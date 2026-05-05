Scenariul exploziv dezvăluit de Doru Bușcu: Nicușor Dan e dispus să renunțe la USR/Nu mai e o obsesie personală pentru el

Succesul moțiunii de cenzură de marți, care a dus la demiterea premierului Ilie Bolojan, continuă să facă valuri. Invitat în emisiunea Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, jurnalistul Doru Bușcu a punctat că în echilibrul politic va conta și poziția președintelui. Astfel, Nicușor Dan ar fi dispus să renunțe la susținerea USR, partid care a provocat critici susținute într-o parte a societății în cele 10 luni la guvernare.

În viziunea redactorului-șef Cațavencii, șeful statului va profita de actuala criză pentru a se îndepărta de useriști. Mai ales că USR, partid pe care l-a înființat, s-a apropiat neașteptat de mult de premierul Bolojan.

Bușcu: USR nu mai este o obsesie personală a lui Nicușor

Concret, liderul de la Cotroceni se va adapta voinței exprimate de moțiunea de cenzură de azi, anticipează Doru Bușcu. Mai ales că obiectivul său personal este să aibă în continuare un guvern pro-european. Context în care este de așteptat să se delimiteze de foștii săi colegi.

Cred că Nicușor Dan își va plia voința pe situația reală pentru că, în primul rând, scopul lui este să aibă un guvern pro-occidental. Apoi USR nu mai este o obsesie personală a lui, pentru că USR a trecut cu arme, bagaje și o parte din suflet în tabăra convingerilor lui Ilie Bolojan. De aceea cred că, la limită, Nicușor e dispus să renunțe la USR. Doar doar s-o recompune o majoritate căreia să i se poată pune ștampila pro-occidentală. Și să poată el reveni la activitățile rare pe care le desfășoară la Cotroceni, a comentat Doru Bușcu în studioul Gândul.

Invitatul a mai observat că, deși este în criză, PNL ar trebui să discute rațional și „să nu-l arunce pe fereastră” pe președintele său Bolojan. Nimic din ce a făcut Bolojan nu a fost în afara protocolului de guvernare, a conchis Bușcu.

Tudor Chirilă sare la gâtul lui Nicușor Dan după căderea Guvernului Bolojan: „El e primul pesedist al țării. Are o parte de vină”

