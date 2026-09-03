Ancheta parlamentară privind controversata întâlnire dintre Ilie Bolojan și Elena-Simina Tănăsescu intră într-o etapă decisivă. Comisia pentru Constituționalitate a Senatului a programat primele audieri pentru marți, 8 septembrie, urmând să fie chemați să dea explicații chiar cei doi oficiali, dar și președintele Senatului, Mircea Abrudean, în biroul căruia a avut loc întrevederea.

Întâlnirea dintre Bolojan și Tănăsescu a avut loc pe 14 august, în biroul președintelui Senatului. În paralel cu audierile, comisia a solicitat și imaginile surprinse de camerele de supraveghere din Parlament, pentru a putea reconstitui traseul celor doi în ziua întrevederii.

Sondaj Gândul Ce îți dorești de la viitorul guvern? Scăderea taxelor

Relansarea investițiilor

Scăderea deficitului bugetar

Eliminarea CASS pentru mame

Creșterea pensiilor Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

Cine va fi audiat în ancheta Bolojan-Tănăsescu

Comisia pentru Constituționalitate a convocat șase persoane sau reprezentanți ai structurilor din conducerea Senatului.

Pe lista celor care trebuie să ofere explicații se află:

Ora 11:00 – Premierul demis, Ilie Bolojan

Ora 11:30 – Președintele Curții Constituționale, Simina Tănăsescu

Ora 13:00 – Președintele Senatului, Mircea Abrudean

Ora 13:00 – Directorul Cancelariei Președintelui Senatului

Ora 13:00 – Directorul Cabinetului Președintelui Senatului

Ora 13:00 – Directorul Grupului de consilieri ai Președintelui Senatului

Audierile vor începe pe 8 septembrie 2026. Inițial, acestea erau programate pentru 7 septembrie, însă programul parlamentar a fost modificat pentru ca parlamentarii să poată participa în teritoriu la festivitățile dedicate începerii noului an școlar.

Comisia vrea imaginile de pe camerele de supraveghere

Ancheta parlamentară nu se va baza doar pe declarațiile celor implicați. Comisia a solicitat oficial înregistrările camerelor de supraveghere din Parlament din 14 august, Gândul a publicat documentul. Cererea vizează în special zonele de acces către biroul președintelui Senatului, acolo unde a avut loc întâlnirea dintre Bolojan și Tănăsescu. Solicitarea pentru obținerea imaginilor a fost aprobată de conducerea Parlamentului.

Demersul nu reprezintă doar o inițiativă a Comisiei pentru Constituționalitate. Senatul a aprobat ancheta prin Hotărârea nr. 113 din 24 august 2026, publicată în Monitorul Oficial.

Documentul prevede clarificarea împrejurărilor în care a avut loc întâlnirea, precum și a naturii și scopului acesteia. În plus, senatorii vor să afle de ce discuția s-a desfășurat în biroul președintelui Senatului și care au fost subiectele abordate de Ilie Bolojan și Elena-Simina Tănăsescu.

În hotărâre este invocată și necesitatea menținerii încrederii publice în imparțialitatea și integritatea activității Curții Constituționale. Plenul Senatului a aprobat începerea anchetei pe 24 august, cu 67 de voturi „pentru” și 41 „împotrivă”.

De ce a devenit controversată întâlnirea

Reamintim că Ilie Bolojan și Elena-Simina Tănăsescu s-au întâlnit pe 14 august, în biroul lui Mircea Abrudean. Întrevederea a stârnit controverse în special din cauza momentului în care a avut loc.

La doar câteva zile distanță, Curtea Constituțională urma să reia dezbaterile în mai multe dosare cu miză instituțională, inclusiv cele referitoare la Legea integrității. Atât Bolojan, cât și Tănăsescu au respins acuzațiile potrivit cărora în cadrul întâlnirii ar fi fost discutate dosare aflate pe rolul CCR.