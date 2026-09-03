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Legătura feroviară dintre România și Bulgaria se închide pentru mai bine de opt luni. Ce lucrări se fac pe ruta București – Giurgiu

Legătura feroviară dintre România și Bulgaria se închide pentru mai bine de opt luni. Ce lucrări se fac pe ruta București - Giurgiu
Tren CFR Călători / Sursa foto - ARHIVĂ: Mediafax Foto
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Circulația trenurilor între România și Bulgaria va fi suspendată pentru mai bine de opt luni în 2027, în contextul lucrărilor de modernizare și electrificare a liniei feroviare București – Giurgiu. În perioada 5 aprilie – 13 decembrie 2027, trenurile de călători și cele de marfă nu vor mai putea circula pe relația Giurgiu – Ruse și nu vor putea utiliza Podul Prieteniei. Pentru transporturile internaționale vor fi stabilite rute alternative, inclusiv prin punctele de frontieră Vidin și Kardam, informează Economedia.

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Măsura este necesară pentru desfășurarea lucrărilor pe tronsonul București Progresu – Jilava – Giurgiu Nord – Giurgiu Nord Frontieră. Autoritățile au informat deja operatorii de transport cu privire la perioada în care infrastructura va fi indisponibilă, astfel încât aceștia să își poată reorganiza traseele.

Investiție de peste 2,1 miliarde de lei

Lucrările de pe acest tronson sunt realizate în baza unui contract în valoare de 2,108 miliarde de lei, fără TVA. Proiectul este derulat de asocierea RailWorks, formată din Arcada Company, în calitate de lider, și Alstom Transport. Modernizarea urmărește transformarea liniei existente într-o infrastructură feroviară electrificată și adaptată standardelor europene. Pe lângă lucrările la calea ferată, proiectul include modernizarea sistemelor de semnalizare și telecomunicații și instalarea unor sisteme moderne pentru controlul traficului.

Pe traseul de 93,45 kilometri sunt prevăzute lucrări complexe, printre care electrificarea liniei, implementarea sistemului ERTMS Nivel 2, instalarea sistemelor ETCS Nivel 2 și GSM-R, dar și modernizarea stațiilor și a lucrărilor de artă.

Un alt obiectiv important este dublarea liniei pe sectorul Daia – Frătești, pe o lungime de aproximativ 4,2 kilometri. În zona Daia urmează să fie construit și un viaduct de circa 323 de metri, necesar în special din cauza condițiilor de teren.

Proiectul mai prevede reabilitarea podurilor și podețelor, modernizarea peroanelor și clădirilor din stații, precum și construirea unor substații de tracțiune la Jilava și Frătești.

Trenuri cu viteze de până la 160 km/h

După finalizarea investiției, infrastructura va permite circulația trenurilor de pasageri cu viteze de până la 160 km/h. În cadrul asocierii care execută lucrările, Alstom se ocupă de partea de electrificare și de implementarea sistemelor moderne de semnalizare și control digital al traficului, în timp ce Arcada Company are în responsabilitate lucrările de construcții civile.

La sfârșitul lunii iulie 2026, progresul fizic al lucrărilor ajunsese la 12%. Contractul are o durată totală de 36 de luni, dintre care șase luni sunt rezervate proiectării, iar 30 de luni execuției.

Finanțarea este asigurată prin Mecanismul pentru Interconectarea Europei, programul CEF 2021 – 2027, cu o contribuție de la bugetul de stat. Pentru proiectul de modernizare a infrastructurii feroviare dintre București Nord și Giurgiu Nord Frontieră, Comisia Europeană a aprobat o valoare eligibilă de aproximativ 498,4 milioane de euro. Potrivit estimărilor actuale ale CFR Infrastructură, lucrările ar urma să fie finalizate astfel încât circulația feroviară pe tronsonul modernizat să fie reluată complet în septembrie 2028.

O legătură importantă pentru transportul internațional

Închiderea temporară a liniei va avea efecte în special asupra transportului feroviar de marfă. Ruta Giurgiu – Ruse reprezintă o conexiune importantă între rețeaua feroviară din România și cea din Bulgaria, iar de aici transporturile pot continua către Grecia și Turcia. Linia face parte din rețeaua europeană TEN-T, iar modernizarea sa este menită să crească atât capacitatea de transport, cât și siguranța și eficiența circulației.

Electrificarea va permite utilizarea trenurilor electrice pe întreg traseul, în timp ce noile sisteme de semnalizare și control vor contribui la gestionarea mai eficientă a traficului feroviar. Modernizarea are și o importantă componentă istorică. Linia București – Giurgiu a fost inaugurată în 1869 și este prima cale ferată construită în România.

După o întrerupere de aproximativ 19 ani, provocată de prăbușirea podului de la Grădiștea, legătura feroviară directă dintre București și Giurgiu a fost reluată la 1 iunie 2024.

Lucrările actuale reprezintă următoarea etapă a proiectului și urmăresc extinderea modernizării până la frontiera cu Bulgaria. La final, ruta va beneficia de electrificare, sisteme moderne de semnalizare, capacitate sporită și condiții pentru viteze de circulație considerabil mai mari.

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