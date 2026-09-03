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A murit Cassandra Wilson, una dintre cele mai apreciate voci ale jazzului american

Elena Popescu
A murit Cassandra Wilson, una dintre cele mai apreciate voci ale jazzului american
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Cassandra Wilson, una dintre cele mai importante cântărețe de jazz din Statele Unite a murit la vârsta de 70 de ani în oraşul său natal, Jackson, din statul Mississippi. Artista a avut o carieră de peste patru decenii și a fost recompensată de două ori cu premiul Grammy.

”Cassandra Wilson s-a stins din viaţă în linişte, la domiciliul său, înconjurată de familie, de prietenii apropiaţi şi de managerul său”, a precizat managerul artistei, Robert Torre, într-o declaraţie adresată presei în care a adus un omagiu unei ”artiste de jazz legendare”.

Comunicatul nu precizează cauza morții. Familia și prietenii apropiați ai Cassandrei Wilson au cerut să le fie respectată intimitatea, a mai precizat Torre.

Cassandra Wilson, o carieră de peste trei decenii

Născută în Jackson, Mississippi, Cassandra Wilson și-a început cariera muzicală încă din tinerețe, iar ulterior s-a mutat la New York, unde a intrat în contact cu scena jazzului american. A făcut parte din mișcarea artistică asociată colectivului M-Base, înainte de a-și construi o carieră solo de succes.

Cassandra Wilson s-a remarcat prin stilul vocal profund și inconfundabil, dar și prin capacitatea de a combina jazzul cu influențe de blues, soul, folk și muzică populară.

De-a lungul carierei, artista a colaborat cu numeroși muzicieni importanți și a devenit una dintre figurile reprezentative ale jazzului contemporan.

Cântăreaţa a fost premiată de două ori la Premiile Grammy de-a lungul carierei sale, care s-a întins pe o perioadă de aproximativ treizeci de ani şi în cadrul căreia a colaborat, printre alţii, cu Steve Coleman şi Wynton Marsalis.

În 1997, a primit premiul Grammy pentru cea mai bună interpretare vocală de jazz pentru piesa ”New Moon Daughter”. Doisprezece ani mai târziu, i-a fost acordat premiul Grammy pentru cel mai bun album – ”Loverly”.

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