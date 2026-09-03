Prima pagină » Știri externe » Tragedie în Oceanul Atlantic. 80 de migranți, inclusiv un bebeluș, au murit pe o barcă care a plutit în derivă o lună. Unde se îndrepta ambarcațiunea

Tragedie în Oceanul Atlantic. 80 de migranți, inclusiv un bebeluș, au murit pe o barcă care a plutit în derivă o lună. Unde se îndrepta ambarcațiunea

Melania Agiu
Tragedie în Oceanul Atlantic. 80 de migranți, inclusiv un bebeluș, au murit pe o barcă care a plutit în derivă o lună. Unde se îndrepta ambarcațiunea
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

O nouă tragedie a fost descoperită în Oceanul Atlantic, unde peste 80 de persoane, inclusiv un bebeluș, sunt considerate moarte după ce barca lor a plutit în derivă timp de aproape o lună (27 de zile), relatează BBC. Ambarcațiunea încerca să ajungă din Gambia în Spania.

Echipele spaniole de salvare maritimă au localizat, miercuri, ambarcațiunea la aproximativ 65 de mile marine sud-vest de orașul de coastă Arguineguín din Gran Canaria și au găsit 44 de supraviețuitori, precum și cinci cadavre la bord.

Se crede că ambarcațiunea a plecat din Gambia, în Africa de Vest, la începutul lunii august, cu 127 de persoane la bord. Activista pentru drepturile omului Helena Maleno Garzón, fondatoarea organizației caritabile spaniole „Caminando Fronteras”, a declarat că 83 de persoane și-au pierdut viața.

Sondaj Gândul

Ce îți dorești de la viitorul guvern?

Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

Echipele de salvare au fost nevoite să lase în urmă cele cinci cadavre pe care le-au găsit din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile de pe mare, a precizat Serviciul de Salvare Maritimă.

Organizația nu a putut verifica câte persoane se aflau inițial la bord. Supraviețuitorii de pe ambarcațiunea adusă în portul Arguineguin din Gran Canaria ar fi declarat pentru Crucea Roșie că au plecat spre Insulele Canare cu peste 100 de persoane la bord.

Cei 44 de supraviețuitori sunt bărbați din Africa subsahariană, a precizat Serviciul de Salvare Maritimă într-un comunicat.

Trei dintre supraviețuitori au fost transportați cu elicopterul la spital și se află în stare critică.

Ruta atlantică din Africa de Vest către Insulele Canare este una dintre cele mai periculoase rute de migrație din lume.

Mii de migranți se îmbarcă, în fiecare an, în această călătorie periculoasă, încercând să ajungă pe teritoriul spaniol, în ciuda riscurilor pe care le prezintă marea agitată, curenții puternici și distanțele mari.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS A murit Gloria Steinem, jurnalistă emblematică și activistă pentru drepturile femeilor. Celebră pentru reportajul scandalos despre cluburile Playboy
16:37
A murit Gloria Steinem, jurnalistă emblematică și activistă pentru drepturile femeilor. Celebră pentru reportajul scandalos despre cluburile Playboy
INEDIT Furt uriaș într-o fermă din Australia. 5.500 de oi Dorper au dispărut, iar paguba depășește 1,7 milioane de dolari 
16:28
Furt uriaș într-o fermă din Australia. 5.500 de oi Dorper au dispărut, iar paguba depășește 1,7 milioane de dolari 
CONTROVERSĂ Ambasadorul Rusiei la București neagă implicarea Moscovei în incidentul cu drone din Germania. „Aceste acuzații au fost respinse ca fiind absurde“
16:19
Ambasadorul Rusiei la București neagă implicarea Moscovei în incidentul cu drone din Germania. „Aceste acuzații au fost respinse ca fiind absurde“
FLASH NEWS Președintele Consiliului European a mulțumit României pentru angajamentul „neclintit“ față de securitatea Europei. „Escaladarea din partea Rusiei nu va slăbi unitatea europeană“
14:50
Președintele Consiliului European a mulțumit României pentru angajamentul „neclintit“ față de securitatea Europei. „Escaladarea din partea Rusiei nu va slăbi unitatea europeană“
CONTROVERSĂ Ambasadorul Rusiei la Varșovia, chemat să dea explicații după incidentele din Germania. „Nu acceptăm testarea fără consecințe a granițelor noastre“
13:58
Ambasadorul Rusiei la Varșovia, chemat să dea explicații după incidentele din Germania. „Nu acceptăm testarea fără consecințe a granițelor noastre“
FLASH NEWS Olanda mută peste 90 de tone din rezervele de aur din SUA și Canada la Londra. Ce argumente aduce Banca centrală și cum au fost făcute transferurile
13:09
Olanda mută peste 90 de tone din rezervele de aur din SUA și Canada la Londra. Ce argumente aduce Banca centrală și cum au fost făcute transferurile
Mediafax
„ȚEAPĂ” de 70 de milioane de euro: Estonia a cumpărat obuze de la o firmă fără experiență
Digi24
Noua coaliție mortală ce amenință să destabilizeze și mai mult Orientul Mijlociu. Doi foști inamici s-au aliat în lupta contra SUA
Cancan.ro
495 lei amendă pentru toți șoferii români care pleacă la drum noaptea, fără a verifica acest detaliu aparent banal
Prosport.ro
Nemții au scris despre cum a profitat Ion Țiriac de căderea comunismului și a construit un imperiu: „Munca monumentală a unui antreprenor neobosit”
Adevarul
Primarul Galațiului îl compară pe Bolojan cu Ceaușescu: „Unul a vrut să plătească datoria externă, celălalt să reducă deficitul cu orice preț”
Mediafax
Satul în care clopotele unei biserici bat sub apă. Localitatea a fost inundată în urma apariției unui baraj
Click
„Vine controlorul cu imbusul”. Ce au pățit pasagerii în noile trenuri cușetă București–Satu Mare
Digi24
Locul de parcare din fața casei sau a blocului: Cine îl poate folosi și ce faci dacă alt șofer îl ocupă
Cancan.ro
Lovitură pentru Teodora Becali! Decizia luată de Tribunalul Constanţa în dosarul care o vizează pe fiica patronului FCSB
Ce se întâmplă doctore
Cum arată acum Nuți, bona copiilor Anamariei Prodan. Cine este cea care i-a fost alături ani buni impresarei
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Ești oprit în trafic pentru că ai fi lovit un pieton? S-ar putea să fii victima unei înșelătorii
Descopera.ro
Câtă apă există pe Pământ?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Se poate face dragoste într-o zi de doliu național?
Descopera.ro
Conductele de petrol și gaze abandonate eliberează tone de microplastice în ocean în fiecare an
Mediafax Italia
Șoferii din Italia folosesc aceste semnale la volan. În România, mesajul poate fi complet diferit
Mediafax Spania
„Tupeiști și aroganți!” Cine sunt turiștii cu cea mai proastă reputație în toată Spania

Cele mai noi

Trimite acest link pe