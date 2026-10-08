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A murit Oana Ciobanu, una din cele mai importante voci din pandemia de COVID. Anunțul medicului Valeriu Gheorghiță

A murit Oana Ciobanu, una din cele mai importante voci din pandemia de COVID. Anunțul medicului Valeriu Gheorghiță
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Oana Ciobanu, colonel în retragere și fostă reprezentantă a Biroului de Comunicare al Spitalului Militar Central, a încetat din viață.

Medicul Valeriu Gheorghiță, cunoscut pentru rolul său de coordonator al campaniei naționale de vaccinare anti-COVID-19, a transmis un mesaj de condoleanțe după moartea Oanei Ciobanu.

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Gheorghiță și-a amintit de proiectele realizate împreună, dar și de sprijinul acordat de specialistă în timpul pandemiei.

Valeriu Gheorghiță, despre Oana Ciobanu: „Ne-a sprijinit permanent”

Valeriu Gheorghiță a povestit că a cunoscut-o pe Oana Ciobanu cu mai mulți ani înainte de pandemia de Covid.

Colaborarea lor s-a edificat în 2019-2020, când au contribuit la organizarea unor evenimente medicale dedicate utilizării responsabile a antibioticelor.

„Am cunoscut-o pe doamna colonel (rtr.) Oana Ciobanu cu câțiva ani înainte de pandemie, iar în 2019 și 2020 am avut bucuria să colaborăm îndeaproape, atunci când am organizat primele două ediții ale conferinței de antimicrobial stewardship la Spitalul Universitar de Urgență Militar Central «Dr. Carol Davila»”, a scris acesta pe Facebook.

„Apoi a venit pandemia, iar Oana s-a aflat, prin rolul său în Biroul de Comunicare, alături de noi într-o perioadă extrem de dificilă. Ne-a sprijinit permanent în relația cu mass-media, ne sfătuia, avea grijă să ne protejeze și era preocupată ca tot ceea ce se întâmpla în spital să fie comunicat cu responsabilitate, echilibru și respect față de oameni.”

„Ca medic am văzut multă suferință și, din păcate, multe vieți stinse mult prea devreme. Și totuși, îmi este foarte greu să înțeleg și să accept că un om în plină putere, cu atât de multă energie, vitalitate și dăruire, poate, dintr-odată, să nu mai fie printre noi. Rămân amintirile, recunoștința și tristețea profundă a acestui moment”, a mai mărturisit medicul Valeriu Gheorghiță.

Ce rol a avut Oana Ciobanu în pandemie

În primele luni ale crizei sanitare din pandemie, Oana Ciobanu s-a implicat în realizarea unor materiale informative prin care activitatea personalului medical era prezentată opiniei publice.

În aprilie 2020, împreună cu Daniel Iancu, Oana Ciobanu a realizat un interviu cu asistenta medicală coordonatoare a Spitalului Militar ROL 2 din Otopeni. Materialul a surprins activitatea din spitalul de campanie, dar și momentele trăite de cadrele medicale la externarea primilor pacienți vindecați de COVID-19.

Tot în acel interval, cei doi au discutat cu medicul Ștefănel Vlad, șeful Centrului de Boli Oncologice și al Secției Radioterapie din Spitalul Militar Central.

Interviul a abordat o temă sensibilă pentru suferinzii de cancer: continuarea tratamentelor oncologice în timpul pandemiei de coronavirus, în condițiile în care riscul infectării provoca îngrijorare în rândul pacienților.

În mesajul de omagiu transmis de instituție au fost amintite proiectele Oanei Ciobanu: „Vocea medicului specialist din Spitalul Militar Central”, „Bisturiu la feminin”, „Medicina pe înțelesul tuturor”, „Iubește-ți inima” și „Pentru că ne pasă”.

„Articolele scrise, precum și materialele foto și video realizate de-a lungul anilor, au adus în prim-plan nu doar performanța profesională a personalului medical, ci și poveștile de viață, empatia și devotamentul celor care își desfășoară activitatea sub emblema Spitalului Universitar de Urgență Militar Central «Dr. Carol Davila»”, au transmis reprezentanții spitalului.

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