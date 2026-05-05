Lovitură dublă pentru Ilie Bolojan: a pierdut procesul cu ÎCCJ chiar în ziua demiterii

În aceeași zi în care Guvernul condus de Ilie Bolojan a fost demis de Parlament, Curtea de Apel București a dat dreptate ÎCCJ în disputa privind plata drepturilor salariale restante ale magistraților, anunță Mediafax.

Ilie Bolojan a pierdut procesul cu ÎCCJ

Magistrații de la Curtea de Apel București au admis acțiunea intentată de Înalta Curte de Casație și Justiție împotriva Guvernului și a Ministerul Finanțelor.

Decizia obligă Executivul să emită toate actele administrative necesare și să facă demersurile bugetare necesare pentru includerea/alocarea integrală a sumelor solicitate necesare achitării drepturilor salariale restante ale judecătorilor şi ale celorlalte categorii profesionale îndreptățite, prevăzute în titluri executorii, scadente în anul 2026, inclusiv prin rectificare bugetară, dacă este cazul, precum şi la punerea la dispoziția reclamantei (ÎCCJ) a tuturor fondurilor necesare pentru plata drepturilor salariale restante respective, sub sancţiunea unei penalităţi în cuantum de 1% pentru fiecare zi de întârziere.

În plus, instanța a stabilit un termen de 10 zile de la rămânerea definitivă a deciziei, „sub sancțiunea aplicării dispoziţiilor art. 24 alin. (4) din Legea nr. 554/2004. Aplică pârâţilor Guvernul României şi Ministerul Finanţelor o amendă de 20% din salariul minim brut pe economie pe zi de întârziere, care se face venit la bugetul de stat, până la îndeplinirea obligaţiilor stabilite prin prezenta”.

Hotărârea poate fi contestată. Atât Guvernul, cât și celelalte părți implicate au la dispoziție 15 zile pentru a depune recurs, care va fi judecat tot la Curtea de Apel București.

Recomandarea autorului: