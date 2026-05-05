George Simion anunță ce face după demiterea Guvernului Bolojan. Ce condiții are ca să intre la guvernare

Liderul AUR, George Simion, a prezentat strategia suveraniștilor după căderea Guvernului Bolojan. Acesta a subliniat că partidul pe care îl conduce este pregătit să își asume guvernarea, însă doar în anumite condiții stricte, pe care le consideră esențiale.

Simion a început prin a marca momentul politic ca pe o victorie importantă pentru formațiunea sa și pentru susținătorii acesteia.

„Suntem în punctul în care acest guvern a căzut. Mulțumesc tuturor parlamentarilor AUR care nu au trădat. Plimbându-mă pe stradă, mă întâlneam cu cetățeni care ne zâmbeau și ne felicitau. Mulțumesc celor din PSD că au votat moțiunea. Le suntem datori cetățenilor. Ne bucurăm că am putut reda un zâmbet pe fața românilor.Ce va urma? Suntem dispuși să intrăm la guvernare, dar nu în orice condiții”.

„Nu vom susține un premier PSD”

În discursul său, Simion a răspuns și criticilor din spațiul public, respingând acuzațiile care au însoțit moțiunea de cenzură.

„Aș sublinia că forma în care am depus moțiunea era singura care ne garanta că moțiunea va trece la vot. CTP spunea că e lovitură de stat și unele site-uri spuneau că este un tun financiar. Care este tunul financiar?

Toate tunurile au fost îndreptate către mine, că n-ar fi trebuit să inițiez acest demers și că n-ar fi trebuit să semneze și alți parlamentari. Nu m-au afectat aceste lucruri, am pielea tăbăcită. Pot doar constata unele manipulări din spațiul public.

Popularitatea nu se mai contabilizează în voturi, ci în like-uri, deci după spusele lor mă încadrez foarte ușor în funcția de premier.

Sunt aceiași oameni care au anulat alegerile și au dat lovitura de stat. Ne-au acuzat, ca de obicei, de verzi și uscate.Tocmai de aceea îi felicit pe colegii mei: nu s-au lăsat impresionați, intimidați, să răspundă conturilor reale sau false.

M-am simțit în unele zile ca între turul 1 și 2: aceeași presiune socială, vectori de opinie, jurnaliști care, chipurile, ar trebui să fie echidistanți.”

„AUR nu va accepta compromisuri ”

George Simion a declarat că AUR nu va accepta compromisuri în ceea ce privește desemnarea premierului.

„Ne putem asuma o guvernare atât timp cât AUR este acceptat să desemneze premierul, că în ordinea constituțională primul partid trebuie să desemneze o majoritate, după care AUR să desemneze un premier. Nu vom susține un premier PSD. Ne asumăm o guvernare dacă propunerea AUR de premier este acceptată.”

Mesaj direct către Nicușor Dan

Simion a transmis și un avertisment clar către președinte, în contextul consultărilor pentru formarea unui nou guvern.

„Mai departe, nu putem decât reacționa la declarațiile lui Nicușor Dan, care a anunțat că va purta consultări informale, pentru ca ulterior să ajungă la cele formale.

Dacă nu vom fi convocați de președinte la consultările reale, nu vom merge. Nu vom fi idioți utili, să mergem la consultările formale, ca să simuleze Nicușor Dan Constituția”, a spus președintele AUR.

„E un an de când a promis raportul de la anularea alegerilor”

„În termenul lui poate însemna un an sau jumătate de an. El a promis și raportul de la anularea alegerilor, e un an de când a promis asta. Legat de vizita lui în SUA, nici în august nu o va face. Așa ca nu putem rămâne cu Ilie Bolojan la guvern într-un termen nedeterminat. Atrag atenția fiecărui funcționar public să nu semneze în ceea ce privește proiectele, inclusiv cu referire la SAFE.”, a adăugat George Simion.

