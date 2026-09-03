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Ce speră să obțină președintele cu toate amânările. Explicația lui Doru Bușcu

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Tactica tergiversării îmbrățișată de președinte în plină criză politică riscă să se întoarcă împotriva sa, a afirmat jurnalistul Doru Bușcu în emisiunea Ai Aflat! de joi. Invitatul lui Ionuț Cristache a explicat de ce Nicușor Dan capitalizează negativ percepția publică asupra amânărilor sale repetate. Urmăriți emisiunea integrală pe Youtube.

Joi, 3 septembrie, Nicușor Dan a recunoscut că a avut mai multe discuții cu politicienii legate de desemnarea unui nou premier, după eșecul primelor sale două propuneri. Dar nu a luat nicio decizie pentru că a fost vacanță parlamentară și ar fi fost nevoie de un vot fizic, a explicat șeful statului.

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Nicușor Dan a făcut un to-do list

Moderatorul emisiunii a observat că ultimele declarații ale lui Nicușor Dan nu par să lămurească chestiuni foarte concrete, care îngrijorează țara, cum ar fi lipsa unui premier de 4 luni. Invitatul a replicat că șeful statului preferă să delege niște sarcini, deși Constituția sau populația ar fi așteptat o implicare mai directă în criza politică.

Ionuț Cristache: Genul ăsta de exprimare lasă mai degrabă impresia unui om care încearcă să fugă de niște răspunsuri, la niște întrebări pe care chiar toată lumea le are.

Doru Bușcu: Sau nu au partidele soluții economice. Am făcut un comitet de criză format din oameni din zona civilă, din zona nepolitică, experti, profesori universitari. Am un decalog, am un to-do list, am o schemă. Hai să vedem cum adunăm partidele în jurul ei. Mișcă-te într-un fel, fă ceva, pentru că altminteri zilele următoare se vor termina și vor veni alte zile următoare după ce nu se întâmplă nimic. Nu e tocmai ce se așteaptă și populația, și Constituția, și economia de la un președinte. 

Criză de autoritate morală și politică

În consecință, a completat redactorul-șec Cațavencii, ne confruntăm cu o evidentă criză de autoritate.

Doru Bușcu: Pentru că acum e o criză de autoritate morală și politică. Și această criză de autoritate ar trebui să fie rezolvată de autoritatea dobândită prin vot de președintele României. A fost votat individual, pe persoană fizică. Oamenii l-au votat pe el. Nu un partid, nu o listă. 

Ionuț Cristache: Hai să ne punem și în pielea lui. Ce crezi că așteaptă? Adică ce calcule nu-i ies lui Nicușor Dan? 

Doru Bușcu: Nu e în stare să facă un guvern.

E posibil să se teamă și de agravarea situației lui personale

Invitatul a punctat că ezitarea lui Nicușor Dan poate avea legătură și cu eșecul unei a treia nominalizări de premier, dar și cu presiunea unor eventuale alegeri anticipate

Ionuț Cristache: Nu e treaba lui să facă un guvern mai stabil. Da, fă o nominalizare. Respectă Constituția. Aruncă mingea, pasează peste gard. Pasează-o în Parlament.

Doru Bușcu: Ca și Grindeanu, ca și Bolojan, ca și alți șefi de partide, se împiedică în propriile declarații anterioare restrictive. El a spus că vrea întâi o majoritate. Acum nu se poate face o majoritate.

Ionuț Cristache: Bun. Admite că ai greșit cerând o majoritate. Deblochează jocul politic, e ca la șah. Deschide jocul, mută-o în pion. Desemnează un premier.

Doru Bușcu: E posibil să se teamă și de agravarea situației lui personale, dacă a treia nominalizare devine un eșec. Atunci poate crește presiunea pe anticipate, pe suspendare, pe demisie. 

Decontul crizei se mai amână

Ionuț Cristache: Presiune din partea cui?

Doru Bușcu: Presiune din partea societății. Presiune din partea partidelor politice. Eu zic că deocamdată este în Halkidiki o parte din societate. Jumătate din cea care a mers anul trecut și poate un sfert din cea care a mers acum 2 ani.

Dar sunt niște oameni care, deocamdată, sunt cu gândul pe plajă. Încă n-au venit primele facturi de la cheltuielile școlare. Încă n-a venit noul val de scumpiri la carburanți și la energie. Facturile încă sunt văzute, așa privite în bătaia blândă a soarelui de toamnă, par mai prietenoase.

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