Prima pagină » Știri politice » Crin Antonescu. Marele câștigător al moțiunii care a debarcat Guvernul Bolojan este Ilie Bolojan

Crin Antonescu. Marele câștigător al moțiunii care a debarcat Guvernul Bolojan este Ilie Bolojan

Crin Antonescu. Marele câștigător al moțiunii care a debarcat Guvernul Bolojan este Ilie Bolojan
Crin Antonescu
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne pe Google News

Crin Antonescu, fost lider PNL și candidat la Cotroceni, consideră că marele câștigător al moțiunii care a debarcat Guvernul Bolojan este Ilie Bolojan. Viitorul fost premier a devenit un personaj politic puternic, crede Antonescu. Deși îl consideră pe Bolojan un ministru modest, fostul perdant la prezidențiale crede că actualul lider PNL a căpătat avergură politică.

Crin Antonescu a comentat situația în care se află România în urma trecerii moțiunii de cenzură. „Parcă asistăm la un număr de iluzionism”.

Hocus-pocus la Cotroceni

„Președinte pare foarte misterios și pentru mine este izbitor că pare foarte sigur, parcă asistăm la un număr de iluzionism”, a declarat Crin Antonescu în timpul unei intervenții la Antena 3 CNN.

Fostul președinte al PNL a mai spus că lumea așteaptă să vadă cine reușește în acest număr de iluzionism.

„Eu cred ca PNL este într-o situație delicată nu doar pentru că trebuie să ia decizii dificile pentru că este posibil să rămână consecvent”, a adăugat Antonescu.

El s-a referit la așa numitul „cordon sanitar” care vizează izolarea forțelor anti-europene.

„Dacă este consecvent înseamnă că fie AUR și ceilalți au devenit frecventabili … fie lasă țara pe mâna acestora”, a explicat Antonescu.

Ilie Bolojan pierde, și câștigă

Crin Antonescu consideră că Ilie Bolojan a ieșit întărit din criza politică.

„Ilie Bolojan a fost un prim ministru modest, ca să fiu elegant, paradoxal a devenit un personaj politic puternic, poate cel mai puternic de pe scenă”, a precizat Crin Antonescu.

Moțiunea de cenzură împotriva Guvernului condus de Ilie Bolojan a trecut, marți 5 mai, cu 281 de voturi „pentru”, din 431 de parlamentari prezenți. Au fost în total 288 de voturi, dintre care 3 anulate și 4 împotrivă. După votul zdrobitor în Parlament, Executivul a fost demis și rămâne doar interimar, până la formarea unei noi majorități.

Recomandarea autorului: Stenograme din ședința PNL de astăzi, după ce moțiunea a trecut și Guvernul Bolojan a picat. Ce au decis liberalii

Ilie Bolojan, mut după moțiunea de cenzură. La ce întrebări a evitat să răspundă premierul înainte de ședința PNL

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Victor Negrescu, după rezultatul de la moțiune: „Singura direcție viabilă este formarea rapidă a unui guvern pro-occidental”
19:19
Victor Negrescu, după rezultatul de la moțiune: „Singura direcție viabilă este formarea rapidă a unui guvern pro-occidental”
ALEGERI ÎN SUA Personalul de la Casa Albă este instruit pentru scenariul în care democrații ar căpăta majoritatea în Congres la alegerile din noiembrie
18:55
Personalul de la Casa Albă este instruit pentru scenariul în care democrații ar căpăta majoritatea în Congres la alegerile din noiembrie
REACȚIE Miruță: USR va propune Partidului National Liberal un acord politic pentru o abordare coordonată în privința pașilor următori
18:49
Miruță: USR va propune Partidului National Liberal un acord politic pentru o abordare coordonată în privința pașilor următori
NEWS ALERT După PNL, și USR votează să nu mai facă majoritate guvernamentală cu PSD
18:09
După PNL, și USR votează să nu mai facă majoritate guvernamentală cu PSD
PNLuptă după dărâmarea lui Bolojan. Începe măcelul. Trei vicepreședinți au dat semnalul execuției lui Bolojan. Cine participă la ședința de urgență
17:24
PNLuptă după dărâmarea lui Bolojan. Începe măcelul. Trei vicepreședinți au dat semnalul execuției lui Bolojan. Cine participă la ședința de urgență
FLASH NEWS Sorin Grindeanu schițează portretul viitorului premier: „Sunt toate variantele pe masă. Ar trebui să fie PNL”
17:12
Sorin Grindeanu schițează portretul viitorului premier: „Sunt toate variantele pe masă. Ar trebui să fie PNL”
Mediafax
Ce scrie presa internațională despre demiterea Guvernului Bolojan
Digi24
Nicușor Dan, primele declarații după demiterea Guvernului Bolojan
Cancan.ro
Unde va fi înmormântată Angela Similea. Locul ales de marea artistă are o poveste specială
Prosport.ro
FOTO. Prietena Soranei Cîrstea a renunțat la haine. Apariția Anei Ivanovic în costum de baie a aprins imaginația fanilor
Adevarul
SURSE Scenarii în PNL după căderea Guvernului Bolojan: Opoziție, guvern minoritar sau refacerea coaliției cu PSD. Ce spun taberele din partid
Mediafax
Cinci proiecte majore noi de infrastructură rutieră, preluate de CNIR
Click
Aceasta este „formula” lui Einstein pentru fericire și succes în viață
Digi24
Pentru prima dată de la începutul războiului, Ucraina a trimis Flamingo la peste 2.000 de kilometri de linia frontului în Rusia
Cancan.ro
ANAF înmulțește controalele la persoanele fizice. Românii cu averi mari sunt primii vizați
Ce se întâmplă doctore
Cum arată Loredana Groza într-un costum de baie minuscul, la 55 ani. Vedeta a uitat de inhibiții!
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Un mare brand auto a depus cererea pentru marca OLTCIT. Numele istoric legat de Craiova revine în atenție
Descopera.ro
De ce unii oameni pot iubi mai multe persoane în același timp?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. O femeie ușoară merge la tribunal: – Numele? – Margareta
Descopera.ro
„Omul-Lup”: pacientul lui Sigmund Freud declarat vindecat, dar niciodată sănătos
VIDEO Serghei Mizil face radiografia căderii guvernului Bolojan: „Să vină oricine, numai nu USR”
20:36
Serghei Mizil face radiografia căderii guvernului Bolojan: „Să vină oricine, numai nu USR”
EMISIUNI „Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe miercuri, 6 mai, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitați: Viorel Cataramă, Sorin Grindeanu şi Mirel Palada
20:32
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe miercuri, 6 mai, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitați: Viorel Cataramă, Sorin Grindeanu şi Mirel Palada
VIDEO Mașină de poliție, lovită de un autoturism într-o intersecție din Iași. Impactul a fost surprins de o cameră de bord
20:08
Mașină de poliție, lovită de un autoturism într-o intersecție din Iași. Impactul a fost surprins de o cameră de bord
ENERGIE A doua cea mai mare rafinărie din Rusia și-a încetat activitatea după ultimul atac ucrainean cu drone
19:57
A doua cea mai mare rafinărie din Rusia și-a încetat activitatea după ultimul atac ucrainean cu drone
EXCLUSIV Noi stenograme din ședința de urgență a PNL după demiterea lui Bolojan. Pauliuc, acuzații incendiare: Ați dat posturi la USR, REPER, ONG-uri
19:55
Noi stenograme din ședința de urgență a PNL după demiterea lui Bolojan. Pauliuc, acuzații incendiare: Ați dat posturi la USR, REPER, ONG-uri
FLASH NEWS Iranul își întoarce fața spre Beijing. Șeful diplomației iraniene merge în China cu câteva zile înainte de vizita lui Donald Trump
19:41
Iranul își întoarce fața spre Beijing. Șeful diplomației iraniene merge în China cu câteva zile înainte de vizita lui Donald Trump

Cele mai noi

Trimite acest link pe