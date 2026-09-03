Prima pagină » Actualitate » Ministerul Mediului se reorganizează. Dispar 20 de posturi, iar 4 funcții de conducere sunt desființate

Ministerul Mediului se reorganizează. Dispar 20 de posturi, iar 4 funcții de conducere sunt desființate

Ministerul Mediului se reorganizează. Dispar 20 de posturi, iar 4 funcții de conducere sunt desființate
Galerie Foto 2
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Ministerul Mediului se reorganizează. Guvernul României a aprobat reorganizarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, iar numărul de posturi scade de la 531 la 511. Sunt desființate 21 de posturi, inclusiv patru funcții de conducere. De altfel, este înființată o nouă funcție de conducere.

Hotărârea a fost aprobată în cursul zilei de joi, 3 septembrie 2026. Reducerea este de 20 de posturi, adică aproximativ 3,8% din schema actuală. Modificarea este făcută prin schimbarea Hotărârii Guvernului nr. 43/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului.

Sondaj Gândul

Ce îți dorești de la viitorul guvern?

Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

Ministerul Mediului se reorganizează. Dispar 20 de posturi, iar 4 funcții de conducere sunt desființate. Sursă foto: Mediafax Foto

„Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor se reorganizează, iar numărul total de posturi se reduce de la 531 la 511. În urma reorganizării, se desființează patru posturi din cadrul cabinetelor demnitarilor, trei posturi contractuale, patru funcții de conducere și zece posturi de execuție aferente unor funcții publice. Totodată, se înființează o funcție de conducere.

De asemenea, sunt reorganizate unele structuri din cadrul ministerului, în vederea eficientizării activității și a adaptării structurii organizatorice la atribuțiile și responsabilitățile instituției”, conform unui comunicat transmis de Executiv.

Ce posturi din Ministerul Mediului au dispărut

Reorganizarea presupune desființarea a 21 de posturi, după cum urmează:

  • 4 posturi din cabinetele demnitarilor;
  • 3 posturi contractuale;
  • 4 funcții de conducere;
  • 10 posturi de execuție aferente unor funcții publice.

Pe de altă parte, Guvernul înființează o nouă funcție de conducere, astfel că reducerea netă este de 20 de posturi. Guvernul României spune că măsura urmărește eficientizarea activității și adaptarea structurii ministerului la atribuțiile sale.

Guvernul nu a precizat ce direcții sau servicii sunt desființate ori comasate, ce funcție de conducere este nou creată și nici ce economie anuală rezultă din reducerea posturilor.

Ce spunea Diana Buzoianu

Vă reamintim că, în luna februarie 2026, ministra Mediului, Diana Buzoianu, anunța că urmărește reducerea cu 10% a cheltuielilor de personal din minister.

„La Ministerul Mediului deja am avut reorganizări care au fost făcute anul trecut pe zona de ANMAP, unde au fost scăzute funcțiile de conducere, numărul de funcții de conducere la Garda Forestieră, de asemenea, la Garda de Mediu, de asemenea. Acestea deja ajută și vor ajuta ca anul acesta să fie îndeplinit un procent din cei 10% care trebuie să fie scăzuți. Pentru restul de până la 10% vom face reorganizări”, a declarat Diana Buzoianu, la momentul acela.

Sursă foto: Mediafax Foto

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

Mesajul procurorului general al României pentru magistrații care „calcă strâmb”, în exclusivitate pentru Gândul. Dedesubturile prezenței lui Nicușor Dan la ședința CSM de joi
16:31
Mesajul procurorului general al României pentru magistrații care „calcă strâmb”, în exclusivitate pentru Gândul. Dedesubturile prezenței lui Nicușor Dan la ședința CSM de joi
ANCHETĂ Agresiune gravă în București. Femeie arestată preventiv după ce și-a înjunghiat soțul în abdomen. Bărbatul a mers a doua zi la serviciu
16:07
Agresiune gravă în București. Femeie arestată preventiv după ce și-a înjunghiat soțul în abdomen. Bărbatul a mers a doua zi la serviciu
AVERTISMENT Legătura feroviară dintre România și Bulgaria se închide pentru mai bine de opt luni. Ce lucrări se fac pe ruta București – Giurgiu
16:00
Legătura feroviară dintre România și Bulgaria se închide pentru mai bine de opt luni. Ce lucrări se fac pe ruta București – Giurgiu
SANCȚIUNI Primărie din Dolj amendată cu 40.000 lei pentru că monta ilegal apometre. Angajat al Primăriei: „Se racordau noaptea și noi nu știam”
15:34
Primărie din Dolj amendată cu 40.000 lei pentru că monta ilegal apometre. Angajat al Primăriei: „Se racordau noaptea și noi nu știam”
ANCHETĂ Bolojan și Tănăsescu, chemați în fața comisiei parlamentare care anchetează întâlnirea din cabinetul lui Mircea Abrudean
15:30
Bolojan și Tănăsescu, chemați în fața comisiei parlamentare care anchetează întâlnirea din cabinetul lui Mircea Abrudean
DECES A murit Cassandra Wilson, una dintre cele mai apreciate voci ale jazzului american
15:23
A murit Cassandra Wilson, una dintre cele mai apreciate voci ale jazzului american
Mediafax
„ȚEAPĂ” de 70 de milioane de euro: Estonia a cumpărat obuze de la o firmă fără experiență
Digi24
Noua coaliție mortală ce amenință să destabilizeze și mai mult Orientul Mijlociu. Doi foști inamici s-au aliat în lupta contra SUA
Cancan.ro
495 lei amendă pentru toți șoferii români care pleacă la drum noaptea, fără a verifica acest detaliu aparent banal
Prosport.ro
Nemții au scris despre cum a profitat Ion Țiriac de căderea comunismului și a construit un imperiu: „Munca monumentală a unui antreprenor neobosit”
Adevarul
Primarul Galațiului îl compară pe Bolojan cu Ceaușescu: „Unul a vrut să plătească datoria externă, celălalt să reducă deficitul cu orice preț”
Mediafax
Satul în care clopotele unei biserici bat sub apă. Localitatea a fost inundată în urma apariției unui baraj
Click
„Vine controlorul cu imbusul”. Ce au pățit pasagerii în noile trenuri cușetă București–Satu Mare
Digi24
Locul de parcare din fața casei sau a blocului: Cine îl poate folosi și ce faci dacă alt șofer îl ocupă
Cancan.ro
Lovitură pentru Teodora Becali! Decizia luată de Tribunalul Constanţa în dosarul care o vizează pe fiica patronului FCSB
Ce se întâmplă doctore
Cum arată acum Nuți, bona copiilor Anamariei Prodan. Cine este cea care i-a fost alături ani buni impresarei
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Ești oprit în trafic pentru că ai fi lovit un pieton? S-ar putea să fii victima unei înșelătorii
Descopera.ro
Câtă apă există pe Pământ?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Se poate face dragoste într-o zi de doliu național?
Descopera.ro
Conductele de petrol și gaze abandonate eliberează tone de microplastice în ocean în fiecare an
Mediafax Italia
Șoferii din Italia folosesc aceste semnale la volan. În România, mesajul poate fi complet diferit
Mediafax Spania
„Tupeiști și aroganți!” Cine sunt turiștii cu cea mai proastă reputație în toată Spania
FLASH NEWS Acordul România-SUA privind securitatea socială a intrat în vigoare. Schimbare majoră pentru pensiile românilor
16:46
Acordul România-SUA privind securitatea socială a intrat în vigoare. Schimbare majoră pentru pensiile românilor
FLASH NEWS A murit Gloria Steinem, jurnalistă emblematică și activistă pentru drepturile femeilor. Celebră pentru reportajul scandalos despre cluburile Playboy
16:37
A murit Gloria Steinem, jurnalistă emblematică și activistă pentru drepturile femeilor. Celebră pentru reportajul scandalos despre cluburile Playboy
COMUNICAT Investiții strategice în modernizarea și extinderea capacității de stocare a rafinăriei Petromidia
16:30
Investiții strategice în modernizarea și extinderea capacității de stocare a rafinăriei Petromidia
INEDIT Furt uriaș într-o fermă din Australia. 5.500 de oi Dorper au dispărut, iar paguba depășește 1,7 milioane de dolari 
16:28
Furt uriaș într-o fermă din Australia. 5.500 de oi Dorper au dispărut, iar paguba depășește 1,7 milioane de dolari 
EMISIUNI OFF The Record. Invitat: Călin Nistor, fost procuror șef DNA
16:25
OFF The Record. Invitat: Călin Nistor, fost procuror șef DNA
CONTROVERSĂ Ambasadorul Rusiei la București neagă implicarea Moscovei în incidentul cu drone din Germania. „Aceste acuzații au fost respinse ca fiind absurde“
16:19
Ambasadorul Rusiei la București neagă implicarea Moscovei în incidentul cu drone din Germania. „Aceste acuzații au fost respinse ca fiind absurde“

Cele mai noi

Trimite acest link pe