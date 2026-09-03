Invitat la emisiunea „Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu”, europarlamentarul Cristian Terheș face dezvăluiri despre planurile de la Bruxelles. Ce se întâmplă cu banii românilor din bănci? Pregătește PPE și Renew o rezoluție privind România și statul de drept, după povestea cu Fritz, noua lege și decizia CCR? Emisiunea poate fi urmărită live pe Facebook și YouTube.

Cum a ajuns România să fie acaparată de „operațiunea salvarea lui Fritz”? În 2024, USR publica o rezoluție prin care partidul se angaja să demită membrii de partid condamnați penal. De ce se luptă acum cu justiția?

România digitalizată are probleme la servere. Portofelul digital de sănătate s-a lovit din prima zi de probleme tehnice. Oana Gheorghiu a anunțat că a comunicat mai departe erorile, dar a făcut și ea o eroare. A încurcat Casa Națională de Asigurări de Sănătate cu Casa Națională de Pensii Publice.

Găsești toate aceste subiecte, dar și informații în exclusivitate, la emisiunea „Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu”. În platoul emisiunii vor fi prezenți reprezentanți ai partidelor din România.