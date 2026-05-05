Victor Negrescu, după rezultatul de la moțiune: „Singura direcție viabilă este formarea rapidă a unui guvern pro-occidental”

Vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu, le cere partidelor de dreapta să revină la negocieri pentru formarea rapidă a unui guvern pro-occidental, după adoptarea moțiunii de cenzură împotriva Guvernului Bolojan.
„Moțiunea de cenzură a trecut. Singura direcție viabilă este formarea rapidă a unui guvern pro-occidental, cu un mandat ambițios, bazat pe reforme consistente, performanță economică și măsuri reale de echitate socială.
Împreună cu familia social-democrată europeană, facem apel la forțele politice de dreapta să dea dovadă de responsabilitate și să revină rapid și cu maturitate la masa negocierilor. Acest mesaj a fost de altfel deseori comunicat de toate grupurile politice pro-europene din Parlamentul European.
Coaliția trebuie și poate să livreze mai mult și mai bine pentru oameni. Atunci când o majoritate covârșitoare a cetățenilor este nemulțumită de rezultatele economice și sociale, este evident că lucrurile trebuiau schimbate. Și asta s-a întâmplat. Nimeni nu ar trebui însă să se agațe acum de putere, deoarece România nu poate depinde de un singur om.
În același timp, trebuie să reamintim un principiu esențial: într-o coaliție, guvernarea înseamnă dialog, respect și responsabilitate împărțită. Iar, Partidul Social Democrat își propune să depășească rapid aceste momente, să uite atacurile la care a fost supus și să construiască politici sănătoase pentru români.
Forțele politice pro-europene își pot asuma împreună un set de obiective clare pentru români care să dea un nou sens acestei coaliții:
- 1. Cheltuirea corectă, transparentă și integrală a tuturor fondurilor europene, prin asumarea tuturor reformelor necesare, și construirea unui mandat puternic de țară pentru bugetul UE post-2027;
2. Revenirea la un sistem fiscal predictibil, dezvoltarea unor mecanisme de relansare a economiei și a consumului și finalizarea tuturor investițiilor;
3. Combaterea evaziunii fiscale și a tuturor inechităților sociale, finanțarea adecvată a justiției, transpunerea legislației europene și respectarea legii și a drepturilor sociale;
4. Proiecte de țară: finalizarea aderării la OCDE anul acesta, un plan pentru aderarea la euro și identificarea unui proiect național fanion;
5. Reforma națională: un plan de reformă constituțională pentru a pregăti România pentru anii care urmează.
Dacă ne vom concentra pe aceste lucruri, vom reuși să depășim mizele mici și personale. Voi susține activ ca viitoarea coaliție pro-occidentală să aibă un mandat ambițios și să livreze rezultate concrete pentru cetățeni”, a scris Victor Negrescu pe Facebook.
Moțiunea de cenzură împotriva Guvernului condus de Ilie Bolojan a trecut, astăzi, cu 281 de voturi pentru, din 431 de parlamentari prezenți. După votul în Parlament, Executivul este demis și rămâne doar interimar, până la formarea unei noi majorități.
