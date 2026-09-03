Ambasadorul Rusiei la București neagă implicarea Moscovei în incidentul cu drone din Germania. „Aceste acuzații au fost respinse ca fiind absurde“

Ambasadorul Rusiei la București, Vladimir Lipaev, a respins categoric acuzațiile privind implicarea Moscovei în incidentul de la aeroportul din Leipzig, calificându-le drept „nefondate, nejustificate și absurde”. Reacția diplomatului rus vine în urma unei întrevederi oficiale la Ministerul Afacerilor Externe, unde partea română și-a exprimat îngrijorarea față de incidentele din Germania.

Reamintim că Vladimir Lipaev a fost convocat, miercuri la Ministerul de Externe de la București pentru explicații legate de incidentele cu drone din Leipzig.

„În cadrul întâlnirii, partea română și-a exprimat solidaritatea cu Germania și a protestat împotriva acțiunilor hibride pe care Rusia le-ar întreprinde, menite să divizeze societatea europeană”, a declarat Lipaev pentru TASS. „Din partea noastră, toate aceste acuzații au fost respinse ca fiind absurde, ridicole, nefondate și fără temei”.

Sondaj Gândul Ce îți dorești de la viitorul guvern? Scăderea taxelor

Relansarea investițiilor

Scăderea deficitului bugetar

Eliminarea CASS pentru mame

Creșterea pensiilor Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

Marți, guvernul german a atribuit oficial Rusiei responsabilitatea pentru incidentul cu drona de la aeroportul Leipzig/Halle și a anunțat măsuri de retorsiune. În special, s-a decis închiderea consulatului general al Federației Ruse din Bonn.

Au mai fost luate și măsuri precum denunțarea acordului privind activitatea „Casei Ruse” din Berlin, înăsprirea controalelor la intrare pentru cetățenii ruși și intensificarea presiunii asupra așa-numitei flote „din umbră” a Federației Ruse. Ambasadorul Rusiei în Germania, Serghei Nechaev, a respins categoric toate acuzațiile aduse de Germania, calificându-le drept nefondate și absurde.

La rândul său, Rusia a decis să închidă Institutele Goethe din Moscova, Sankt Petersburg și Ekaterinburg. Decizia a fost anunțată joi de ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, și vine după măsurile adoptate de Berlin în urma incidentului cu o dronă la aeroportul Leipzig.