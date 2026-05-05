Crin Antonescu. Marele câștigător al moțiunii care a debarcat Guvernul Bolojan este Ilie Bolojan

Crin Antonescu, fost lider PNL și candidat la Cotroceni, consideră că marele câștigător al moțiunii care a debarcat Guvernul Bolojan este Ilie Bolojan. Viitorul fost premier a devenit un personaj politic puternic, crede Antonescu. Deși îl consideră pe Bolojan un ministru modest, fostul perdant la prezidențiale crede că actualul lider PNL a căpătat avergură politică.
Crin Antonescu a comentat situația în care se află România în urma trecerii moțiunii de cenzură. „Parcă asistăm la un număr de iluzionism”.
„Președinte pare foarte misterios și pentru mine este izbitor că pare foarte sigur, parcă asistăm la un număr de iluzionism”, a declarat Crin Antonescu în timpul unei intervenții la Antena 3 CNN.
Fostul președinte al PNL a mai spus că lumea așteaptă să vadă cine reușește în acest număr de iluzionism.
„Eu cred ca PNL este într-o situație delicată nu doar pentru că trebuie să ia decizii dificile pentru că este posibil să rămână consecvent”, a adăugat Antonescu.
El s-a referit la așa numitul „cordon sanitar” care vizează izolarea forțelor anti-europene.
„Dacă este consecvent înseamnă că fie AUR și ceilalți au devenit frecventabili … fie lasă țara pe mâna acestora”, a explicat Antonescu.
Crin Antonescu consideră că Ilie Bolojan a ieșit întărit din criza politică.
„Ilie Bolojan a fost un prim ministru modest, ca să fiu elegant, paradoxal a devenit un personaj politic puternic, poate cel mai puternic de pe scenă”, a precizat Crin Antonescu.
Moțiunea de cenzură împotriva Guvernului condus de Ilie Bolojan a trecut, marți 5 mai, cu 281 de voturi „pentru”, din 431 de parlamentari prezenți. Au fost în total 288 de voturi, dintre care 3 anulate și 4 împotrivă. După votul zdrobitor în Parlament, Executivul a fost demis și rămâne doar interimar, până la formarea unei noi majorități.
