O femeie în vârstă de 60 de ani din București a fost arestată preventiv pentru 30 de zile, după ce și-ar fi atacat soțul cu un obiect ascuțit. Cei doi s-ar fi certat pe 1 septembrie, iar femeia l-ar fi atacat în urma conflictului. Fapta a fost descoperită a doua zi, când bărbatul s-a dus la muncă și a fost observat de un coleg că avea o rană în zona abdominală. În prezent, bărbatul primește îngrijiri de specialitate la spital, în timp ce agresoarea este încarcerată.

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Bărbatul înjunghiat s-a dus a doua zi la muncă

Bărbatul în vârstă de 62 de ani ar fi fost înjunghiat de soția sa. Polițiștii Secției 22 au primit o sesizare miercuri, 2 septembrie 2026, din partea unui cetățean care a observat că un coleg s-a prezentat la program cu o rană vizibilă în zona abdomenului.

În urma primelor verificări, anchetatorii au stabilit că fapta a fost făcută la domiciliul victimei, astfel că dosarul a fost trimis imediat către Secția 19 Poliție, potrivit comunicatului Poliției Capitalei.

Cercetările au reliefat că atacul a izbucnit pe fondul unui conflict spontan între cei doi soți. Bărbatul nu a solicitat ajutor medical de urgență la momentul incidentului și a plecat la muncă a doua zi, de unde a fost preluat ulterior de o ambulanță și transportat la o unitate spitalicească pentru investigații amănunțite.

Bărbatul a refuzat ordinul de restricție

Autoritățile i-au adus la cunoștință victimei drepturile prevăzute de Legea nr. 217/2003 cu privire la combaterea violenței domestice, inclusiv opțiunea de emitere a unui ordin de protecție provizoriu, însă bărbatul a refuzat completarea formularului necesar pentru evaluarea riscului.

În acest moment nu sunt cunoscute motivele exacte care au generat disputa dintre soți și nici tipul precis al obiectului folosit la comiterea faptei.

Polițiștii Secției 19 au emis inițial o ordonanță de reținere pentru 24 de ore pe numele femeii, iar instanța de judecată a dispus arestarea preventivă a acesteia pentru o durată de 30 de zile. Ancheta continuă sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 5, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de violență în familie.