H. D. Hartmann: „Trump nu a vrut ca Israelul să câștige războiul cu Iran singur”

Malina Maria Fulga
05 mart. 2026, 10:00, Marius Tucă Show
Într-o ediție transmisă live de Gândul, analistul politic H. D. Hartmann a vorbit despre strategia militară a Iranului în conflictul din Orientul Mijlociu și cum a reușit. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Invitat în emisiunea lui Marius Tucă, H. D. Hartmann a afirmat că SUA s-ar fi implicat în războiul Israelului cu Iranul pentru a nu permite israelienilor să câștige de unii singuri. De asemenea, sugerează că, în urma atacului, Israelul aștepta un răspuns din partea Iranului, un plan de tip tactic mai degrabă decât forța brută prin folosirea unei arme nucleare.

„Eu cred că Statele Unite nu au avut aici o soluție. Israelul era decis să atace, indiferent de situație. Iar eu cred că Trump nu a vrut să lase Israelul să câștige singur războiul cu Iranul. Și, mai mult decât atât, eu cred că Israelul prevedea și o replică, dacă era nevoie, neconvențională. Adică nu neapărat nucleară, ci neconvențională, tactică.”

Acest plan tactic despre care a vorbit invitatul se referă la strategia Iranului de a ataca baze militare din țările arabe, astfel prinzând în postura de atac sau de defensivă SUA sau Israelul, asigurându-se totodată că țările arabe nu se vor pune de partea Israelului împotriva unei alte țări musulmane.

„Întrebarea este următoarea, s-au gândit că Iranul va replica? Ei au crezut că va replica exclusiv și unit la adresa Israelului, iar apoi s-au trezit că aceștia atacă lumea arabă. Este foarte simplu, perșii nu sunt arabi. Este uluitor ceea ce au făcut iranienii. În acest moment, dacă lumea arabă replica la atacurile persane, s-ar fi așezat lângă Israel. Ceea ce iranienii știau era că lumea arabă nu va ataca niciodată o țară musulmană alături de Israel. Aici a fost un calcul genial.”

