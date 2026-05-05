Rheinmetall, căruia guvernul Bolojan i-a încredințat un contract de 6 miliarde de euro, anunță că vrea să preia Șantierul Naval Mangalia
Companiile Rheinmetall și MSC au anunțat, marți, că doresc să investească împreună în România prin preluarea Șantierului Naval Mangalia.

Cele două companii susțin că un asemenea demers ar deschide „perspective pozitive pentru viitorul industriei navale şi de apărare din România şi ar marca începutul unei noi ere”.

„Preluarea şantierului naval falimentar din Mangalia de către Rheinmetall şi MSC ar deschide perspective pozitive pentru viitorul industriei navale şi de apărare din România şi ar marca începutul unei noi ere. Rheinmetall AG analizează, în strânsă cooperare cu compania elveţiană MSC, realizarea unor investiţii substanţiale în acest amplasament şi transformarea şantierului într-un hub cu dublă utilizare, atât pentru construcţii navale militare, cât şi civile”, se arată în comunicatul publicat de cele două companii.

Coloșii industriali afirmă că revitalizarea șantierului naval din Mangalia va avea efecte pozitive importante pentru întreaga regiune.

Pe termen lung, șantierul ar angaja mii de persoane. Mai mult, dezvoltarea unui sistem dual de formare profesională pentru calificarea forței de muncă, precum și înființarea unui centru de excelență și cercetare ar transforma regiunea într-un pol de competență, o atracție pentru tineri.

Rheinmetall vorbește despre cele 4 nave pe care le construiește la Mangalia.

„Planul actual prevede ca reluarea activităţii şantierului să depăşească construirea a celor patru nave planificate în prezent, care urmează să fie realizate de divizia Naval Systems a Rheinmetall. Ideea este de a dezvolta România într-un hub major european pentru construcţii navale. În acest context, Rheinmetall îşi propune să atragă în ţară programe europene şi globale suplimentare, consolidând astfel poziţia României în industriile de apărare şi construcţii navale”, se precizează în comunicat.

Rheinmetall a primit a doua cea mai mare achiziție militară a României prin programul SAFE, pentru circa 920 de milioane de euro.

Din 8,3 miliarde de euro, România dă 5,7 direct către Rheinmetall

În lista finală de proiecte cu finanțare SAFE, nu mai puțin de 5,7 miliarde, din totalul de 8,33 miliarde supuse aprobării, vor fi contractate cu firma Rheinmetall.

Cel mai mare contract, de 2,6 miliarde de euro, merge pentru producția în țară la Automecanica Mediaș a 232 de vehicule de luptă ale infanteriei modelul KF-41 Lynx, iar al doilea mare pachet pentru Rheinmetall îl reprezintă construcția de nave la șantierul naval Mangalia.

Tot de la Rheinmetall vor fi achiziționate 7 sisteme Skynex (476 mil euro) și 24 de baterii (2 sisteme) Skyranger 35 pentru 470 de milioane de euro.

Altă achiziție de 36 de milioane de euro vizează 2 bucăți de tunuri Millenium CIWS, în timp ce 401.760 bucăți de muniție de calibru 35mm vor fi achiziționate cu 450 de milioane de euro.

Cum ar putea fi salvat șantierul naval Mangalia

Pe partea navală, este vorba despre 2 nave de intervenții pentru scafandri (87 milioane euro) și două nave de patrulare (836 milioane de euro). Contractele vor fi semnate cu NVL B.V. & Co. KG (Lürssen) / Rheinmetall Naval Systems.

„Cele patru nave de patrulare se vor produce la șantierul Naval de la Mangalia – 2 Mai, fiind jetonul care salvează acest șantier. Șantierul va fi modernizat și administrat de cei de la Rheinmetall ”, a spus marțea trecută într-o conferință de presă ministrul apărării, Radu Miruță.

„Avem echipamente electronice mai performante cerute, avem tunuri de bord mai performante, avem radare mai performante, avem rachete sol-aer mai performante, toate astea înseamnă niște bani în plus”, a mai spus Miruță.

Navele vor avea ca termen de finalizare și predare către MApN anul 2030. „Dacă nu vor face asta, vor plăti penalități mai mari de pe valoarea contractului. Știrea că nu reușește să-și ducă la îndeplinire un contract la cel mai mare șantier naval din Europa s-ar putea să afecteze compania la bursă de o valoare mai mare decât pierderea pe care o va avea în România. Mă face să cred că Rheinmetall este determinat financiar să finalizeze această solicitare. Mai mult, Rheinmetall a spus că șantierul de acolo este prea mare pentru a produce doar nave militare și a propus să aibe contracte și cu zona militară și cu altă companie pe zona civilă”, a spus Miruță marți la conferința de presă.

Rheinmetall vrea să construiască și o fabrică de pulberi în România

În țara noastră, grupul german este prezent din 2024 prin Rheinmetall Automecanica, cu sediul la Mediaș, precum și prin proiectul fabricii de pulberi de la Victoria.

Prin divizia Naval Systems, înființată după achiziția șantierelor NVL de la grupul Lurssen, Rheinmetall devine unul dintre principalii furnizori globali de sisteme navale, responsabil mai ales pentru programe de anvergură ale Marinei germane.

MSC este unul din cei mai mari furnizori de transport maritim și servicii logistice din lume, cu o rețea vastă și expertiză în managementul lanțurilor globale de aprovizionare.

