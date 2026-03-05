A început sezonul mucenicilor, iar o bucată ajunge și la 50 de lei pe aplicațiile de livrare

Odată cu martie vine și sezonul mucenicilor, mici cozonăcei în formă de infinit presărați cu multă nucă, scorțișoară și însiropați în apă cu zahăr.

Patiseriile și cofetăriile au dat deja startul pregătirilor pentru mucenici, dar ei se vând și pe platformele de livrare, unii ajung și la 40 de lei bucata, iar cei muntenești puși în borcan și răciți ca să își conserve aroma ajung și la 50 de lei.

Mediul mucenicilor împarte tradiția și preferințele oamenilor pe regiuni istorice.

A început sezonul mucenicilor, iar o bucată ajunge și la 50 de lei

Cu o săptămână înainte de ziua trecută în calendarul ortodox, mucenicul și-a făcut loc în prima linie din vitrina patiseriilor.

În cofetării, mucenicii de post — mai deschiși la culoare și preparați fără ouă sau lapte — pornesc de la 20 de lei. Cei „de dulce”, făcuți din aluat de cozonac, încep de la 25 de lei. Varianta zemoasă poate fi servită într-un castron sau luată la pachet, în borcan, relatează ProTv.

Nuca și mierea trag cel mai greu la cântar și la preț. Comandat pe platformele digitale, mucenicul copt exotic – cu fistic, ciocolată, vanilie, cremă de cocos și bombonele – costă până în 50 de lei. O porție de muntenești- de mâncat la birou, în loc de desert- 30 de lei.

Recomandările autorului: