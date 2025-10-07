Prima pagină » Social » Ce tradiții trebuie să respecți de Sfânta Parascheva pentru a face rugăciunile mai puternice. Ce se oferă de pomană și ce se mănâncă

07 oct. 2025, 20:33, Social
Pe data de 14 octombrie anual, credincioșii din întreaga țară o sărbătoresc pe Sfânta Parascheva, ocrotitoarea Moldovei și una dintre cele mai iubite sfinte din calendarul ortodox. Supranumită „Sfânta care face minuni”, Parascheva este simbolul bunătății, al curățeniei sufletești și al milosteniei.

În ziua de 14 octombrie puterea divină, tradițiile și obiceiurile populare capătă o semnificație aparte,  tot ce faci cu inimă curată îți aduce binecuvântare, sănătate și belșug pentru întregul an.

Ce este bine să mănânci de Sfânta Parascheva

Ziua Sfintei Parascheva este una de post, iar credincioșii sunt îndemnați să renunțe la orice aliment de origine animală. Masa trebuie să fie una simplă și curată, dar pregătită cu recunoștință.

Este bine să pui pe masă:

  • supă de legume, pentru echilibru și liniște sufletească;
  • sarmale de post cu orez și ciuperci, pentru rodnicie și bogăție în casă;
  • fasole bătută, care aduce noroc și stabilitate în familie;
  • plăcintă cu dovleac sau mere, simbol al recunoștinței pentru roadele toamnei;
  • colivă și colaci de grâu, pentru pacea celor vii și pomenirea celor plecați.

Ce este bine să dai de pomană

Se spune că pomana dată pe 14 octombrie deschide cerurile și aduce lumină în viața celui care oferă. Cele mai potrivite daruri sunt:

  • colivă – hrană sfințită, simbol al recunoștinței față de Dumnezeu;
  • colaci sau pâine, pentru belșug și binecuvântare;
  • mâncare de post (fasole, orez, sarmale), semn al iubirii de aproape;
  • fructe de toamnă, pentru abundență și sănătate;
  • dulciuri de casă, oferite cu bucurie și recunoștință.

Dacă aprinzi o lumânare și dai mâncare gătită de pomană, se spune că Sfânta Parascheva va veghea asupra casei tale, ferind-o de necazuri și boli tot anul.

Ce rugăciune este bine să rostești

Credincioșii sunt îndemnați să înceapă ziua cu o rugăciune simplă, dar plină de putere:

„Sfântă Cuvioasă Parascheva, ocrotește casa mea, păzește familia mea de necazuri și dureri. Dă-ne putere, sănătate și liniște, luminează-ne pașii și ajută-ne să fim mai buni, mai blânzi și mai recunoscători. Amin.”

Se spune că această rugăciune, rostită cu credință, deschide drumurile, vindecă sufletul și aduce pace în inimă.

Recomandările autorului: 

Mediafax
