Tragedie în Oceanul Atlantic. 80 de migranți, inclusiv un bebeluș, au murit pe o barcă care a plutit în derivă o lună. Unde se îndrepta ambarcațiunea

O nouă tragedie a fost descoperită în Oceanul Atlantic, unde peste 80 de persoane, inclusiv un bebeluș, sunt considerate moarte după ce barca lor a plutit în derivă timp de aproape o lună (27 de zile), relatează BBC. Ambarcațiunea încerca să ajungă din Gambia în Spania.

Echipele spaniole de salvare maritimă au localizat, miercuri, ambarcațiunea la aproximativ 65 de mile marine sud-vest de orașul de coastă Arguineguín din Gran Canaria și au găsit 44 de supraviețuitori, precum și cinci cadavre la bord.

Se crede că ambarcațiunea a plecat din Gambia, în Africa de Vest, la începutul lunii august, cu 127 de persoane la bord. Activista pentru drepturile omului Helena Maleno Garzón, fondatoarea organizației caritabile spaniole „Caminando Fronteras”, a declarat că 83 de persoane și-au pierdut viața.

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Echipele de salvare au fost nevoite să lase în urmă cele cinci cadavre pe care le-au găsit din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile de pe mare, a precizat Serviciul de Salvare Maritimă.

Organizația nu a putut verifica câte persoane se aflau inițial la bord. Supraviețuitorii de pe ambarcațiunea adusă în portul Arguineguin din Gran Canaria ar fi declarat pentru Crucea Roșie că au plecat spre Insulele Canare cu peste 100 de persoane la bord.

Cei 44 de supraviețuitori sunt bărbați din Africa subsahariană, a precizat Serviciul de Salvare Maritimă într-un comunicat.

Trei dintre supraviețuitori au fost transportați cu elicopterul la spital și se află în stare critică.

Ruta atlantică din Africa de Vest către Insulele Canare este una dintre cele mai periculoase rute de migrație din lume.

Mii de migranți se îmbarcă, în fiecare an, în această călătorie periculoasă, încercând să ajungă pe teritoriul spaniol, în ciuda riscurilor pe care le prezintă marea agitată, curenții puternici și distanțele mari.