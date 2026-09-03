Circulația rutieră pe Transfăgărășan va fi blocată complet, sâmbătă 5 septembrie, pe un tronson de peste 54 de kilometri, pentru desfășurarea unui eveniment sportiv. Măsura urmează unei serii de restricții succesive aplicate pe parcursul acestei săptămâni pentru un eveniment auto.

În vederea desfășurării evenimentului ,,Bentley Transfăgărășan Experience”, circulația rutieră se va închide marți, 01.09.2026 și miercuri, 02.09.2026, în intervalul orar 07:00 – 11:00, pe DN7C- Transfăgărășan, sectorul de drum km 104+400 – km 116+808b, anunță autoritățile rutiere.

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Zona Barajului Vidraru va fi restricționată

,,Participanții la trafic sunt rugați să manifeste prudență sporită, să respecte semnalizarea rutieră temporară instituită în zonă, precum și indicațiile personalului de dirijare a traficului“ comunică DRDP Brașov.

Restricția de circulație va fi instituită pe Transfăgărășan, pe sectorul cuprins între kilometrul 62+100, în zona Barajului Vidraru, și kilometrul 116+808, la Bâlea Lac, în intervalul orar 07:00 – 18:00.

„Sâmbătă, 5 septembrie 2026, circulația rutieră pe drumul național DN 7C, sectorul cuprins între km 62+100 (Baraj Vidraru) și km 116+808 (Bâlea Lac), va fi închisă temporar, în intervalul orar 07:00 – 18:00. Restricția este necesară pentru desfășurarea competiției sportive de înot, ciclism și alergare ,,TRANSFIER 2026”, se arată în mesajul publicat pe Facebook de CNAIR.

Autoritățile le recomandă șoferilor să respecte indicațiile organizatorilor și ale echipajelor de poliție aflate în teren, să circule cu prudență și să ia în calcul rute alternative, mai ales în zona Transfăgărășanului, unde restricțiile se suprapun cu perioada de vârf a sezonului turistic.

Val de restricții vara aceasta

Noua restricție vine la scurt timp după ce, tot în această săptămână, circulația pe Transfăgărășan a fost oprită miercuri, 2 septembrie, timp de 4 ore, pe un sector de 26 de kilometri.

Marți, 1 septembrie, circulația a mai fost oprită în același interval, din același motiv, iar vineri, 4 septembrie, circulația va fi restricționată, tot de la 7:00 la 11:00, pentru un alt eveniment automobilistic.

De notat că restricții au existat și în luna iulie, când măsurile sunt luate cu ocazia Turului Ciclist al Sibiului 2026 și evenimentului auto COBYX Colletion – Romanian Tour 2.