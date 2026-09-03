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Primărie din Dolj amendată cu 40.000 lei pentru că monta ilegal apometre. Angajat al Primăriei: „Se racordau noaptea și noi nu știam”

Elena Ailuţoaei
Primărie din Dolj amendată cu 40.000 lei pentru că monta ilegal apometre. Angajat al Primăriei:
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În urma unui control făcut de cei de la Direcția Apelor s-a stabilit că Primăria Pleșoi nu deținea Autorizație de Gospodărire a Apelor, document obligatoriu pentru desfășurarea legală a activităților privind captarea, tratarea și furnizarea apei.

Pentru această abatere, a fost aplicată o amendă contravențională în valoare de 40.000 de lei. Mai mult decât atât, verificările din teren au evidențiat existența unor racorduri de apă la gospodăriile cetățenilor, precum și indexuri înregistrate pe apometre.

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Primărie din Dolj amendată cu 40.000 lei pentru că monta ilegal apometre. Angajat al Primăriei Se racordau noaptea și noi nu știam

Primărie din Dolj amendată cu 40.000 lei pentru că monta ilegal apometre

„Inspectorii Apele Române Jiu au constatat că:

  • la gospodăriile de apă ale cetățenilor există racorduri de alimentare cu apă și apometre cu index;
  • apometrul din stația de tratare a apei prezintă index;
  • și la cele două foraje există apometre care prezintă index;
  • la momentul controlului, UAT Pleșoi nu a putut prezenta procesul-verbal de recepție/terminare a lucrărilor.
Primărie din Dolj amendată cu 40.000 lei pentru că monta ilegal apometre. Angajat al Primăriei Se racordau noaptea și noi nu știam

Primărie din Dolj amendată cu 40.000 lei pentru că monta ilegal apometre

În cadrul controlului, reprezentantul autorității locale a declarat inspectorilor că nu avea cunoștință despre existența acestor racorduri și nici despre indexurile înregistrate la apometrul din stația de tratare și la cele două foraje, afirmând că oamenii „se branșează noaptea”. Fără autorizație, apa nu poate fi furnizată legal consumatorilor.

Ca urmare a celor constatate, a fost dispusă măsura interzicerii furnizării apei către consumatori până la obținerea Autorizației de Gospodărire a Apelor, cu respectarea tuturor obligațiilor legale”, se arată în raportul de control.

Primarul spune însă că oamenii s-au racordat ilegal, noaptea.

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