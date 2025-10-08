A început PELERINAJUL de Sfânta Parascheva. Regulile pe care miile de credincioși veniți la Iași trebuie să le respecte

La Iași a început Pelerinajul de Sfânta Cuvioasă Parascheva 2025, cel mai mare eveniment religios ortodox din România și unul dintre cele mai ample din Europa. Timp de o săptămână, capitala Moldovei devine loc de rugăciune, credință și reculegere pentru sute de mii de credincioși veniți din toate colțurile țării.

Pentru buna desfășurare a evenimentului și în spiritul evlaviei, organizatorii îi îndeamnă pe participanți să respecte regulile stabilite.

Programul pelerinajului de la Iași

Deschiderea oficială a avut loc marți, 8 octombrie, la ora 06:30, când racla cu moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva a fost scoasă din Catedrala Mitropolitană și așezată în baldachinul special amenajat în curtea lăcașului de cult.

Încă de la primele ore ale dimineții mii de oameni s-au așezat la rând pentru a se închina la moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva. Racla va rămâne la închinare până pe 15 octombrie 2025, dată la care este prăznuită Sfânta Cuvioasă Parascheva.

Anul acesta, pelerinii vor avea ocazia să se închine și la un fragment din moaștele Sfântului Grigorie Palama, aduse special din Grecia.

Printre momentele importante din program se numără:

Duminică, 12 octombrie, ora 19:00 – tradiționala procesiune „Calea Sfinților”, pe traseul Catedrala Mitropolitană – Str. I.C. Brătianu – Str. Cuza Vodă – Str. Armeană – Str. Costache Negri – Pietonalul Ștefan cel Mare și Sfânt – întoarcere la Catedrală.

Marți, 14 octombrie, ora 09:00 – Sfânta Liturghie oficiată pe Pietonalul Ștefan cel Mare, în ziua hramului.

Reguli pentru pelerini

Autoritățile anunță măsuri speciale pentru buna desfășurare a pelerinajului. Jandarmi, polițiști și voluntari sunt prezenți permanent în zonă pentru a gestiona fluxul de oameni și a preveni incidentele.

Trebuie spus că accesul către raclă se face prin culoare speciale delimitate de garduri, organizate sub forma unui labirint, pentru a facilita deplasarea și a evita îmbulzeala.

Sunt interzise obiectele periculoase, băuturile alcoolice și materialele inflamabile. De asemenea, fotografiile se pot face doar în locurile permise, iar participanții sunt rugați să mențină liniștea și să nu blocheze zonele de circulație cu bagaje voluminoase.

„Pelerinajul de la Iași este o lecție de răbdare și smerenie. Totul se desfășoară sub semnul ordinii și al respectului reciproc”, au transmis și reprezentanții Mitropoliei Moldovei și Bucovinei.

În altă ordine de idei, organizatorii recomandă pelerinilor să fie îmbrăcați adecvat temperaturilor de toamnă, să aibă telefoanele încărcate și să acorde atenție persoanelor vulnerabile din grup – copii, vârstnici sau persoane cu dizabilități.

„Vine foarte multă lume în această perioadă, iar racla cu sfintele moaște este unică – toți vor să ajungă acolo, iar acest lucru ia timp. Le cerem tuturor participanților să aibă grijă de persoanele în vârstă și de copii și să înțeleagă că nu există prioritizare. Toți se așază la rând și așteaptă oricât va fi nevoie pentru a se închina. Este important să urmărească prognoza meteo, să se îmbrace corespunzător și să aibă telefoanele încărcate, pentru situațiile în care pot pierde legătura cu grupul lor sau familia. Experiența anilor trecuți arată că astfel de situații pot apărea și vrem să ne asigurăm că pelerinii sunt pregătiți din timp”, a declarat Horia Mătăsaru Adrian-Constantin, împuternicit al comandantului Grupării de Jandarmi Mobile Bacău, citat de adevarul.ro.

Pe durata evenimentului, organizatorii pun la dispoziția credincioșilor mai multe puncte de prim-ajutor și hidratare, unde se oferă și ceai cald. Acestea funcționează zilnic între 07:00 și 23:00.

Totodată, peste 40.000 de porții de hrană vor fi oferite gratuit în apropierea Catedralei Mitropolitane, iar alte 100.000 vor fi distribuite prin parohiile și mănăstirile din cadrul Arhiepiscopiei Iașilor.

Pentru mulți creștini, drumul până la racla Sfintei Parascheva nu este doar o călătorie fizică, ci și un exercițiu de răbdare, speranță și credință ortodoxă.

