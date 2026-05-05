Crin Antonescu. Marele câștigător al moțiunii care a debarcat Guvernul Bolojan este Ilie Bolojan

Crin Antonescu, fost lider PNL și candidat la Cotroceni, consideră că marele câștigător al moțiunii care a debarcat Guvernul Bolojan este Ilie Bolojan. Viitorul fost premier a devenit un personaj politic puternic, crede Antonescu. Deși îl consideră pe Bolojan un ministru modest, fostul perdant la prezidențiale crede că actualul lider PNL a căpătat avergură politică.

Crin Antonescu a comentat situația în care se află România în urma trecerii moțiunii de cenzură. „Parcă asistăm la un număr de iluzionism”.

Hocus-pocus la Cotroceni

„Președinte pare foarte misterios și pentru mine este izbitor că pare foarte sigur, parcă asistăm la un număr de iluzionism”, a declarat Crin Antonescu în timpul unei intervenții la Antena 3 CNN.

Fostul președinte al PNL a mai spus că lumea așteaptă să vadă cine reușește în acest număr de iluzionism.

„Eu cred ca PNL este într-o situație delicată nu doar pentru că trebuie să ia decizii dificile pentru că este posibil să rămână consecvent”, a adăugat Antonescu.

El s-a referit la așa numitul „cordon sanitar” care vizează izolarea forțelor anti-europene.

„Dacă este consecvent înseamnă că fie AUR și ceilalți au devenit frecventabili … fie lasă țara pe mâna acestora”, a explicat Antonescu.

Ilie Bolojan pierde, și câștigă

Crin Antonescu consideră că Ilie Bolojan a ieșit întărit din criza politică.

„Ilie Bolojan a fost un prim ministru modest, ca să fiu elegant, paradoxal a devenit un personaj politic puternic, poate cel mai puternic de pe scenă”, a precizat Crin Antonescu.

Moțiunea de cenzură împotriva Guvernului condus de Ilie Bolojan a trecut, marți 5 mai, cu 281 de voturi „pentru”, din 431 de parlamentari prezenți. Au fost în total 288 de voturi, dintre care 3 anulate și 4 împotrivă. După votul zdrobitor în Parlament, Executivul a fost demis și rămâne doar interimar, până la formarea unei noi majorități.

