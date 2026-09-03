În cursul serii de miercuri, 2 septembrie 2026, un bărbat în vârstă de 74 de ani din județul Harghita a fost atacat de un urs, după ce autoturismul în care se afla a lovit animalul sălbatic. Incidentul a avut loc pe raza localității Sângeorgiu de Pădure din județul Mureș.

Bărbatul se afla ca pasager în mașina care circula pe Drumul Național 13A. Animalul sălbatic a pătruns pe partea carosabilă, apoi a fost lovit de mașină. Inspectoratul de Poliție Județean Mureș a transmis joi, 3 septembrie 2026, că bărbatul atacat coborâse, inițial, din autoturism după impact. Apoi, potrivit comunicatului, a fost atacat de urs, fiindu-i provocate leziuni la nivelul unui picior.

Sondaj Gândul Ce îți dorești de la viitorul guvern? Scăderea taxelor

Relansarea investițiilor

Scăderea deficitului bugetar

Eliminarea CASS pentru mame

Creșterea pensiilor Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

Ursul a decedat, ulterior

Un alt pasager, în vârstă de 48 de ani, a intervenit pentru salvare bărbatului. Ar fi îndepărtat ursul cu ajutorul unui cric auto. Animalul sălbatic a murit, ulterior, anunță Inspectoratul de Poliție.

„Din primele verificări efectuate a reieșit faptul că un autoturism, în timp ce se deplasa pe DN13A, ar fi acroșat un exemplar de urs care ar fi pătruns pe partea carosabilă. La scurt timp după impact, un bărbat de 74 de ani, din județul Harghita, pasager în autoturism, ar fi coborât pentru a verifica situația, moment în care ar fi fost atacat de animal, suferind leziuni la nivelul unui membru inferior.

Pentru salvarea bărbatului, un alt pasager, în vârstă de 48 de ani, din județul Harghita, ar fi intervenit, reușind să îndepărteze animalul de victimă cu ajutorul unui cric auto. Ulterior, exemplarul de urs a decedat”, transmite poliția, scrie Agerpres.

Bărbatul a ajuns la spital

Bărbatul de 74 de ani a fost transportat la spital pentru îngrijiri. Ursul a fost ridicat și dus la Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Mureș pentru expertiză. Poliția continuă cercetările pentru a stabili circumstanțele incidentului.

Sursă foto: Shutterstock – imagini care au rol ilustrativ