drumul până la racla Sfintei Parascheva nu este doar o călătorie fizică, ci și un exercițiu de răbdare, speranță și credință ortodoxă.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Ce tradiții trebuie să respecți de Sfânta Parascheva pentru a face rugăciunile mai puternice. Ce se oferă de pomană și ce se mănâncă

Sfânta Parascheva ocrotește acești nativi în octombrie 2025. Află dacă este și zodia ta pe listă

Citește și

SPORT Fotbalistul de la DINAMO care l-a impresionat pe Kopic. „Merită din plin minute”
10:48
Fotbalistul de la DINAMO care l-a impresionat pe Kopic. „Merită din plin minute”
ACTUALITATE La ce vârstă te poți PENSIONA. A fost actualizat tabelul pentru femei și bărbați până în anul 2030
10:40
La ce vârstă te poți PENSIONA. A fost actualizat tabelul pentru femei și bărbați până în anul 2030
ACTUALITATE Tragedie CUTREMURĂTOARE în Dâmbovița. O mamă și-ar fi ucis fiul de cinci ani înainte de a se sinucide și incendia casa
10:35
Tragedie CUTREMURĂTOARE în Dâmbovița. O mamă și-ar fi ucis fiul de cinci ani înainte de a se sinucide și incendia casa
ACTUALITATE Ce categorii de angajați primesc tichete de masă în România. Cine stabilește acest beneficiu extrasalarial
10:11
Ce categorii de angajați primesc tichete de masă în România. Cine stabilește acest beneficiu extrasalarial
ACTUALITATE S-a închis Transfăgărășanul. CNAIR anunță că se va redeschide „dacă se vor îmbunătăți condițiile meteo”
10:07
S-a închis Transfăgărășanul. CNAIR anunță că se va redeschide „dacă se vor îmbunătăți condițiile meteo”
ANALIZĂ Rusia mărește presiunea pe frontul din Ucraina și menține SUPREMAȚIA aeriană. Bombardierul SU-34 costă până la 85 milioane $ și este livrat într-un ritm constant Forțelor Aerospațiale
10:00
Rusia mărește presiunea pe frontul din Ucraina și menține SUPREMAȚIA aeriană. Bombardierul SU-34 costă până la 85 milioane $ și este livrat într-un ritm constant Forțelor Aerospațiale
Mediafax
Metrorex anunță că au apărut infiltrații și în infrastructura subterană în urma ploilor abundente
Digi24
ANM a actualizat prognoza: cod roșu de ploi puternice în București și în cinci județe. Cum va fi vremea în restul țării HARTĂ
Cancan.ro
Babs, primele declarații după ce Dorian Popa s-a căsătorit în secret cu Andreea! 'Mă simt prost și să
Prosport.ro
Jucătoarea și-a pus silicoane și a adus-o în discuție pe Halep: „Sânii ei erau un handicap”
Adevarul
De la bișniță la business. Șocul comerțului liber după ’90: „Românii nu înțelegeau libertatea prețurilor”
Mediafax
București și Ilfov sub Cod roșu de ploi: ISU a gestionat 62 de intervenții. Zeci de mașini avariate
Click
Alimentul care nu trebuie să lipsească din farfuriile românilor. Dr. Virgiliu Stroescu îl recomandă în fiecare zi: „Ne curăță și ne vindecă tot organismul”
Wowbiz
S-A AFLAT! Substanța care ar fi ucis-o, de fapt, pe Andreea Cuciuc! Mama fetei aruncă BOMBA, la un an după tragedie
Antena 3
Cum arată insula din Europa unde timpul stă pe loc, la propriu: E singura zonă din lume unde locuitorii au renunțat la ceasuri
Digi24
Avertisment fără precedent: Rusia și China „discută” atacarea NATO, transmite un comisar european. Când ar putea începe războiul
Cancan.ro
Vedeta 'furată' de Pro TV de la Antena 1. Cea mai mare TRĂDARE din istoria recentă a televiziunii din România
Ce se întâmplă doctore
Imagini spectaculoase cu Ioana, soția lui Gabi Tamaș! Cum s-a fotografiat bruneta: a încins atmosfera
observatornews.ro
Primele efecte ale ciclonului Barbara: cartiere fără energie, copaci doborâţi, inundaţii. Cât ţine Codul roşu
StirileKanalD
„Un gest criminal!” Mama Andreei Cuciuc face acuzații grave. E convinsă că moartea fetei nu a fost întâmplătoare: „O clipă de neatenție și viața ei s-a sfârșit”
KanalD
„Orașul va fi blocat”. Primarul interimar al Capitalei anunță că transportul în comun va fi redus în zonele inundate din București
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
A venit să o înmatriculeze și i-a uimit pe toți de la RAR! – GALERIE FOTO
Descopera.ro
Universul rămâne FĂRĂ forță? Ce se întâmplă cu spațiul cosmic
Capital.ro
Călin Georgescu și soția sa au primit interdicție. Cristela Georgescu a răbufnit public: Noi nu avem voie. Oamenii nu știu ce e în sala de judecată
Evz.ro
Iubita lui Botezatu se mută din țară. Despărțirea i-a pus capac
A1
Câte soții a avut, de fapt, Dan Alexa. Antrenorul a divorțat de Andrada după Asia Express: „Viața merge înainte”
Stirile Kanal D
Ce să faci dacă ai imunitatea scăzută și te îmbolnăvești des, mai ales în sezonul rece! Foarte important!
Kfetele
Substanța care ar fi ucis-o, de fapt, pe Andreea Cuciuc! Mama fetei aruncă bomba, la aproape un an de la moartea ei
RadioImpuls
Durere fără margini pentru Adriana Ochișanu! Ce i-a spus îndrăgita interpretă fiului ei, Cristian, când s-a trezit din comă: „Îi mulțumesc lui Dumnezeu că a făcut o minune” Confesiunile pline de suferință ale artistei au emoționat pe toată lumea
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă și amanta, în pat, pregătiți să treacă la treaba: – Iubito, sunt cuprins de remușcări!
Descopera.ro
Test de cultură generală. De ce se mișcă plăcile tectonice?
EXTERNE Lecornu continuă negocierile cu forțele politice privind adoptarea unui BUGET pentru 2026/ Premierul demisionar va purta o discuție cu MACRON
11:07
Lecornu continuă negocierile cu forțele politice privind adoptarea unui BUGET pentru 2026/ Premierul demisionar va purta o discuție cu MACRON
EXTERNE CIA declasifică raportul privind legăturile lui Joe Biden cu Ucraina: oficialii de la Kiev acuzau „dublul standard” al Washingtonului
10:45
CIA declasifică raportul privind legăturile lui Joe Biden cu Ucraina: oficialii de la Kiev acuzau „dublul standard” al Washingtonului
EXTERNE Atac fără precedent la un festival budhist din Myanmar. Armata a BOMBARDAT CIVILI dintr-o PARAPANTĂ
10:42
Atac fără precedent la un festival budhist din Myanmar. Armata a BOMBARDAT CIVILI dintr-o PARAPANTĂ
MARIUS TUCĂ SHOW Adrian Severin: „Dacă MACRON va pica, lucrurile în România nu se vor îndrepta imediat”
10:30
Adrian Severin: „Dacă MACRON va pica, lucrurile în România nu se vor îndrepta imediat”
EXTERNE Un proces împotriva a doi presupuși spioni chinezi a fost anulat/ GUVERNUL BRITANIC nu a furnizat informații pentru continuarea anchetei
10:14
Un proces împotriva a doi presupuși spioni chinezi a fost anulat/ GUVERNUL BRITANIC nu a furnizat informații pentru continuarea anchetei
MARIUS TUCĂ SHOW Adrian Severin: „Cel care a fost sancționat cel mai grav a fost POPORUL, chiar și oamenii care au votat cu Lasconi”
10:00
Adrian Severin: „Cel care a fost sancționat cel mai grav a fost POPORUL, chiar și oamenii care au votat cu Lasconi”