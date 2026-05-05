Prima pagină » Actualitate » Victor Negrescu, după rezultatul de la moțiune: „Singura direcție viabilă este formarea rapidă a unui guvern pro-occidental”

Victor Negrescu, după rezultatul de la moțiune: „Singura direcție viabilă este formarea rapidă a unui guvern pro-occidental”

Victor Negrescu, după rezultatul de la moțiune: „Singura direcție viabilă este formarea rapidă a unui guvern pro-occidental”
Galerie Foto 2
Victor Negrescu (s) și Ilie Bolojan
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne pe Google News

Vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu, le cere partidelor de dreapta să revină la negocieri pentru formarea rapidă a unui guvern pro-occidental, după adoptarea moțiunii de cenzură împotriva Guvernului Bolojan.

Victor Negrescu / FOTO – Facebook

„Moțiunea de cenzură a trecut. Singura direcție viabilă este formarea rapidă a unui guvern pro-occidental, cu un mandat ambițios, bazat pe reforme consistente, performanță economică și măsuri reale de echitate socială.

Împreună cu familia social-democrată europeană, facem apel la forțele politice de dreapta să dea dovadă de responsabilitate și să revină rapid și cu maturitate la masa negocierilor. Acest mesaj a fost de altfel deseori comunicat de toate grupurile politice pro-europene din Parlamentul European.

Coaliția trebuie și poate să livreze mai mult și mai bine pentru oameni. Atunci când o majoritate covârșitoare a cetățenilor este nemulțumită de rezultatele economice și sociale, este evident că lucrurile trebuiau schimbate. Și asta s-a întâmplat. Nimeni nu ar trebui însă să se agațe acum de putere, deoarece România nu poate depinde de un singur om.

În același timp, trebuie să reamintim un principiu esențial: într-o coaliție, guvernarea înseamnă dialog, respect și responsabilitate împărțită. Iar, Partidul Social Democrat își propune să depășească rapid aceste momente, să uite atacurile la care a fost supus și să construiască politici sănătoase pentru români.

Forțele politice pro-europene își pot asuma împreună un set de obiective clare pentru români care să dea un nou sens acestei coaliții:

  1. 1. Cheltuirea corectă, transparentă și integrală a tuturor fondurilor europene, prin asumarea tuturor reformelor necesare, și construirea unui mandat puternic de țară pentru bugetul UE post-2027;
    2. Revenirea la un sistem fiscal predictibil, dezvoltarea unor mecanisme de relansare a economiei și a consumului și finalizarea tuturor investițiilor;
    3. Combaterea evaziunii fiscale și a tuturor inechităților sociale, finanțarea adecvată a justiției, transpunerea legislației europene și respectarea legii și a drepturilor sociale;
    4. Proiecte de țară: finalizarea aderării la OCDE anul acesta, un plan pentru aderarea la euro și identificarea unui proiect național fanion;
    5. Reforma națională: un plan de reformă constituțională pentru a pregăti România pentru anii care urmează.

Dacă ne vom concentra pe aceste lucruri, vom reuși să depășim mizele mici și personale. Voi susține activ ca viitoarea coaliție pro-occidentală să aibă un mandat ambițios și să livreze rezultate concrete pentru cetățeni”, a scris Victor Negrescu pe Facebook.

Moțiunea de cenzură împotriva Guvernului condus de Ilie Bolojan a trecut, astăzi, cu 281 de voturi pentru, din 431 de parlamentari prezenți. După votul în Parlament, Executivul este demis și rămâne doar interimar, până la formarea unei noi majorități.

Autorul mai recomandă:

Rareș Bogdan îl atacă pe Ilie Bolojan la Gândul: „Prea puține investiții /prea puține reforme”

Nicușor Dan anunță că încep negocierile la Cotroceni, exclude alegerile anticipate și prevestește un guvern prooccidental

PNLuptă după dărâmarea lui Bolojan. Începe măcelul. Trei vicepreședinți au dat semnalul execuției lui Bolojan. Cine participă la ședința de urgență

Tudor Chirilă sare la gâtul lui Nicușor Dan după căderea Guvernului Bolojan: „El e primul pesedist al țării. Are o parte de vină”

Ilie Bolojan, mut după moțiunea de cenzură. La ce întrebări a evitat să răspundă premierul înainte de ședința PNL

Solicitarea Partidului Socialiștilor Europeni după moțiunea de cenzură: „România are nevoie de un guvern care să asigure stabilitate” 

Sorin Grindeanu schițează portretul viitorului premier: „Sunt toate variantele pe masă. Ar trebui să fie PNL”

Cristoiu, uluit de rapiditatea cu care PNL-iștii îl execută pe Ilie Bolojan: În spatele planului e o forță foarte mare

Apocalipsa economică se amână. Bursa de la București crește după moțiunea de cenzură împotriva lui Bolojan

Bulgarii, în criză politică de ani de zile, trag un semnal de alarmă pentru București: „Instabilitatea politică adaugă presiune pe economia României”

Deputatul PSD Mihai Weber, după rezultatul moțiunii: „Vot istoric în Parlament! Dorința românilor nu a putut fi ignorată”

Oana Pellea dă vina pe Nicușor Dan pentru căderea lui Bolojan. De ce spune asta

Încă un greu din PNL cere rămânerea la guvernare. Veștea: „PNL trebuie să se reașeze la masa negocierilor”

Recomandarea video

Mediafax
Ce scrie presa internațională despre demiterea Guvernului Bolojan
Digi24
Nicușor Dan, primele declarații după demiterea Guvernului Bolojan
Cancan.ro
Unde va fi înmormântată Angela Similea. Locul ales de marea artistă are o poveste specială
Prosport.ro
FOTO. Prietena Soranei Cîrstea a renunțat la haine. Apariția Anei Ivanovic în costum de baie a aprins imaginația fanilor
Adevarul
SURSE Scenarii în PNL după căderea Guvernului Bolojan: Opoziție, guvern minoritar sau refacerea coaliției cu PSD. Ce spun taberele din partid
Mediafax
Cinci proiecte majore noi de infrastructură rutieră, preluate de CNIR
Click
Aceasta este „formula” lui Einstein pentru fericire și succes în viață
Digi24
Pentru prima dată de la începutul războiului, Ucraina a trimis Flamingo la peste 2.000 de kilometri de linia frontului în Rusia
Cancan.ro
ANAF înmulțește controalele la persoanele fizice. Românii cu averi mari sunt primii vizați
Ce se întâmplă doctore
Cum arată Loredana Groza într-un costum de baie minuscul, la 55 ani. Vedeta a uitat de inhibiții!
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Un mare brand auto a depus cererea pentru marca OLTCIT. Numele istoric legat de Craiova revine în atenție
Descopera.ro
De ce unii oameni pot iubi mai multe persoane în același timp?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. O femeie ușoară merge la tribunal: – Numele? – Margareta
Descopera.ro
„Omul-Lup”: pacientul lui Sigmund Freud declarat vindecat, dar niciodată sănătos
EMISIUNI „Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe miercuri, 6 mai, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitați: Viorel Cataramă, Sorin Grindeanu şi Mirel Palada
20:32
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe miercuri, 6 mai, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitați: Viorel Cataramă, Sorin Grindeanu şi Mirel Palada
ENERGIE A doua cea mai mare rafinărie din Rusia și-a încetat activitatea după ultimul atac ucrainean cu drone
19:57
A doua cea mai mare rafinărie din Rusia și-a încetat activitatea după ultimul atac ucrainean cu drone
FLASH NEWS Iranul își întoarce fața spre Beijing. Șeful diplomației iraniene merge în China cu câteva zile înainte de vizita lui Donald Trump
19:41
Iranul își întoarce fața spre Beijing. Șeful diplomației iraniene merge în China cu câteva zile înainte de vizita lui Donald Trump
DECES Chantal Nobel a murit la 77 de ani. În aprilie 1985, actrița franceză a suferit un accident care i-a distrus cariera
19:37
Chantal Nobel a murit la 77 de ani. În aprilie 1985, actrița franceză a suferit un accident care i-a distrus cariera
JUSTIȚIE Lovitură dublă pentru Ilie Bolojan: a pierdut procesul cu ÎCCJ chiar în ziua demiterii
19:06
Lovitură dublă pentru Ilie Bolojan: a pierdut procesul cu ÎCCJ chiar în ziua demiterii
EXCLUSIV Scenariul exploziv dezvăluit de Doru Bușcu: Nicușor Dan e dispus să renunțe la USR/Nu mai e o obsesie personală pentru el
18:58
Scenariul exploziv dezvăluit de Doru Bușcu: Nicușor Dan e dispus să renunțe la USR/Nu mai e o obsesie personală pentru el

Cele mai noi

Trimite acest link pe