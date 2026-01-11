Cristian Pistol anunță că nu sunt drumuri închise din cauza fenomenelor meteo și face apel să se amâne deplasările în zonele sub coduri meteo

Cristian Pistol (CNAIR) a anunțat pe Facebook că, la ora actuală, nu sunt drumuri închise din cauza fenomenelor meteorologice din ultimele 12 ore. Tot acesta face apel la populație să amâne deplasările în zonele vizate de coduri meteo, dacă aceste deplasări nu reprezintă urgențe.
„Am început ziua în dispeceratul #CNAIR, unde am verificat personal starea drumurilor din zonele aflate sub avertizări de ninsori, ger și viscol.
Nu am avut și nu avem acum închise #autostrăzi, #drumuriexpres sau #drumurinaționale, din cauza fenomenelor meteorologice in ultimele 12 ore.
Însă prioritatea zero este siguranța participanților la traficul rutier, nu statistica drumurilor deschise cu orice preț.
Am transmis o directivă clară colegilor din teritoriu:
Acționați, inclusiv preventiv!
Dacă viscolul reduce drastic vizibilitatea sau riscul de blocaj este iminent, închideți temporar sectorul de drum, interveniți în forță și redeschideți doar când este sigur.
Prefer să avem un drum închis controlat pentru scurt timp, decât să punem în pericol viața șoferilor sau să blocăm utilajele în nămeți”, a spus Directorul General al Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR).
Cristian Pistol a prezentat pe Facebook și situația operativă de la această oră:
„– aproximativ 1000 de #utilaje acționează continuu pentru a curăța zăpada de pe carosabil și pentru a combate poleiul.
– s-au răspândit peste 5000 de tone de material #antiderapant, în special în zonele montane și poduri.
Fac din nou un apel la participanții la traficul rutier:
Dacă nu aveți o urgență majoră, vă recomand să amânați deplasările în zonele vizate de coduri meteo. Vremea este extremă, iar acasă sunteți în siguranță.
Dacă totuși trebuie să plecați, verificați starea traseului și asigurați-vă că aveți autovehiculul echipat de iarnă.
Noi rămânem la datorie, dar vă rog să ne fiți parteneri în această luptă cu vremea”, a mai notat Cristian Pistol.
